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Уроки истории. 4. Эволюция человека и общества.

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Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/hc9ww…
Все ролики серии – https://youtube.com/playlist?list=PLU…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vcBw-8qLSnc
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