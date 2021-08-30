Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Места силы России

46 0

Места силы России. Выпуск о удивительных местах России, где можно восстановить и гармонизировать тело, душу и ум. Рассказ о жемчужинах предгорьев Кавказа, первом в России вегетарианском санатории «Берёзки», детской Академии «Сокол» и оздоровительном центре «Джанака». О местах, возвращающих к здравию и Богу…
   Санаторий "Берёзки": https://sberezki.ru/
   Семейный летний лагерь "Сокол": Лагерьсокол.рф
   Ретрит-центр "Белые скалы": http://белыескалы93.рф
   Центр очищения организма "Джанака": https://janaka.ru/
Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

1:58 Один из древнейших храмов России – Шоаньский монастырь.
5:19 «Русская Швейцария». Особенности санатория «Берёзки» и ретрит-центра «Белые скалы».
15:40 Жемчужина предгорьев – летняя академия «Сокол».
17:32 Проект «Мосты в будущее». Концепция государственно-частного партнерства.
21:39 Акции и проекты Академии «Сокол».
25:50 Иглотерапия подняла меня на ноги! Оздоровительный центр «Джанака».
29:12 Упражнения для поддержания здоровья позвоночника.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NU_XcM5RJtY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Места силы России, топ 20
Ядерные силы России и США по состоянию на 2020-й год. Типы МБР
Ядерные силы России и США по состоянию на 2020-й год. Состав и дислокация
Сборная Вооруженных Сил России занимает первое место на Всемирных военных играх (ФОТО)
Вооруженные силы России. Итоги 2015 года
Элита и гордость страны: как создавалась и развивалась Армия России (ФОТО)
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
Территориальные войска: белорусский опыт для России

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru