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Павел Аптекарь. Поход отряда Виталия Примакова в Афганистан в 1929 году

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Павел Аптекарь рассказывает про поход отряда комкора Виталия Примакова в Афганистан в 1929 году.
- Какая военно-политическая обстановка сложилась в Афганистане к концу 20-х годов 20-го века?
- Какие силы захватили власть в Афганистане?
- Какое решение приняли руководители СССР в отношении решения политического вопроса в Афганистане?
- Как и из каких сил формировался отряд комкора Примакова?
- Как проходил поход и развивались боевые действия?
- Почему поход не удался и советский отряд вышел на территорию СССР?
Ответы на эти и другие вопросы от кандидата исторических наук!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xEO6FeO3yIs
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