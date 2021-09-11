Не Факт! Федор Алексеевич. Забытый реформатор
1676 год. На русский престол восходит тяжелобольной старший брат Петра Первого – Федор Алексеевич. Ему всего 15 лет. Окружение уверено, что править сам он не сможет, и боярские группировки ведут ожесточенную борьбу за власть. Но пройдет лишь несколько лет, и молодой царь, несмотря на болезнь, возьмет власть в свои руки. Он начнет реформы, которые по размаху сравнимы с петровскими преобразованиями. Изменения коснутся всех сторон жизни общества: царь перестроит государственный аппарат, реформирует армию, начнет масштабное строительство по всей стране, и даже регламентирует одежду. Но все это не в европейской, а в русской традиции. В отличие от Петра он не будет ломать старые порядки, не прибегнет к репрессиям, в стране при нем не будет больших восстаний… Развитие России действительно пойдет своим «особенным» путем. Вот только отпущено на реформы царю совсем мало времени, а затем – болезнь возьмет свое. Так правда ли, что взять власть в свои руки царя заставила любовь? На самом ли деле именно Федор Алексеевич, а не его брат, переодел русских в европейское платье? И действительно ли молодой самодержец уничтожил древние привилегии русской аристократии? Программа «НЕ ФАКТ!»- ответит на все вопросы.