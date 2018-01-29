Чтобы на Западе помнили!

75 лет назад началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, которое завершилось окружением и уничтожением немецкой сталинградской группировки. Эта битва стала самым значимым событием не только Великой Отечественной войны, но и всей мировой войны. Произошёл коренной, стратегический перелом в войне.

В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 миллиона человек, а по масштабам и напряжённости боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, на при протяжённости фронта от 400 до 850 километров, продолжалась эта ожесточённая битва.

В 2018 году исполняется 75 лет Победы в Сталинградской битве — моменту, когда был организован для сил коллективного Запада под руководством Третьего Рейха Сталинградский котёл. Важное историческое событие для всех жителей нашей большой страны. Именно 2 февраля считается днём, который полностью перевернул исход Великой Отечественной войны. В этом году вся страна будет отмечать круглую дату, когда советские войска одержали победу и нанесли существенный разгром немецко-фашистским войскам.



Красная Армия стала переходить в контрнаступление по всему советско-германскому фронту, нанося врагу одно поражение за другим, освобождая русские (советские) земли, а затем и всю Европу от «чёрно-коричневой чумы» (нацизма и фашизма, хотя справилась только с нацизмом). Сталинградская битва имела огромное значение для всей советской страны, советского народа.

СТРАШНЫЙ 1942-Й ГОД

Советский Союз, народ и армия обрели второе дыхание, выдержали страшный 1942 год, перемололи ударные полчища врага под Сталинградом и на Кавказе. Немцы называли Сталинград «Красным Верденом» — лучшие, ударные соединения вермахта завязли в граде на Волге, утратили мобильность, манёвренность.



Началась вязкая, кровавая «каша», изматывающая позиционная борьба, где успех измерялся метрами. Город был обращён в руины.



Но немецкие войска так и не смогли сбросить чуйковцев (армию Чуйкова) в Волгу. Немецкая армия была истощена, обескровлена и морально надломлена. Вермахт по всему советско-германскому фронту перешёл к обороне.

Цель кампании 1942 года — полный разгром советских вооружённых сил и военно-политический коллапс СССР, оказалась для нацистов недостижимой.

ПОЧЕМУ ГИТЛЕР ВЫБРАЛ СТАЛИНГРАД?

К весне 1942-го Гитлер уже понимал, что война приняла затяжной характер, и ему требовались ресурсы, много ресурсов. В первую очередь — кавказская нефть.

К тому же, незадолго до того войска нашего Юго-Западного фронта, а если брать шире — войска Юго-Западного направления потерпели катастрофическое поражение при попытке освободить Харьков. Крах Харьковской наступательной операции создал благоприятные условия для масштабного наступления немцев на южном фланге советско-германского фронта.

Для наступления на южном направлении германский Генштаб расчленил группу армий «Юг» на две части — армейские группы «А» и «Б».



Первой, нацеленной на Кавказ, стал командовать фельдмаршал В.Лист, а второй, нацеленной на Сталинград, фельдмаршал Ф.Бок, который, правда, вскоре был заменён генерал-полковником М.Вейхсом. Главной целью пока был не Сталинград, а Кавказ.



Поэтому наиболее мощная группировка войск была сосредоточена на Кавказском направлении. А Сталинградское направление тогда рассматривалось как вспомогательное.



Но успех именно этой группировки немецких войск предопределил, что именно Сталинградское направление со временем оказалось главным на южном участке советско-германского фронта.

ПЛАН «УРАН» — ЗНАЛИ ТОЛЬКО ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Сталинградскую битву делят на два больших периода. Оборона и наступление. Датировка Сталинградской битвы такая: 17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года.



Первый — оборонительный этап, с 17 июля по 18 ноября 1942 года.

Наступательный этап — с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года.

Но в рамках оборонительного периода ещё выделяют четыре отдельных этапа, связанные со штурмом города немцами. В августе-сентябре, потом в сентябре-октябре, потом в октябре и потом в ноябре.



