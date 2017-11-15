Места силы России, топ 20

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На территории нашей страны есть области, находясь в которых человек чувствует себя как-то по-особенному. Попав туда, можно испытать эйфорию, переосмыслить свою жизнь и духовно очиститься.

Верующие называют такие места «намоленными», мистики – зонами просветления, скептики полагают, что виной всему магнитные поля.

1. Озеро Светлояр (A) называют «русской Атлантидой». По преданию, основатель Китежа князь Георгий Всеволодович, спасаясь от наступавшего войска Батыя, затопил в этих водах свой город и церковную утварь, а сам погиб в битве. С тех пор Китеж стал невидимым, но праведные люди могут видеть в глубине озера огоньки и слышать звон колоколов. Вода же Светлояра обладает необъяснимой способностью много лет храниться в сосуде, не теряя исключительной чистоты, прозрачности и вкусовых качеств — и по этой причине считается святой.











Как добраться: От Нижнего Новгорода через Борский мост по трассе Нижний Новгород — Киров. Проезжаем Семенов (можно по объездной, а можно напрямую через город), далее по кировской трассе через 30 км будет поворот направо на Воскресенское. Едем еще 10 км в сторону Воскресенского до указателя «село Владимирское, озеро Светлояр».



2. Исцеляющие источники Жабынец (B) и Двенадцать ключей (C) в Тульской области имеют каждый по своей легенде. Что касается первого, то к его возникновению имеет отношение преподобный Макарий (он возродил Жабынский монастырь в 1615 году) — здесь под молодым дубом (кстати, дерево сохранилось до сих пор!) он увидел раненого польского воина, погибавшего от жажды, и ударил посохом по земле, чтобы забил животворный источник. Двенадцать ключей же, по преданию, забили в местах захоронения двенадцати сыновей старца Свирида, павших на Куликовом поле. Вода из источников никогда не портится. А еще считается, что если человек с верой в исцеление окунется в нее с головой, то все его недуги пройдут.















Как добраться: Жабынец. От Тулы на машине до Белева, далее по указателям на деревню Жабынь (7 км). Расстояние от Тулы примерно 130 км.

Двенадцать источников. От Тулы на машине до Венева, на развилке дороги повернуть налево, ехать до указателя на источники, а потом километр прямо по полю. Расстояние от Тулы 70 км асфальта и 1 км грунтовки.



3. Андрианова слобода и Адрианов-Успенский монастырь (D). Как гласит одна из основополагающих формул русского фэншуя, «свято место пусто не бывает», а это значит, что все серьезные места силы давным-давно разведаны и используются. Способы распознавания могли быть абсолютно разными: возникший столп огня, услышанный колокольный звон или найденная в лесу икона. Основоположнику мужского монастыря Преподобному Адриану Пошехонскому это место когда-то указал ангел. По словам побывавших здесь, область покрывает безумно духоподъемная окрыляющая аура, избавляющая от темных мыслей.













Как добраться: Близлежащие города Рыбинск, Ярославль и Вологда, от них до города Пешехонье, далее автобусом до Андриановой слободы



4. Перынский холм (F). Одно из самых серьезных мест силы на Русской равнине располагается у самых истоков Волхова, в древнем урочище Перынь. Когда-то там находилось крупное языческое святилище восточных славян — капище бога грома и молнии Перуна. После крещения Новгорода, в 991 году, на этом месте воздвигли христианский храм, а еще позднее здесь был основан Перынский монастырь, который в 1611 году разорили шведы. На сегодняшний день сохраненной осталась только одна церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая относится к началу 13 вeка.











Как добраться: Урочище Перынь находится в 4 км южнее Великого Новгорода, на левом берегу реки Волхов.



5. Точное время возникновения Шмаренских пещер (G) пока не установлено. У местных жителей ходит много преданий, по одному из них именно здесь находился монастырь соловецких чудотворцев: игумена Изосима и Савотея. Позже подземелье стало обителью избранных монахов , которые «делали мощи»: они постепенно уменьшали себе дозу питания и умирали, а их тела становились нетленными. Еще известно, что в 1850 году крестьянин Владимир Костелев украсил подземную церковь иконами и проводил здесь службы. Сейчас кельи и подсобные помещения монастыря тоже обитаемы, но не людьми — свисая с потолков вниз головой здесь спят летучие мыши.















Как добраться: От Курска до поселка Шмарное (примерно 45 км).



Северный район (Карелия, Архангельская область-Соловки, Мурманская область-Кольский полуостров, Ленинградская область)







6. Шардонский архипелаг в Карелии (A) составляют примерно 40 небольших по площади ненаселенных островков вулканического происхождения. Скальные разломы, изрезанная береговая линия, шхеры, деревья скручены по спирали потоками энергии, повалены и опалены молниями, кругом цветы и оглушительная тишина.

