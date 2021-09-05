1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 4
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 1
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 2
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 3
16. Девочка улыбается, ожидая еды в столовой на улице Суслова, принадлежащей немецкой гуманитарной группе
17. Нищие на улицах
20. В магазине
21. Матч местных хоккейных команд
22. Участницы женской сборной России по хоккею выстраиваются на катке после победы в матче
24. Летний сад зимой
25. Медуза Горгона на ограде Инженерного замка
26. Невский проспект возле Казанского собора
27. Набережная канала Грибоедова
28. Благовещенская церковь Александро-Невской лавры
29. Русский музей
30. Контейнерный терминал
32. Судно в порту
33. Почти каждый день пожилые мужчины собираются у Пушкинского театра, чтобы поиграть в шахматы
34. Солдаты в грузовике
35. Англоязычная реклама на улице
36. Курсант со своей подругой
37. Снегоочиститель убирает грязный снег с Невского проспекта
38. Пассажир идет по платформе на Московском вокзале