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Не Факт! Федор Алексеевич. Забытый реформатор

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1676 год. На русский престол восходит тяжелобольной старший брат Петра Первого – Федор Алексеевич. Ему всего 15 лет. Окружение уверено, что править сам он не сможет, и боярские группировки ведут ожесточенную борьбу за власть. Но пройдет лишь несколько лет, и молодой царь, несмотря на болезнь, возьмет власть в свои руки. Он начнет реформы, которые по размаху сравнимы с петровскими преобразованиями. Изменения коснутся всех сторон жизни общества: царь перестроит государственный аппарат, реформирует армию, начнет масштабное строительство по всей стране, и даже регламентирует одежду. Но все это не в европейской, а в русской традиции. В отличие от Петра он не будет ломать старые порядки, не прибегнет к репрессиям, в стране при нем не будет больших восстаний… Развитие России действительно пойдет своим «особенным» путем. Вот только отпущено на реформы царю совсем мало времени, а затем – болезнь возьмет свое. Так правда ли, что взять власть в свои руки царя заставила любовь? На самом ли деле именно Федор Алексеевич, а не его брат, переодел русских в европейское платье? И действительно ли молодой самодержец уничтожил древние привилегии русской аристократии? Программа «НЕ ФАКТ!»- ответит на все вопросы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kSBEoIh3cgo
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