Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Павел Аптекарь. Операции российских и советских войск в Иране в первой половине XX века

65 0

Павел Аптекарь рассказывает про действия российских и советских войск в Иране первой половине 20-го века.
- Какие причины послужили стартом к вводу русского экспедиционного корпуса генерала Н.Н. Баратова в Иран в  октябре 1915-го года?
- Какие успехи сопутствовали действиям корпуса генерала Н.Н. Баратова и когда и почему произошла эвакуация?
- Какое решение приняли руководители Советской России в отношении речной флотилии "белых" базировавшейся на иранский порт Энзели?
- Какими силами располагала каспийская флотилия "красных" под командование Ф.Ф. Раскольникова?
- Как проходил поход и развивались боевые действия в мае 1920 года в районе Энзели?
- Когда и кем были приняты решения о поддержке местных революционеров и создании отрядов персидской Красной армии?
- Какие части персидской армии противостояли революционным отрядам?
- Какими силами Красной армии были усилены революционные отряды в районе Энзели?
- Какие успехи были у революционных отрядов, поддержанных частями Красной армии?
- Как реагировали дипломаты Ирана и Советской России?
- Когда был подписан советско-иранский мирный договор и какие нюансы содержались в тексте?
- Когда войска Красной армии эвакуировались из Энзели?
- Когда и по каким причинам было принято решение ввести в Иран советские и британские войска в 1941 году?
- Как протекала операция «Согласие», какие потери понесли стороны?
- Какие последствия на ход Великой Отечественной войны оказали результаты операции «Согласие»?
Ответы на эти и другие вопросы от кандидата исторических наук!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jxdU2_wYfM4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Н. В. Левашов - народный президент
ЦИК отказал Левашову
Репортаж о выдвижении Н. В. Левашова кандидатом в президенты РФ
ЗА ЧТО ПАТРИОТЫ ОБВИНЯЮТ СТАЛИНА
ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ АДМИРАЛ ШИШКОВ
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 марта 2016
Закрыть небо Сирии: защита наших интересов или ключ к третьей мировой?
Как бы мы сейчас жили, если бы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru