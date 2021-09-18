29 августа 1834 года берег Невы в 40 верстах выше Санкт-Петербурга был оцеплен войсками. Доступ к берегу реки закрыли для всех без исключения, а цепь гвардейцев разомкнулась только тогда, когда появился экипаж Николая I и его свита. Император прибыл, чтобы лично наблюдать за испытаниями секретного аппарата военного назначения.

Так в России появилась первая в истории ракетная подводная лодка. Звучит невероятно, но это так. Уже тогда эта субмарина, построенная инженером-генералом Карлом Шильдером, могла запускать ракеты из-под воды, а позже была оснащена еще и электрическим двигателем. Многие тогда считали, что с помощью таких подлодок Россия могла бы добиться абсолютного господства на море.

Правда ли, что несколько субмарин Карла Шильдера могли уничтожить целую флотилию кораблей противника? Какие именно ракеты стояли на их вооружении? Могли ли эти лодки сыграть решающую роль в борьбе за давнюю мечту России – проливы Босфор и Дарданеллы? И как сложилась судьба уникального проекта первой ракетной подводной лодки в мире?