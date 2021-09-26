1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 10
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 1
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 2
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 3
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 4
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 5
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 6
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 7
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 8
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 9
Судя по всему, это на самом деле середина 90-х. Ульяну Лопаткину здесь называют примой, а она только в 1991 пришла в театр из училища. Ну, и балетоманы точно могут подсказать, когда эти балеты стали проходить с участием Лопаткиной
01. Артистка балета Мариинского театра держится за перекладину во время репетиции
02. Артистка балета Мариинского театра выполняет разминку во время тренировки
03. Артисты балета занимаются у перекладины во время ежедневной тренировки в Мариинском театре
04. Артистки балета Мариинского театра выполняет разминку во время тренировки
05. Бывшая прима-балерина Ольга Моисеева инструктирует нынешнюю приму-балерину Мариинского театра Ульяну Лопаткину по форме и шагам для постановки «Спящая красавица».
06. Участница кордебалета Мариинского театра спускается по лестнице на спектакль «Лебединое озеро»
07. Артисты кордебалета Мариинского театра исполняют балет «Лебединое озеро».
08. Балерины балета Мариинского театра готовят макияж и прически для балета «Жизель»
09. Костюмер помогает балеринам Кировского балета с костюмами для балета «Жизель»
10. Два танцора ждут своего часа во время балета «Жизель» в Мариинском театре.
11. Артисты балета Мариинского театра ждут своего часа во время балета «Жизель»
13. Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина поправляет носки за кулисами перед первым действием «Жизели»
14. Танцовщицы кордебалета Мариинского театра приводят себя в порядок за кулисами перед первым действием «Жизели»
16. Артисты балета Мариинского театра выходят на сцену в балете «Жизель»
17. Артисты кордебалета Мариинского театра исполняют балет «Сильфида».
18. Зрители читают программы перед балетом Мариинского театра «Спящая красавица»
19. Зрители ждут начала балета «Спящая красавица» в Мариинском театре
22. Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина на сцене в балете «Спящая красавица»
23. Прима-балерина Ульяна Лопаткина в фиолетовом танцует со своей труппой в балета «Спящая красавица» в Мариинском театре
24. Кордбалет труппы Мариинского театра на сцене во время балета «Спящая красавица»
Похоже кто-то соскучился по Лебединому озеру на всех каналах. Ню-ню. Главное, чтоб по ошибке не вот эту вот версию включили.
https://m.youtube.com/watch?v=qh2OShbuFSY&feature=emb_imp_woyt