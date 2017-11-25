Не сдаются. Россия жива подвигами ее народов

Русские

Осетины

Башкиры

Кабардинцы и адыги

Татары

Евреи Евреи

Чеченцы и ингуши

Дагестанцы

Народы Сибири

Для врагов нашей страны, будь то армия Наполеона, полчища Гитлера или современные террористы Ближнего и Среднего Востока, «русскими» всегда были представители всех народов необъятной страны. Воюешь в составе русской армии, партизанского отряда, действуешь в русской подпольной организации – все, ты – русский. Поэтому боевой клич «Русские не сдаются» в равной степени принадлежит всем народам России. Многочисленные представители народов Кавказа и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока прекрасно зарекомендовали себя на полях сражений, стали настоящими примерами воинской доблести для настоящих и будущих поколений. Давайте вспомним их подвиги.О подвигах русских воинов можно говорить бесконечно. Героические защитники земли Русской выстояли в битвах с псами-рыцарями и ордынцами, польскими оккупантами и шведами, армией Наполеона и коалицией европейских держав в Крымскую войну, интервентами Гражданской войны и гитлеровцами. Фраза «Русские не сдаются!» принадлежит гарнизону маленькой крепости Осовец. В 1915 году 190 дней небольшое подразделение держало оборону крепости от наступающих германских войск. Противник применял всю мощь артиллерии, химическое оружие, даже новую для тех времен авиацию – все без толку. Русские воины оборонялись до последнего. Немцы так и не смогли взять Осовец – гарнизон оставил ее позже уже по приказу вышестоящего командования, из-за бессмысленности дальнейшей обороны.В ходе операции на «Малой земле» (февраль 1943 года) группа советских десантников оказалась отрезана от основных сил. Завязался неравный бой. Три танка гитлеровцы бросили против советских воинов. Один из них подбил младший сержант Михаил Корницкий. Получив ранения, он продолжал сражаться. Когда отважного воина окружили гитлеровцы, Корницкий привязал к поясу несколько гранат, выдернул с одной из них чеку и бросился с забора в группу вражеских солдат. Раздался огромный взрыв, а его жертвами стало сразу несколько гитлеровцев. Уцелевшие гитлеровцы, потрясенные поступком советского десантника, были вынуждены отступить. Михаил Корницкий, пав смертью храбрых, был награжден высоким званием Героя Советского Союза посмертно.18 мая 1984 года в Афганистане погиб майор пограничных войск КГБ СССР Александр Петрович Богданов. Ему было всего 33 года. Майор Богданов в Афганистане служил военным советником в 15-м пограничном полку ДРА. В тот злополучный день подразделение части, к которой был приставлен Богданов, попало в окружение моджахедов. Советский майор сражался до последнего, получив три тяжелых ранения, и погиб в рукопашной схватке с противником, предпочтя смерть плену. Таких примеров – тысячи в российской военной истории, более того – далеко не обо всех из них, к сожалению, становится известно и родным погибших, и сослуживцам, и военным историкам.В процентном соотношении от количества воевавших в Великую Отечественную войну осетины – на первом месте по количеству Героев Советского Союза. О мужестве этого народа свидетельствует хотя бы то, что осетинам удалось сохранить национальную самобытность, религию и культуру в превосходящем по численности окружении иноязычных и иноконфессиональных народов. Гордые потомки алан прекрасно показали себя и на службе Российской империи, и в Красной, Советской армии. Когда погиб старший лейтенант Алихан Гагкаев, ему было всего 26 лет. Осетин из селения Кадгарон, перед самой войной он окончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября. На момент гибели служил командиром 5-й батареи 1008-го истребительно-противотанкового полка 1-й танковой армии Воронежского фронта. 5 июля 1943 года в районе села Быковка в Курской области позиции батареи Гагкаева были атакованы 35 немецкими танками и шедшей под их прикрытием пехотой. Артиллеристам Гагкаева удалось подбить шесть танков, а когда все орудия батареи вышли из строя, воины бросились врукопашную. В этой схватке был тяжело ранен и старший лейтенант Гагкаев. Подоспевшему подкреплению удалось отбросить немцев, но было уже поздно. Гагкаев умер. