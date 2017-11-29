Последнее обращение Слободана Милошевича к славянам. Братья, помните о судьбе Югославии!

Все Мы, славянский народ, любим справедливость. История наших отцов, дедов, наших прадедов, говорит о том, что Мы свободолюбивы, ненавидим и не признаём неволю.

Мы любим право на самовыражение, которое, зачастую, перерастает в митинги, что всем и давно известно – со времён нашего славного казачества - но были и остаёмся приверженцами порядка, от казачьих сотен и полков, до порядка на земле, на которой живём, растим детей, любим наших девушек и жен.

Но в событиях последних лет наши устремления, наши ценности, почему-то и кем-то беспощадно эксплуатируются, происходит подмена понятий, наша приверженность к дискуссиям и обсуждению житейских проблем, трансформируется в ненависть одних, у других в беспощадную борьбу с захватом чужой или общественной собственности, демонстрацией полнейшего, буквально презрения, к тем законам, которые сами или от нашего имени принимались, принимаются, а, похоже, что и в будущем, будут приниматься. Мы скатились к правовому нигилизму, к праву силы навязывать другим точку зрения, вместо обсуждения и поиска разумных решений, что, традиционно, было свойственно нашему народу. Откуда все это?

Из дискуссий с людьми, чьи традиции, чей менталитет, понимание другого и природное дружелюбие к землякам, а мы все земляки в широком понимании слова, все с земли русичей, наследники Киевской Руси, нашего славного рода, из дискуссий с людьми, чей характер не подвергся какому-то постороннему, чуждому нам, не свойственному нам, просто темному влиянию, с призывом в несуществующие, недосягаемые дали, становится и видно, что мы не хотим, также, и итого, чтобы в стране развивался бардак, который нам, по сути, навязывают западные страны, их идеологи, идеологи поголовной матерьяльности, меркантильности и все – в сладкой обертке перспектив, как в сладостном сне! Но где же реальность?

Апологеты этой, так называемой, демократической «Евр ской системы», втянули народ Украины в ловушку, в которой стены сотканы из кризиса, тот кризис, который вся эта «мудоассоциированная так званая Европа» стремится отодвинуть подальше от собственного порога, а куда – ей это, мягко говоря, просто по*ер!

Не нужно быть большим пророком, что бы предсказать, чтобы увидеть наше будущее при дальнейшей продолжении «болотного» сценария.

Именно при продолжении этого сценария, судьбу нашего народа будут решать все кто угодно только не мы, народ Украины. Нам построили бардак для слаборазвитых, вместо собственного, построенного по нашим понятиям, в соответствии с нашими традициями, домом..

Произошел раскол народа, исполнение вековечных жадных устремлений на наши земли всяких благожелателей, от Мазепы с чужой армией, до элементарных предателей в фашистские времена, когда за нашу свободу и наше право жить самостоятельно, мы заплатили миллионными жертвами, потерей миллионов лучших наших сыновей.

До коле это может продолжаться? Когда народ, проснется и возьмет свою судьбу, соблюдение порядка в своём доме, в свои руки.

Ты будешь не одинок, миллионы таких же встанут с тобой в один ряд!

Давайте послушаем человека, который знает, к чему ведут подачки чиновников из ЕС. Ведь сегодня уже всем нам известны герои, кто оправдывает весь этот бардак, развернутый под прикрытием и воспеванием «демократических ценностей в ЕС». Ко всеобщему благосостоянию, всеобщему счастью, миру и благополучию? Какому и для кого?

Прошу, помни про оккупацию Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Итак – повторенье – мать ученья!

Обращению Слободана Милошевича к славянам:

“Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Беларуссим на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают тоже самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака вцепится вам в горло.

“События, которые развернулись вокруг наших выборов, также являются частью организованной кампании по очернению нашего государства и народа, поскольку наша страна и наш народ суть барьер для установления абсолютного доминирования Запада на Балканском полуострове.

В нашем обществе уже давно существует группировка, которая под именем оппозиционной политической партии демократической ориентации, представляет интересы правительств, осуществляющих давление на Югославию, и особенно на Сербию. Эта группировка на нынешних выборах явилась в качестве демократической оппозиции Сербии. Настоящий хозяин ее – вовсе не их кандидат на пост президента Сербии. Ее многолетний хозяин – председатель Демократической партии и коллаборационист из военного альянса, который воевал против нашей страны. Он не мог даже скрыть этого своего сотрудничества. Впрочем, всей нашей общественности известен его призыв к НАТО – бомбить Сербию столько недель, сколько потребуется, пока ее сопротивление не будет сломлено. Итак, во главе этой организованной группировки на нынешних выборах стоит представитель армии и правительств, которые совсем недавно воевали против Югославии.” – Не кажется ли вам, что этот АБСОЛЮТНО одинаковый сценарий проходит и сейчас на Украине?

