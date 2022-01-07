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Павел Аптекарь. КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ В СИНЬЦЗЯНЕ. ЧАСТЬ 1

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Павел Аптекарь. КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ В СИНЬЦЗЯНЕ. ЧАСТЬ.1.
Павел Аптекарь рассказывает про политическую и военную историю провинции Синьцзян, в конце девятнадцатого – первой половине двадцатого веков. В частности, про участие русских, и далее советских военных миссиях на территории Синьцзяня.

Предыдущие ролики Павла Аптекаря.
Операции российских и советских войск в Иране в первой половине XX века:
https://youtu.be/jxdU2_wYfM4
Поход отряда Виталия Примакова в Афганистан в 1929 году:
https://youtu.be/xEO6FeO3yIs


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W52zW_PwQlk
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