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.Этот народ прекрасно зарекомендовал себя в многочисленных войнах государства российского. Когда в Россию вторглись армии Наполеона Бонапарта, башкиры выставили 28 конных полков по 530 человек в каждом. Башкирские конники участвовали в целом ряде важнейших битв Отечественной войны 1812 года. Стоит отметить, что и вооружение, и обмундирование башкирские воины приобретали за свой счет, но это не снижало количества желающих принять участие в войне. Французы прозвали башкирских воинов «северными амурами» за мастерскую стрельбу из лука. В годы Великой Отечественной войны башкиры оказались на пятом месте после осетин, русских, украинцев и белорусов по числу представителей народа на одного Героя Советского Союза. Лейтенант Миннигали Губайдуллин, командовавший пулеметным взводом 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии 8 марта 1944 года повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Гвардии старшина Каюм Ахметшин (на фото) был помощником командира сабельного взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. На берегу Днепра взвод Ахметшина попал в окружение, однако старшина и его бойцы в рукопашной схватке уничтожили 25 вражеских солдат, прорвали кольцо и вышли к своему эскадрону. Но 10 ноября 1943 года Каюм Ахметшин геройски погиб в бою.О мужестве кабардинцев и адыгов было хорошо известно еще до Октябрьской революции. Кабардинцы и адыги верой и правдой служили императорам Российской империи. Перед началом Первой мировой войны был сформирован Кабардинский конный полк в составе Кавказской туземной конной дивизии. В годы Великой Отечественной войны кабардинцы и адыги вместе с представителями других народов СССР героически сражались с гитлеровцами и их союзниками. По числу представителей народа на одного Героя Советского Союза кабардинцы уступают только осетинам, русским, украинцам, белорусам и башкирам. Хотя часто героев – кабардинцев, адыгов, черкесов считают отдельно, надо отметить, что это – единая языковая общность. Адыги и черкесы также верой и правдой служили и служат России.Младшему политруку адыгу из аула Хакуринохабль Хусену Борежевичу Андрухаеву на момент гибели был всего 21 год. Молодой журналист, поэт, Андрухаев окончил Сталинградское военно-политическое училище и служил политруком роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии. 8 ноября 1941 года на окраине села Дьяково Антрацитовского района Ворошиловградской области завязался ожесточенный бой. Надо было остановить превосходящие силы противника, и настоящий политрук Андрухаев, поднявшись во весь рост, повел уцелевших бойцов в атаку. Затем политрук остался прикрывать вынужденное отступление своих солдат, а когда его окружили немцы, то взял в обе руки противотанковые гранаты и, подпустив противника на 4 метра, с криком «Русские не сдаются!» подорвал себя и окруживших его врагов.Где русские, там и татары. Рука об руку идут народы уже многие столетия и вклад татарского народа в строительство России, развитие российского военного дела действительно неоценим. Многие выдающиеся русские военачальники имели татарское происхождение. В годы Великой Отечественной войны в в Татарской АССР было сформировано 7 стрелковых дивизий, 91-я отдельная танковая бригада, 2 авиационные бомбардировочные дивизии, 37-й зенитно-артиллерийский полк, отдельный инженерно-саперный батальон, десятки отдельных полков. Конечно, служили в них не только татары, но и представители всех других народов, начиная с русских, но татарские солдаты и офицеры показали себя на фронтах Великой Отечественной войны очень достойно. В январе 1944 г. в районе села Овсище повторил подвиг Александра Матросова татарин Газинур Гафиатуллин. 179 этнических татар стали Героями Советского Союза.