Самый страшный штурм, с огромным количеством жертв, это третий штурм, который был предпринят в октябре. Где шли рукопашные схватки на улицах города. Сражались буквально за каждый дом, в том числе знаменитый дом Якова Павлова, который выдерживал осаду 58 дней.



И Сталинград в это время подвергался страшным бомбёжкам, артиллерийским обстрелам, бесконечным атакам.

Счёт убитых, раненых, искалеченных шёл на десятки тысяч человек. К ноябрю противник выдохся.

Причём план контрнаступления советских войск под Сталинградом в нашем Генштабе начали разрабатывать ещё в начале сентября 1942 года.

Первоначально об этом плане, который получил кодовое название «Уран», знали всего три человека — это Сталин, Жуков и Василевский. Причём был наложен строжайший запрет на какую-либо информацию об общем замысле этой операции.



Понятно, что определённые службы Генштаба, аппарата Ставки и фронтовых штабов имели разные задания и поручения. Но общего замысла до последнего никто не знал.



Этот момент был обыгран в одном из самый великолепных и редчайших фильмов о войне «Великий перелом», в котором была показана военная операция сверху-донизу: от Ставки, до окопа. Более таких фильмов на данный момент — нет.



Смотреть — всем!



Ещё на этапе обороны Сталинграда Сталин чётко следил за ситуацией в районе Сталинграда. Почему? Потому что это было важно не только с чисто военной точки зрения, но это имело и очень важный политический и международный аспект.

МИР СЛЕДИЛ ЗА ИСХОДОМ ЭТОЙ БИТВЫ

В мировом информационном пространстве того периода интерес всего цивилизованного мира был сконцентрирован на событиях под Сталинградом. Это во многом носило ещё и идейно-моральный характер.



Город, который носит имя Сталина. Гитлер и Геббельс чуть не каждый день говорили, что вот-вот падёт город, носящий имя Сталина, и это означает конец войне. Кроме того, если бы пал Сталинград, немцы бы перерезали главную транспортную артерию региона — Волгу.



Это было важно ещё и с точки зрения экономических алгоритмов или, как сейчас говорят, логистики.

Сталинград сконцентрировал в себе в данном случае всю квинтэссенцию войны. Надо понимать, что в случае потери Сталинграда Советский Союз оказался бы в гораздо более тяжёлой ситуации не только из-за вступления двух новых союзников Германии (Турции и Японии) в войну и открытия двух новых фронтов.



Наши союзники — американцы, англичане — сидели и выжидали, чья возьмёт. Они никаких активных действий не предпринимали.



Для них Сталинград стал ориентиром. В случае его потери речь могла идти о распаде антигитлеровской коалиции, о активизации закулисных и сепаратных договорённостей с Гитлером. СССР всё равно выиграл бы эту войну, но ещё более дорогой и страшной ценой.

Поэтому поражение под Сталинградом стало главным ударом для всего коллективного Запада. Одни, ходящие под пятой Третьего Рейха, поняли, что проиграли, другие, выжидавшие «кто победит», поняли, что им придётся вступать в войну по-настоящему и ещё на стороне их заклятого «партнёра» Советского Союза.

НИ ШАГУ НАЗАД!

Именно в начале Сталинградской битвы был принят знаменитый Приказ №227, более известный как «Ни шагу назад».

Сталин прекрасно отдавал отчёт, что именно на южном участке советско-германского фронта, на Кавказе и под Сталинградом, решается дальнейшая судьба войны. И надо было предпринять жёсткие меры к тому, чтобы прекратить панические настроения, которые были ещё в Рабоче-крестьянской Красной армии.



И бойцы РККА, и вообще население страны восприняли этот приказ как должное. Более того, он сыграл огромную мобилизующую роль. Упаднические и панические настроения были практически полностью изжиты.

И оборона Сталинграда, когда бой шёл буквально за каждую пядь советской земли, и немцы клали сотни и тысячи своих солдат за считанные метры, когда шли бои в самом Сталинграде.



Жесточайшие шли бои в районе Тракторного завода — из рук в руки переходил этот завод 13 раз.



