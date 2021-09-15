Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Катастрофа 40-й армии
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Первый день немецкого наступления, прорыв фронта 40-й армии на всю глубину.
- Что происходило в советских штабах в ночь перед началом немецкого наступления?
- Как противник нанёс первый удар и каковы были его результаты?
- Почему было потеряно управление войсками штабом 40-й армии?
- За какое время противнику удалось прорвать оборону первого эшелона 40-й армии?
- Почему экипажам советских бронепоездов не удалось задержать противника?
- Как противник в первый день наступления прорвал второй и третий рубеж обороны 40-й армии?
- Как противнику удалось атаковать штаб 40-й армии?
- Что предпринял штаб Брянского фронта для стабилизации обстановки?
Немцы из пушек уничтoжили кабельную связь.
ВСЮ
За 5 мин.
идиoтствo
Правильно и сделали. На черта эти кабели уже кому нужны.
У всех есть мобильники