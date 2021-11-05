День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января)

Прорыв блокады Ленинграда. Борис Кудояров/russiainphoto.ru

Много раз победы российской армии и флота буквально становились поворотными точками в жизни России и спасали страну от гибели. Именно в честь них были учреждены Дни воинской славы.

В ходе Ленинградско-Новгородской операции в январе-марте 1944 года Красная Армия отбросила войска группы армий «Север» от Ленинграда на 180-280 км, вынудив их закрепиться на оборонительной линии «Пантера» на эстонской границе. Блокада второго по значимости города СССР, длившаяся 872 дня и унесшая жизни до полутора миллионов человек, была полностью снята.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля)

Сталинград, 31 января 1943 года. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

23 ноября 1942 года Красная Армия в ходе операции «Уран» замкнула кольцо окружения вокруг 6-й немецкой армии в Сталинграде. 26 января следующего года войска Донского фронта рассекли ее на две группировки и уничтожили их по отдельности. Именно тогда во Второй мировой войне наметился коренной перелом.

День защитника Отечества (23 февраля)

Михаил Васильевич Фрунзе (слева) обходит строй РККА. Sputnik Sputnik

День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля в честь целого ряда событий: принятия Декрета о создании рабоче-крестьянской Красной армии 28 января 1918 года, Декрета о создании рабоче-крестьянского Красного флота 11 февраля того же года, а также решительного сопротивления, которое только сформированные красноармейские отряды оказали немецким войскам в февральских боях под Псковом и Нарвой.

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (18 апреля)

Кадр из фильма «Александр Невский». Сергей Эйзенштейн/Мосфильм,1938 Сергей Эйзенштейн/Мосфильм,1938

5 апреля (День воинской славы отмечается 18 апреля) 1242 года в районе Чудского озера новгородский князь Александр Невский разгромил войско немецких рыцарей Ливонского ордена и Дерптского епископства. Так называемое «Ледовое побоище» сыграло ключевую роль в противодействии немецкой экспансии в земли северо-западной Руси в середине 13 века. В период, когда когда русские княжества подверглись опустошительному монгольскому нашествию, это было особенно важно.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (9 мая)

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Владимир Гребнев/Sputnik Владимир Гребнев/Sputnik

В ночь с 8 по 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Тем самым, Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан, завершилась.

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля)

Чесменский бой. Иван Айвазовский/Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского Иван Айвазовский/Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского

7 июля 1770 года в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов русский флот одержал одну из величайших побед в своей истории. В результате сражения в Чесменской бухте значительная часть османского флота была уничтожена. Турки потеряли 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и множество мелких судов. Из 15 тысяч моряков погибло почти 11 тысяч. Россия сделала серьезную заявку на победу в конфликте.

День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля)

Полтавская победа. Александр Коцебу/Государственный Эрмитаж Александр Коцебу/Государственный Эрмитаж

Победа России в Великой Северной войне 1700-1721 годов над Швецией позволила ей впервые в своей истории войти в круг великих держав Европы. Ключевую роль в том, что это случилось, сыграла Полтавская битва 8 июля 1709 года (День воинской славы отмечается 10 июля). Вскоре после разгрома армия короля Карла XII почти полностью сдалась в плен, а сам король был вынужден искать убежище у турецкого султана.

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа)

Гангутское сражение. Маврикий Бакуа Маврикий Бакуа

Одолеть шведов на суше еще полдела, требовалось сокрушить Швецию и на море. 7 августа (День воинской славы отмечается 9 августа) 1714 года у мыса Гангут (полуостров Ханко) русский регулярный (на тот момент — гребной) флот одержал свою первую победу в истории. К триумфу над шведами в этом сражении, как и под Полтавой, его вел лично царь Петр I.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа)

Если Сталинградская битва наметила коренной перелом во Второй мировой войне, то Курская битва его закрепила. Выдержав мощный удар немецких войск на Курской дуге летом 1943 года, Красная Армия перешла в масштабное наступление по всем фронтам и с тех пор не выпускала стратегическую инициативу из своих рук вплоть до окончательной победы в конфликте.

День окончания Второй мировой войны (3 сентября)

Подписание акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури». Sputnik Sputnik

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» была подписана капитуляция Японии, завершившая Вторую мировую войну. В том же году Верховный Совет СССР объявил 3 сентября праздником победы над Японией. В 2020 году в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены изменения, которые установили 3 сентября как День окончания Второй мировой войны.