7. Остров Кижи (B)

9. Большой Заяцкий остров на Соловках (D).

10. За Сейдозером (E)

по заливу Большое Онего от материка примерно в 30-40 минутах хода на хорошем катере.— визитная карточка Карелии. Здесь расположен всемирно-известный архитектурный ансамбль из множества деревянных церквей, строений и домов. Существует легенда, что здания сделаны одним лишь топором, который потом мастер выбросил в озеро. Самое выдающееся сооружение — Церковь Преображения Господня (1714 год), увенчана сложнейшей системой из двадцати двух больших чешуйчатых куполов и построена без единого гвоздя. Когда-то в этой местности бушевали древние вулканы, позже находились языческие места силы — соборы поставлены на месте древних капищ. Кижи с 1990 года включены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.Зимой добраться до Кижей проблематичней всего – в это время года используют преимущественно вертолет, доставка которым ведется из аэропорта «Пески». В остальные времена года – теплоходом из Петрозаводска. «Метеоры» на подводных крыльях приплывают к острову за короткое время (длительность пути – 1,5 часа).всемирно известен благодаря расположенному на нем православному монастырю, другие же аспекты древней истории острова пока малоизучены. Существует множество слухов: упоминаются мегалитические стены, капище Велеса, рунический камень, кельтские кресты на скалах и много всего прочего. Согласно валаамскому преданию, в древние времена, когда жившие в Приладожье народы только готовились принять христианскую веру, острова были и вовсе гигантским языческим жертвенником. Верить этому или нет — дело сугубо личное, факт остается фактом: по энергетике это очень сильное место. Оказавшись в здешней атмосфере, даже весьма скептически настроенный человек способен это оценить.Из Петрозаводска до города Сортавала на маршрутке или автобусе, далее — на судне «Метеор». В теплое время года рейсы на Валаам осуществляются ежедневно. Внимание! Для посещения Валаамского монастыря нужно оформить паломническую или туристическую путевку.Здесь расположены 14 каменных лабиринтов, возведенные неизвестным народом. Спиралевидные каменные выкладки круглой или овальной формы достигают в диаметре 20 метров. У людей, проникших в эти сооружения, происходит всплеск жизненных сил и нормализуется давление. У мужчин улучшается мозговая деятельность, а женщины могут излечиться от бесплодия.Из Архангельска самолетом до аэропортов Васьково или Талаги. Из Архангельска до Соловков также можно добраться теплоходом. Но зачастую билеты на теплоход раскупаются туристическими фирмами и в свободную продажу практически не поступают. Один из вариантов – купить билет на теплоход без места и ехать палубным пассажиром.Через Кемь (Карелию). Поездом доехать до станции Кемь. Затем от железнодорожного вокзала автобусом № 1, маршруткой или на такси до Рабочеостровска, где находится порт. Затем катером можно добраться за 2-4 часа.Через Беломорск. До Беломорска можно доехать на поезде. Это ближе, чем до Кеми. А дальше на Комете или теплоходе до Соловков.давно и прочно закрепилась репутация самого загадочного водоема Кольского полуострова. Мистический ореол задали еще саамы — они почитали это место священным, что, собственно, отразилось в названии: «сейд» в переводе с саамского означает «святой». Современниками здесь были найдены следы древних построек и каменной обсерватории (очередной мини-Стоунхендж), а также нечто вроде рун метровой высоты, выбитых на прибрежных скалах. Говорят, что чтобы увидеть озеро во всей красе, нужно поговорить с ним и хорошо об этом попросить. В случае согласия из любых туманов и метелей выйдут и поросшие ветвистыми елями долины, и каменные берега, и исполинский петроглиф на одном из утесов, имеющий, как ни странно, природное происхождение.

Как добраться: Из Мурманска автотранспортом (автобус или такси) через Оленегорск и Ревду до села Ловозеро. Расстояние от Мурманска до Ловозера — 200 км. Или от ж/д станции Оленегорск автотранспортом (автобус или такси) через Ревду до села Ловозёро. Расстояние от Оленегорска до Ловозера — 85 км.

К самому озеру ведут две дороги. Одна — через низину между горами Нинчурт и Куамдеспахк, из села Ловозеро — к устью реки Мотки, откуда всего два километра до Сейдозера. Вторая дорога — из поселка Ревда, от которого придется шагать пешком через перевал Эльморайок. Но десятикилометровый путь через перевал сам по себе труден, а в непогоду еще и опасен.

11. Остров Коневец

(H)

Самая энергетически яркая и наиболее древняя точка на острове — Конь-камень, ледниковый валун весом более 750 тонн. Камень — видавший виды дохристианский алтарь, на котором в жертву духам приносились лучшие жеребцы табунов. Такие меры были необходимы, чтобы обеспечить процветание пастбищам. Как не сложно догадаться, камень и дал название всему острову. Хотя есть тут еще одна странность — Змеиная гора, что в древности служила местом уединения и отрешения от всего мирского. В 18 веке здесь построили свои скиты старцы Зосима и Василиск. Сейчас, правда, от этих построек ничего не осталось, сохранилась только энергетика, уносящая прочь все мысли и дающая спокойствие, умиротворение и созерцательность.