Или бои у завода «Баррикады», на том же Мамаевом кургане. Там буквально каждая пядь советской земли была полита кровью, а количество металла исчислялось сотнями килограммов на квадратный метр. Священная земля, без преувеличений.

Есть миф либералов, что были заградотряды НКВД с пулемётами. Этот миф о том, что заградотряды состояли из бойцов дивизий НКВД. Ничего подобного. Есть известный военный историк, доктор исторических наук Юрий Рубцов, который специально исследовал этот вопрос.



Эти заградотряды, созданные во исполнение приказа № 227, о создании в тылу ненадёжных, колеблющихся частей, создавались из бойцов и командиров этих же воинских частей. Которые проявили в прежних боях чудеса героизма, храбрости и стойкости.



У нас в годы горбачёвской перестройки и практически весь постсоветский период столько ушатов грязи вылили на этот приказ и НКВД!



А, между тем, на фронтах воевали 10 дивизий НКВД. 10-я дивизия НКВД как раз героически защищала Сталинград. И когда Сталина спросили: будем ли давать дивизиям НКВД звания гвардейских, он ответил, что они в звании гвардейских не нуждаются.

Об этом приказе читайте нашу статью (http://inance.ru/2016/07/prikaz227/ ).

ИСКУССТВО ВОЕВАТЬ

Есть ещё один аспект, почему Сталинград для нас так ценен. Там ковались полководческий талант советских генералов и маршалов, там они во многом научились успешно воевать в условиях современной войны. Сколько выдающихся генералов выросли на Сталинградской битве? Те же генералы Чуйков и Крылов — будущие маршалы Советского Союза, генералы Батов, Лелюшенко, Чистяков, Галанин, те же Толбухин и Малиновский, тоже будущие маршалы Советского Союза.

Тот же Константин Константинович Рокоссовский, который, будучи командующим Донским фронтом, по сути дела, и руководил разгромом всей группировки Паулюса в ходе операции «Кольцо», т.е. на заключительном этапе Сталинградской битвы.

Между тем Сталин по достоинству наградил всех советских полководцев. Незадолго до этого был учреждён полководческий орден Суворова. Орденом 1-й степени были награждены и Жуков, и Василевский, и все командующие фронтами, и все командующие армиями, и сам Иосиф Виссарионович тоже был награждён орденом Суворова 1-й степени.



Полководческими орденами Кутузова и Суворова других степеней были награждены и командиры всех корпусов и дивизий.

Сталинградское сражение дало гигантское количество народных героев, которых сейчас, увы, почти не знает молодёжь. Яков Павлов. Василий Зайцев. А знаменитый «остров генерала Людникова»? А знаменитая дивизия генерала Родимцева?

Победа под Сталинградом стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск.



За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почётные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль «За оборону Сталинграда», которой награждены более 700 тысяч участников битвы.

1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДА

Турция и Япония отказались от планов вступления в войну на стороне Германии. Наши союзники поняли, что Советы умеют держать удар и успешно воевать, что надо активизировать помощь по ленд-лизу.

Основной объём поставок пошёл именно после Сталинграда. Он стал наращиваться стремительными темпами. Союзники вынуждены были выбрать нас. Само их поведение, в том числе и в период до и во время Сталинградской битвы, наводит на размышления.



Надо помнить знаменитую британскую поговорку, что Англия воюет со своими противниками штыками своих союзников. Так оно и было. По сути дела, ленд-лиз, при всей его значимости, это была форма откупа. Мы же платили жизнями наших солдат. А они — монетой.

Не будем забывать, что именно после Сталинграда и Курска в конце 1943-го состоялась и знаменитая Тегеранская конференция союзников. Не зря же на церемонии при открытии Тегеранской конференции Черчилль вручил Сталину меч, выкованный специально в знак восхищения защитниками Сталинграда.

КРАХ ЗАПАДНОГО ПРОЕКТА ПРОТИВ СССР

Важно отметить, что Сталинградская битва заставила хозяев США и Англии действовать по более благоприятному для Советского Союза сценарию.Весной — летом 1942 года наши западные «партнёры» и не помышляли о том, чтобы активно действовать на основном Европейском театре войны.