“…Они не хотят мира и благосостояния для Балкан, они хотят, чтобы это была зона постоянных конфликтов и войн, которые обеспечивали бы им алиби постоянного присутствия. Марионеточная власть, таким образом, гарантирует насилие, обеспечивает долгосрочную войну – всё, что угодно, только не мир. И лишь наша собственная власть гарантирует мир.

Далее. Все страны, которые оказались в положении ограниченного суверенитета, с правительствами, находящимися под влиянием иностранных сил, со стремительной быстротой становились нищими. До такой степени, которая исключает надежду на более праведные и гуманные социальные отношения. Великий раскол на большинство нищих и меньшинство богатых – это картина Восточной Европы последних лет, и все мы ее можем видеть. Эта судьба не обошла бы и нас. И мы бы под контролем и командованием собственников нашей страны быстро приобрели бы огромное количество очень бедных, чья перспектива выбраться из нищеты была бы очень и очень далекой и неопределенной. Меньшинство богатых состояло бы из элиты контрабандистов, которой было бы разрешено быть богатой при условии, что она будет в любом смысле лояльна по отношению к команде, которая решает судьбу их страны.

Общественная и государственная собственность быстро трансформировалась бы в частную, но владельцами этой собственности, учитывая опыт наших соседей, становились бы, как правило, иностранцы. Небольшое исключение составили бы те, кто купил право собственности путем лояльности и соглашательства, что вывело бы их за пределы элементарного представления о национальном и человеческом достоинстве.

Самые ценные национальные богатства при таких условиях станут иностранной собственностью, а те, кто до сей поры ими владел, в новой ситуации будут служащими иностранных фирм у себя на родине.

Вместе с национальным унижением, расчленением государства и социальным крахом будут наблюдаться различные формы социальной патологии, среди которых первой станет преступность. И это ни в коем случае не предположение, но живой опыт тех стран, которые прошли этот путь и от которого мы пытаемся уклониться любой ценой. Столицы криминала находятся отнюдь не на западе, как то было прежде, а на востоке Европы.

Одна из главных задач марионеточного правительства – если таковое придет к власти, – заключается в разрушении национального самосознания. Государства, которыми управляют извне, относительно быстро расстаются со своей историей, со своим прошлым, со своими традициями, со своими национальными символами, со своими обычаями, часто и с собственным литературным языком. Незаметная на первый взгляд, но очень эффективная и жесткая селекция национального самосознания свела бы его к нескольким блюдам народной кухни, каким-нибудь песням-танцам, да к именам национальных героев, присвоенным продуктам питания и косметическим средствам.

Одним из несомненных последствий захвата территории какого-либо государства со стороны сверхдержав в XX веке является разрушение национального самосознания народа, живущего в этом государстве. Из опыта таких государств видно, что народ едва в состоянии уследить за скоростью, с которой он начинает употреблять чужой язык, как свой, отождествлять себя с чужими историческими деятелями, забывая своих, лучше разбираться в литературе оккупантов, чем в родной литературе, восторгаться чужой историей, понося при этом свою, походить на чужаков, но не на самого себя…”

“Я посчитал своей обязанностью предупредить о последствиях деятельности, которая финансируется и поддерживается правительствами стран НАТО. Граждане могут, но не обязаны, мне верить. Мне только хочется, чтобы они не слишком поздно уверились в моих предостережениях, то есть тогда, когда будет трудно исправить те ошибки, которые граждане совершат по своей наивности, заблуждениям или верхоглядству. Но эти ошибки трудно будет исправлять, а некоторые из них, возможно, так никогда и не удастся исправить”

“Такое заблуждение, – когда люди выбирают то, что для них выбрал кто-то другой, – есть самое опасное заблуждение; и оно является главной причиной моего официального обращения к гражданам Югославии”

Что произошло далее? Милошевич убит, Югославия развалилась на еще более мелкие части, Сербы утратили свое национальное самосознание.

Друзья это очень важный исторический урок для всех русских, украинцев и белорусов! Не поддавайтесь на провокации запада помните к чему это приводит.

Приведем вам слова одного серба очень поучительные и в то же время наполненные огромной горечью:

«Зачем вам Европа, русские? Трудно найти более самодостаточный народ чем вы. Это Европа нуждается в вас, но не вы в ней. Вас так много – целых три страны, а единства нет! У вас есть все свое: много земли, энергия, топливо, вода, наука, промышленность, культура. Когда у нас была Югославия и мы были едины, мы ощущали себя великой силой, способной свернуть горы. Теперь, из-за нашей же глупости, национализма, нежелании слышать друг друга Югославии больше нет и мы – прыщи на политической карте Европы, новые рынки для их дорогого барахла и американской демократии.+

Слободан говрил: "НАТО умрет, когда взойдет русское солнце".Теперь в России раннее утро и сербы говорят: "неужели ты просыпаешься, Старший Брат?!"

Не оставляю надежду, что с утра, перед чашкой кофе или чая, будешь начинать день с мысли, что Ты сделал для превращения Америки в региональную державу", как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!». Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников.

Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для связи: solidarnost@transinform.net

Аналитический отдел

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко