Павел Аптекарь. Красные и белые в Синьцзяне. Часть 2
Павел Аптекарь. Красные и белые в Синьцзяне. Часть 2
Павел Аптекарь рассказывает про политическую и военную историю провинции Синьцзян, в конце девятнадцатого – первой половине двадцатого веков. В частности, про участие русских, и далее советских войск в военных миссиях на территории Синьцзяня.
Предыдущие ролики Павла Аптекаря.
Красные и белые в Синьцзяне. Часть 1:
https://youtu.be/W52zW_PwQlk
Василий Иванович Чапаев:
https://youtu.be/etBDJ9-ln54
Генерал Каппель:
https://youtu.be/VwbwtSpDEfA
Операции российских и советских войск в Иране в первой половине XX века:
https://youtu.be/jxdU2_wYfM4
Поход отряда Виталия Примакова в Афганистан в 1929 году:
https://youtu.be/xEO6FeO3yIs
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