В начале войны военные и политики США и Англии вообще были уверены, что гитлеровская Германия, подмявшая военно-экономический потенциал большей части Европы, и её союзники (многие забывают, что против нас воевали Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Испания, Словакия, добровольцы со всей Европы) расправятся с Советским Союзом за несколько недель или месяцев.



Ещё в начале немецкой агрессии против СССР вице-президент США Трумэн заявил:

«Если будут побеждать немцы, стоит помогать русским, если верх будут брать русские, надо помогать немцам — и пусть они убивают друг друга как можно больше!»

США в тот момент были якобы нейтральной страной. Черчилль же в 1942 году на заседании военного кабинета сформулировал задачу так:

«Задержать русских варваров как можно дальше на востоке, чтобы они не угрожали свободной Европе».

Хозяева Вашингтона и Лондона, фактически и развязавшие очередную мировую войну, были очень довольны этой бойней. Две великие державы, союз которых мог бросить вызов англосаксам, уничтожали друг друга.



И главное, советский проект бросал вызов западному проекту создания «нового мирового порядка» — глобальной невольничьей цивилизации. Он предлагал человечеству альтернативу — светлый мир без рабства, паразитирования немногих «избранных» над «двуногими орудиями», «недочеловеками», общество служения и созидания, социальной справедливости.



Это был страшный вызов для хозяев Запада. Рушился их тысячелетний проект по созданию «глобального концлагеря».



Чтобы остановить Советский Союз, хозяева Запада и создали проект «Гитлер».



Дали фюреру подчинить Германию, восстановить её военно-экономический потенциал. С помощью запрещённых психотехнологий сделать из немцев единый боевой механизм.



Фактически в Западной Европе открыли врата в инферно, создали цивилизацию «чёрного солнца». Германии отдали большую часть Европы (даже Францию!) и бросили «белокурых бестий» Гитлера на СССР, чтобы задавить Русский (советский) проект Цивилизации, раз и навсегда покончить с нашей цивилизацией, закрыть «русский вопрос».

Германия должна была одним мощным ударом покончить с СССР. У Гитлера была тайная договорённость с Лондоном (полёт Рудольфа Гесса — только один из элементов их переговоров), поэтому он не боялся, что будет открыт настоящий второй фронт. Берлин мог сосредоточить все силы на Русском (Восточном) фронте. Затем хозяева США, Англии и Германии могли договориться о разделе планеты на сферы влияния.



Для того, что Гитлер не слетел с поводка, у хозяев США был абсолютный аргумент — атомный проект. С другой стороны, хозяева США и Англии знали, что битва на Востоке истощит Германию, для уничтожения русского сопротивления и контроля бескрайних просторов России понадобится огромная оккупационная армия и ресурсы.



Поэтому Берлину можно будет продиктовать свои условия. Наготове был и сценарий «дворцового переворота», если Гитлер проявит избыточную самостоятельность. Гитлера должны были устранить генералы и высшие офицеры, желающие «договориться с Западом» (операция потом ставшая «Валькирией»).

Разгром же вермахта под Сталинградом и поражение в битве за Кавказ заставили хозяев Запада изменить свою стратегию и планы. Стало очевидно, что СССР, хоть и ценой колоссальных потерь, возьмёт вверх.



То есть необходимо будет создавать «второй фронт», чтобы не отдать в сферу влияния Москвы большую часть Европы, которая подчиняется Гитлеру.



Необходимо будет отказаться от тайного соглашения с Берлином, и сделать вид, что «мировое сообщество» (США и Англия с сателлитами) с самого начала выступали против нацизма и фашизма. Хотя в реальности именно хозяева Лондона и Вашингтона сами вскормили фашизм, нацизм, и развязали большую войну в Европе и в мире.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Сталинградская битва изменила ход «Большой Игры».Произошёл коренной перелом в войне.



Германия утрачивала стратегическую инициативу в Великой Отечественной войне, она переходила к СССР (окончательно после Курского сражения).



