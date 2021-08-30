Места силы России. Выпуск о удивительных местах России, где можно восстановить и гармонизировать тело, душу и ум. Рассказ о жемчужинах предгорьев Кавказа, первом в России вегетарианском санатории «Берёзки», детской Академии «Сокол» и оздоровительном центре «Джанака». О местах, возвращающих к здравию и Богу…

Санаторий "Берёзки": https://sberezki.ru/

Семейный летний лагерь "Сокол": Лагерьсокол.рф

Ретрит-центр "Белые скалы": http://белыескалы93.рф

Центр очищения организма "Джанака": https://janaka.ru/

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1:58 Один из древнейших храмов России – Шоаньский монастырь.

5:19 «Русская Швейцария». Особенности санатория «Берёзки» и ретрит-центра «Белые скалы».

15:40 Жемчужина предгорьев – летняя академия «Сокол».

17:32 Проект «Мосты в будущее». Концепция государственно-частного партнерства.

21:39 Акции и проекты Академии «Сокол».

25:50 Иглотерапия подняла меня на ноги! Оздоровительный центр «Джанака».

29:12 Упражнения для поддержания здоровья позвоночника.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook