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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 4

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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 1
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 2
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 3


16. Девочка улыбается, ожидая еды в столовой на улице Суслова, принадлежащей немецкой гуманитарной группе


17. Нищие на улицах





20. В магазине


21. Матч местных хоккейных команд


22. Участницы женской сборной России по хоккею выстраиваются на катке после победы в матче




24. Летний сад зимой


25. Медуза Горгона на ограде Инженерного замка


26. Невский проспект возле Казанского собора


27. Набережная канала Грибоедова


28. Благовещенская церковь Александро-Невской лавры


29. Русский музей


30. Контейнерный терминал




32. Судно в порту


33. Почти каждый день пожилые мужчины собираются у Пушкинского театра, чтобы поиграть в шахматы


34. Солдаты в грузовике


35. Англоязычная реклама на улице


36. Курсант со своей подругой


37. Снегоочиститель убирает грязный снег с Невского проспекта


38. Пассажир идет по платформе на Московском вокзале
Источник: https://humus.livejournal.com/7961457.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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