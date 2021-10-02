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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 11

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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 1
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 2
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 3
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 4
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 5
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 6
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 7
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 8
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 9
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 10


Академия русского балета имени А. Я. Вагановой


Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. Ирина Писаренко надевает балетные тапочки


Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. Преподаватель Людмила Ковалёва ассистирует одной из своих учениц. Когда-то она была звездой Кировского, ныне Мариинского театра


Интерьер Государственного Русского музея


Русский музей


Русский музей


Без подписи


Дым и искры образуются при заливке высококачественной стали в доменную печь на Кировском заводе


Рабочий у частичнособранного трактора на Кировском заводе


Рабочий сборочного конвейера сбирает трактор на Кировском заводе


Ревизор проверяет бухгалтерию на Кировском заводе


Женщина расписывает фарфоровую посуду на Ломоносовском фарфоровом заводе


Скульптор Михаил Анникушин в своей мастерской


Кладовая в Институте растениеводства им. Вавилова


Медсестра подключает монитор к пациенту с сердечным приступом в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе


Пострадавшая от ожога получает помощь в ожоговом отделении НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе


Пострадавший от ожога получает помощь в ожоговом отделении НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе


Празднование Суккота в синагоге

Женщина подает еду детям на праздновании Суккот в Большой хоральной синагоге

Раввин Мендель Певзнер из Хабад-Любавич в Бруклине, готовится к ежедневной молитве в Большой хоральной синагоге

Евреи собираются на ежедневную молитву вокруг Торы в Большой хоральной синагоге

Мужчины молятся и читают Тору в Большой хоральной синагоге

Мужчины молятся и читают Тору в Большой хоральной синагоге

Источник: https://humus.livejournal.com/8006393.html
Метки: история, Ленинград, фото
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