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Игорь Сдвижков. Операция “Блау”. Катастрофа 40-й армии

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Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Первый день немецкого наступления, прорыв фронта 40-й армии на всю глубину.
- Что происходило в советских штабах в ночь перед началом немецкого наступления?
- Как противник нанёс первый удар и каковы были его результаты?
- Почему было потеряно управление войсками штабом 40-й армии?
- За какое время противнику удалось прорвать оборону первого эшелона 40-й  армии?
- Почему экипажам советских бронепоездов не удалось задержать противника?
- Как противник в первый день наступления прорвал второй и третий рубеж обороны 40-й армии?
- Как противнику удалось атаковать штаб 40-й армии?
- Что предпринял штаб Брянского фронта для стабилизации обстановки?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N-IvpoVPqMM
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