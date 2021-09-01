С 1 сентября в России вступают в силу новые законы, которые касаются различных сфер жизни.

С сегодняшнего дня начинает работать один из самых ожидаемых правовых механизмов — так называемая гаражная амнистия. Она позволит в упрощённом порядке оформить в собственность постройки, возведённые до 31 декабря 2004 года. На оформление участков под гаражами в собственность даётся пять лет. Достаточно иметь на руках один документ. Например, выписку из реестра, решение местных властей или предприятия о предоставлении земли; справку о выплате пая или квитанцию об оплате коммунальных услуг; договор о подключении к инженерным сетям. На т.н. ракушки закон не распространяется.

С 1 сентября изменился один из дорожных знаков, предупреждающий водителей о камере. Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» заменил знак 6.22 с точно таким же обозначением. Разница в том, что новый не указывает конкретное место работы камер, а лишь предупреждает о приближении к участку дороги, где проводится фотовидеофиксация. Например, новый знак будет размещаться вне населённого пункта в 150–300 м от зоны видимости камер и на въезде в поселение.

С началом нового учебного года изменения ждут российских школьников. Так, Минпросвещения и Рособрнадзор упорядочили график проведения контрольных работ. Теперь в одной параллели классов следует проводить контрольные по каждому предмету не чаще одного раза в 2,5 недели и не больше одной в день. Школам рекомендовано составить единый график проведения контрольных, в том числе региональных и федеральных. Расписание школам следует опубликовать на своих сайтах.

Кроме того, в российских школах начнут изучать финансовую грамотность. При этом она будет преподаваться не в качестве отдельного предмета, а в виде новых тем в рамках курса математики, окружающего мира, обществознания и географии. В подобном формате в другие школьные дисциплины внедрят темы по экологии, умению противостоять экстремистскому, террористическому и криминальному воздействию, патриотизм.

Для студентов вузов тоже подготовили нововведения. Теперь они смогут обучаться сразу нескольким квалификациям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять факультет и профиль обучения. А аспирантам предстоит проходить обязательную предзащиту диссертаций.

С 1 сентября несетевые аптеки смогут дистанционно продавать медикаменты. Раньше предприниматели должны были иметь не менее десяти аптек на территории России, а также сайт компании. Теперь же они смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и продавать лекарства на их площадках.

Расширятся и спектр услуг, доступный в онлайн-формате без посещения ведомств. Например, у автомобилистов появляется возможность удалённо, через портал госуслуг, обжаловать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами. Раньше нужно было обращаться в ГИБДД лично или отправлять заказное письмо. А Минцифры в качестве эксперимента собирается предоставить банкам возможность оказывать часть госуслуг, в том числе оформление пенсий и сертификатов на получение материнского капитала. Система безопасности банков сейчас уже не хуже государственной, а программное обеспечение, по словам специалистов, имеет достаточный ресурс, чтобы обрасти новым функционалом.

Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно теперь будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка родителей, независимо от страхового стажа. Это была инициатива «Единой России», которую в апреле в Послании Федеральному собранию поддержал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также поручил установить для кураторов колледжей и техникумов дополнительные выплаты. Такие же, как для классных руководителей общеобразовательных школ — по 5000 рублей в месяц. В школах эти деньги платят классным руководителям уже год. С 1 сентября их начнут получать выплаты и кураторы.

Российским пенсионерам (как работающим, так и неработающим) в сентябре предоставят единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Помощь получат около 43 млн человек. Также выплаты в размере 15 тыс. рублей полагаются российским военным.

Среди вакцинированных от коронавируса с 1 сентября в России стартует лотерея. До 1 декабря с помощью случайной выборки определят тысячу человек, которые получат по 100 тыс. рублей. Призы будут зачисляться только на карту «Мир».

По материалам Ленты.ру, НТВ, Первого канала