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (8 сентября)

Бородинское сражение. Николай Самокиш Николай Самокиш

«Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми», — говорил Наполеон Бонапарт о битве у подмосковного села Бородино 7 сентября 1812 года (День воинской славы отмечается 8 сентября). Французский император так и не смог, как рассчитывал, разгромить русскую армию в генеральном сражении, что во многом повлияло на итоговый результат его военной кампании в России.

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября)

Сражение у мыса Тендра. Владимир Косов (CC BY-SA 4.0) Владимир Косов (CC BY-SA 4.0)

В ходе двухдневного морского сражения у мыса Тендра 8-9 сентября (День воинской славы отмечается 11 сентября) 1790 года русский флот разгромил превосходящий его турецкий. Вместе с победами на суше этот триумф обеспечил России победу в войне против Османской империи в 1787-1791 годов, а вместе с ней и рост ее влияния в северном Причерноморье, на Кавказе и на Балканах.

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября)

Куликовская битва. Адольф Ивон Адольф Ивон

8 сентября (День воинской славы отмечается 21 сентября) 1380 года московский князь Дмитрий Иванович разгромил в битве на Куликовом поле войска темника (военачальника) Мамая, стоявшего на тот момент у вершины власти в Золотой Орде. Эта победа серьезно пошатнула позиции монголов на Руси и усилила роль Москвы как центра объединения разрозненных русских земель. Власть ханов, тем не менее, сохранялась над ними еще целое столетие.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (9 октября)

Бойцы горно-стрелковой дивизии обороняют один из кавказских перевалов. Декабрь 1942 года. Макс Альперт/Sputnik Макс Альперт/Sputnik

Кавказ играл ключевую роль в стратегических планах немецкого командования 1942 года: захват его нефтепромысловых районов позволил бы Германии нанести болезненный удар по Советскому Союзу. Тем не менее, Красная Армия, выдержав наступление немецко-румынских войск, сумела выбить противника из региона. 9 октября 1943 года вместе с выходом 56-й советской армии к Керченском проливу между Таманским и Крымским полуостровами битва за Кавказ завершилась.

День народного единства (в честь взятия воинами народного ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом Китай-города (4 ноября))

Изгнание поляков из Кремля. Эрнст Лисснер Эрнст Лисснер

В период глубокого политического и экономического кризиса в Русском государстве, известного как Смутное время, часть боярства выступила за признание царем польского королевича Владислава и допустила в Москву польско-литовский гарнизон. Выступившее против иностранного засилья народное ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина нанесло поражение интервентам и освободило столицу. 4 ноября в память о тех событиях отмечается в России не только как День воинской славы, но и как День народного единства.

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября)

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

7 ноября 1941 года, в самый разгар битвы за Москву, когда немцы находились в непосредственной близости от столицы, Красная Армия прошла торжественным парадом в честь 24-й годовщины революции, при этом многие части с него уходили прямо на фронт. Парад продемонстрировал миру, что, несмотря на заверения немецкой пропаганды, Советский Союз еще не сломлен и будет сражаться до конца.

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря)

Синопский бой. Иван Айвазовский Иван Айвазовский

30 ноября 1853 года (День воинской славы отмечается 1 декабря) в ходе Крымской войны 1853-1856 годов в гавани города Синоп русский флот наголову разгромил эскадру Османской империи. Блистательная победа русских в последнем в истории сражении парусных флотов шокировала англичан и французов и дала им повод вступить в конфликт на сторону турок. Столкнувшись с коалицией держав, Россия в итоге проиграла войну.

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (5 декабря)

Битва за Москву. Леонид Доренский/Sputnik Леонид Доренский/Sputnik

На протяжении всего октября-ноября 1941 года на подступах к советской столице шли ожесточенные бои, Красная Армия из последних сил пыталась удержать Москву. Измотав противника и подтянув свежие резервы, 5 декабря 1941 года советские войска перешли в масштабное контрнаступление и отбросили ошеломленного противника на несколько сот километров от советской столицы. Такого сокрушительного поражения вермахт в течение Второй мировой войны еще не испытывал.

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря)

Штурм Измаила. Самуил Шифляр Самуил Шифляр

«На штурм подобной крепости можно было решиться только один раз в жизни», — говорил лучший полководец в истории России Александр Суворов о взятии турецкой твердыни Измаил. Незадолго до штурма военачальник распорядился создать точные копии рва, вала и стен крепости, на которых войска постоянно вели тренировки. 22 декабря 1790 года (День воинской славы отмечается 24 декабря) русские войска взяли считавшуюся неприступной крепость, потеряв 2000 тысячи человек убитыми. Потери турецкого гарнизона, в свою очередь, превысили 26 тысяч.