США и Англия перешли от стратегии, которая рассчитывала на поражение СССР в войне, к другому сценарию — активной экономической помощи Москве, борьбе за сохранение позиций в послевоенном мире и Европе в условиях существования Советского Союза (на Западе ещё надеялись, что крайне ослабленного, обречённого на скорое падение, чему доказательством — разработка операции «Немыслимое»). Япония, как и во время битвы за Москву, ещё раз убедилась в мощи Советского Союза и отказалась от планов вторжения на русский Дальний Восток.



Турция также сохранила нейтралитет, хотя раньше склонялась к оси «Берлин — Рим — Токио».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Спустя 75 лет Сталинградская битва продолжает иметь место: только столкновение на военном приоритете перешли в область информационную.

Группа юристов Министерства культуры РФ просит главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина», премьера которой намечена на 25 января, из-за признаков экстремизма. Копия обращения, датированного 19 января, имеется в распоряжении СМИ (http://tass.ru/kultura/4894657).

«Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма. В соответствии с п. 20 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения, прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что фильм содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации», — отмечается в тексте.

Показательно, что всплыло забытое словосочетание «советский человек», отражавшее цивилизационное качество Советского Союза, поднявшегося над националистическими идеями. По мнению авторов обращения, образы некоторых исторических личностей, в частности, маршала Георгия Жукова, представлены в искажённом виде:

«Г. К. Жуков представлен просто воинствующим клоуном, а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза, во многом благодаря руководству которого наша армия победила в Великой Отечественной войне, его имя неразрывно слилось с Великой Победой. Фильм снят без всякого уважения к нашей истории, к памяти предыдущих поколений»,

— подчеркивается в обращении.

«Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение. <…> Мы очень просим вас, уважаемый Владимир Ростиславович как историка, да и просто как гражданина, лично внимательно посмотреть этот фильм и принять на наш взгляд единственно верное решение — не допустить его показ в России», — добавляют авторы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала приостановить действие прокатного удостоверения фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который должен выйти в России 25 января, усмотрев в нём элементы экстремизма.

Большей гадости я никогда не видела, то есть вообще никогда. Это абсолютный пасквиль, провокация с целью убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ, и правители наши дураки — вот всё, что есть, от гимна до персонажей, всё извращено.

Складывается впечатление, что именно к моменту празднования 75-летия Сталинградской битвы коллективный Запад при поддержке местных либералов пытается выпустить в российский прокат столь грязный пасквиль на нашу страну.



Этот фильм унижает и оскорбляет российскую историю. Здесь все наши персонажи выставлены идиотами. Мы считаем, что этот фильм порочит и оскорбляет русских, советских и российских людей.

Мы также полагаем, что выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы будет являться оскорбительным для всех, «кто там погиб и…кто ещё остался в живых».

И очень показательно для нашего общего будущего, что этот фильм был всё-таки снят с российского проката (https://www.vesti.ru/doc.html?id=2979351).

А теперь слово защитнику Сталинграда, поэту Алексею Суркову

Грузно катился в кровавой мгле

Сотой атаки вал.

Злой и упрямый, по грудь в земле,

Насмерть солдат стоял.



Знал он, что нет дороги назад —

Он защищал Сталинград.

Сто пикировщиков выли над ним

В небе, как огненный змей.



Он не покинул окопа, храним

Верностью русской своей.

Меж обгорелых заводских громад

Он защищал Сталинград.



Танк на него надвигался рыча,

Мукой и смертью грозил.

Он, затаившись в канаве, сплеча

Танки гранатой разил.



Пулю за пулю, снаряд за снаряд,

Он защищал Сталинград.

Просто солдат, лейтенант, генерал,

Рос он в грозе боевой.



Там, где в огне металл умирал,

Он проходил живой.

Сто изнурительных дней подряд

Он защищал Сталинград.



Время придёт — рассеется дым,

Смолкнет военный гром.

Шапки снимая при встрече с ним,

Скажет народ о нём:

— Это железный русский солдат —

Он защищал Сталинград!

27 ноября 1942