1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 8
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 1
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 2
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 3
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 4
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 5
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 6
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 7
01. Удачная покупка
02. Охранники заглядывают в новый Volvo на Международной автомобильной выставке в Выставочном зале
03. Автолюбители смотрят на ярко-красный спортивный автомобиль, представленный на Международной автомобильной выставке в Выставочном зале
04. Андрей Артемчук, директор частной благотворительной организации «Институт подростков», которая управляет приютом для беглецов, утешает ребенка в общежитии приюта
05. Врачи и медсестры оказывают помощь пострадавшему от ожога в ожоговом отделении Института экстренной медицины им. И.И.Джанелизе
06. Производство печенья
07. Производство печенья
08. Архивист Российской национальной библиотеки изучает Остромирово Евангелие, которое считается старейшим сохранившимся документом в стране
09. Женщина спит, положив голову на стол в Российской национальной библиотеке
10. Вид на столы с лампами в главном читальном зале Российской национальной библиотеки
11. Студенты Академии художеств им. Репина пишут портреты
12. Студенты беседуют на уроке поэзии в Доме писателей
13. Студенты и преподаватели толпятся в кафетерии Санкт-Петербургского государственного университета
14. Студенты собираются пообщаться в длинном коридоре коллегии Санкт-Петербургского государственного университета
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