Павел Аптекарь. Операции российских и советских войск в Иране в первой половине XX века
Павел Аптекарь рассказывает про действия российских и советских войск в Иране первой половине 20-го века.
- Какие причины послужили стартом к вводу русского экспедиционного корпуса генерала Н.Н. Баратова в Иран в октябре 1915-го года?
- Какие успехи сопутствовали действиям корпуса генерала Н.Н. Баратова и когда и почему произошла эвакуация?
- Какое решение приняли руководители Советской России в отношении речной флотилии "белых" базировавшейся на иранский порт Энзели?
- Какими силами располагала каспийская флотилия "красных" под командование Ф.Ф. Раскольникова?
- Как проходил поход и развивались боевые действия в мае 1920 года в районе Энзели?
- Когда и кем были приняты решения о поддержке местных революционеров и создании отрядов персидской Красной армии?
- Какие части персидской армии противостояли революционным отрядам?
- Какими силами Красной армии были усилены революционные отряды в районе Энзели?
- Какие успехи были у революционных отрядов, поддержанных частями Красной армии?
- Как реагировали дипломаты Ирана и Советской России?
- Когда был подписан советско-иранский мирный договор и какие нюансы содержались в тексте?
- Когда войска Красной армии эвакуировались из Энзели?
- Когда и по каким причинам было принято решение ввести в Иран советские и британские войска в 1941 году?
- Как протекала операция «Согласие», какие потери понесли стороны?
- Какие последствия на ход Великой Отечественной войны оказали результаты операции «Согласие»?
Ответы на эти и другие вопросы от кандидата исторических наук!