Стереотипы о воинских качествах этого народа развеивает количество Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Вот уж кому действительно нельзя было сдаваться в плен. В годы Великой Отечественной войны в Вооружённых Силах СССР служили около 500 тысяч евреев, 160 772 человека из них были награждены орденами и медалями – четвертое место по количеству наград после русских, украинцев и белорусов. Посмертно 45 евреев получили звания Героев Советского Союза. Еще 8 евреев погибли на фронте уже после того, как были удостоены этого высокого звания. Абрам Зиндельс до призыва в РККА успел поработать токарем, затем служил командиром взвода 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии. При отражении контратаки гитлеровцев младший лейтенант Зиндельс попал в окружение и до последнего отстреливался. Когда кончились патроны, Зиндельс подпустил гитлеровцев на максимально близкое расстояние и подорвал себя вместе с окружившими врагами противотанковой гранатой.Непростая история взаимоотношений России и вайнахских народов не помешала последним дать большое количество отважных воинов, сражавшихся за Российскую империю, за Советский Союз, за современную Россию. Весь Советский Союз знал Ханпашу Нурадилова – легендарного воина, пулеметчика, командира пулемётного взвода 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. 12 сентября 1942 года во время боев в районе города Серафимович Сталинградской области Ханпаша Нурадилов получил тяжелое ранение, но не оставил поле боя и продолжал сражаться, уничтожив 250 немцев и 2 пулемёта. К сожалению, в этом бою 22-летний воин погиб. Ингуш Магомед Келигов служил механиком-водителем танка. В бою он заменил весь раненый экипаж и в одиночку сражался с пятью окружившими его танк танками противника, получив при этом тяжелейшие ранения.В годы Великой Отечественной войны 54 дагестанца были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Представители дагестанских народов отважно сражались не только в ВОВ, но и во многих других войнах, в которых принимали участие Россия и Советский Союз. Капитан 2 ранга Магомет Гаджиев, даргинец по национальности, стал первым Героем Советского Союза – дагестанцем. Командир дивизиона подводных лодок бригады подводных лодок Северного флота, Гаджиев потопил 10 транспортов противника, прежде чем его лодка 12 мая 1942 года была потоплена. Дважды Героем Советского Союза стал знаменитый летчик-ас Амет-хан Султан (на фото), имя которого в равной степени принадлежит лакскому (по отцу) и крымско-татарскому (по матери) народам.К сожалению, мало кто знает о том, что у народов Сибири и Дальнего Востока воинское искусство имело очень большое развитие. В свое время Российская империя с трудом покорила Чукотку, такое ожесточенное сопротивление оказывали чукчи. Затем, когда сибирские земли все же вошли в состав российского государства, многие представители сибирских народов отдали свои жизни за Россию и за Советский Союз. В годы Великой Отечественной войны якутов, эвенков, представителей ряда других народов часто брали в снайперы, зная их превосходное умение стрелять. Прославились своей отвагой и тувинцы (правда Тува в годы ВОВ еще не входила в состав СССР, а считалась независимой народной республикой).Якут Федор Попов погиб всего в 21 год, но к этому времени он успел совершить невероятный подвиг – 1 октября 1943 года переправился через реку Днепр у деревни Глушец, где действуя в составе своего отделения в траншее врага в рукопашной схватке уничтожил до 50 солдат противника. Через 10 дней после этого подвига Попов был смертельно ранен и 13 октября 1943 года скончался.Старшина Семен Номоконов (на фото), эвенк-хамниган по национальности, отправился на фронт уже в 41 год. Он стал превосходным снайпером и уничтожил 360 гитлеровских солдат и офицеров, включая 1 генерал-майора, и 8 солдат и офицеров Квантунской армии уже во время Советско-Японской войны.Все народы России героически сражались и сражаются за единую для всех Родину. Не хватит скромного объема статьи, чтобы перечислить не то что всех героев и подвиги, но даже все народы нашей необъятной страны, которые готовы положить свою жизнь, но не сдаться противнику.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com