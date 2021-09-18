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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 7

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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 1
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 2
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 3
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 4
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 5
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 6


01. Несгибаемый российский коммунист с фотографией Иосифа Сталина машет красным флагом во время демонстрации на Пискаревском кладбище


02. Портрет кубанского казака, усыпанного медалями, на церемонии посвящения в новый состав Невского полка в Крестовоздвиженском казачем соборе


03. Портрет донского казака в форме на церемонии вступления в ряды Невского полка в Крестовоздвиженском казачем соборе


04. Портрет донского казака



06. Пожилые мужчины играют в шахматы на скамейке в парке на Невском проспекте


07. Аничков дворец


08. Атланты дворца Белосельских-Белозерских


09. Магазин «Lancome»


10. Магазин «Lancome»


11. Михайловский (Инженерный) замок


12. Фотография Федора Достоевского на фасаде жилого дома, где он написал многие свои работы. Здание теперь является музеем




14. Мужчина выступает на заседании городского совета Санкт-Петербурга в Мариинском дворце


15. В день памяти святых Царственных страстотерпцев у Казанского собора




17. Продавец фруктов и овощей стоит за прилавком на Владимирском рынке


18. Учитель немецкого языка Виктория Изварина готовит обед на маленькой кухне своей петербургской квартиры


19. Учитель немецкого языка Виктория Изварина готовит обед на маленькой кухне своей петербургской квартиры. Ее дети сидят за столом в другой комнате


20. Двое мужчин заправляют свои бензобаки на многолюдной АЗС на Васильевском острове недалеко от Петропавловской крепости


21. Колонна демонстрантов коммунистов на Пискаревском кладбище
Источник: https://humus.livejournal.com/7983355.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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