Как добраться: Из Петербурга по Приозерскому шоссе. На 106 км необходимо повернуть направо по указателю в направлении «Совхоз первомайский», через 0,5 км в пос. Плодовое на развилке — налево, затем прямо до пос. Заостровье, проехав пос. Заостровье, на Т-образном перекрестке — направо (грунтовая дорога), через 4 км — развилка, поворот по указателю — «Бухта Владимирская 1 км», через 1 км у автобусной остановки поворот налево к причалу (60 м).

Или на электричке с Финляндского вокзала в направлении Приозерск-Кузнечное, доехать до станции Громово. От Громово до бухты Владимирская едет автобус. Автобус ходит дважды в день, утром и вечером.

Внимание! Пребывание на острове Коневец возможно только с разрешения Паломнической службы Коневского монастыря, по личному благословению настоятеля монастыря либо его доверенного лица.

12. Парк Монрепо (F)

Поволжье

Северо-Кавказский район

14. Каменные дольмены (A)

15. Древний город Аркаим (A).

16. Святая гора Иремель (B).

17. Чертово городище (D)

18. Шайтан-озеро в Омской области (E).

19. Плато Укок (F)

20. Гора Белуха на Алтае (G).

придумали громадный ледник и два романтичных барона. В переводе с французского его название означает «мой отдых». Говорят, что после нахождения в этом «оазисе тишины» у людей, и вправду, приходят в порядок мысли. Сейчас парк представляет собой уютную и местами обветшалую систему дорожек, китайских мостиков и усадебных построек. Мистические головоломки же располагаются на Острове смерти, где организована семейная усыпальница нескольких поколений рода баронов Николаи; в гроте Медузы, где изначально задумывалась келья отшельника и на уникальных каменных грядах ледникового периода, достигающих порой 20 метровой высоты.От Петербурга с Финляндского вокзала электричками до станции Выборг или рейсовыми автобусами от ст. метро «Парнас» и «Девяткино». В Выборге проезд от жд вокзала автобусами №1, 6.(Татарстан)находится в месте впадения реки Свияги в Волгу и знаменит находящимся на нем градом, основанным в 1551 году. Самое завораживающее здесь — это вид с горы на речные и луговые дали, Успенский собор с богатыми росписями рубежа 16-17 веков, древнейшая в регионе деревянная Троицкая церковь и оставленные как есть руины разрушенных при советской власти церквей и собора Рождества Богородицы.От Казани примерно 30 км до поселка Васильево, далее на водном транспорте. От железнодорожной станции Свияжск (электричка «Казань — Канаш»), которая находится на материке, далее на автомобиле по дамбе с асфальтовой дорогой.(Краснодарский край)в поселках Возрождение и Пшада. В районе Геленджика находятся каменные сооружения, построенные в районе 3 тысячелетия до н.э непонятно кем и не понятно для чего. Современники дали каждой глыбе романтичное название, вроде: «Скрытые возможности», «Мудрость», «Гармония» и «Дух». Говорят, рядом с этими мегалитическими постройками у многих исполняются желания и приходят ответы на вопросы.От Геленджика на автомобиле или автобусе до поселка Пшада (немного недоезжая, 4-й км) или до поселка Возрождение (река Жане), а далее пешком в горы.Одна из самых известных энергетических точек России находится в Челябинской области. В этом месте примерно четыре тысячи лет назад располагалось четко сориентированное по звездам древнее городище в форме двух концентрических кругов. И хотя археологи не нашли здесь ничего интересного — только глиняные черепки, орудия труда и угли — чего только не приписывают Аркаиму. Ученые вполне серьезно рассуждают о зарождении именно здесь арийской расы и о находившейся здесь древней обсерватории.Из Челябинска поездом до станции Бреды. Далее на автобусе Бреды-Магнитогорск до знака «Поворот на Аркаим»; Или поездом до станции Магнитогорск, а далее на автобусе Магнитогорск-Бреды до знака «Поворот на Аркаим».Уральские горы — самые старые на планете, и каждый камень хранит память о рождении Земли. Иремель – вторая по величине гора Южного Урала, на ее вершинах снег не тает вплоть до июня. Считается, что купание в текущих здесь ручьях снимает усталость и заряжает энергией. А если подняться по ней пешком, то можно набраться сил на год. Здесь растет женьшень, корень которого считается эликсиром молодости.Ближайшие города Челябинской области: Юрюзань, Бакал и Трехгорный, от них поездом до станции Вязовая. Автомобилем со стороны Уфы: автотрасса М5, участок Уфа — Челябинск, поворот на город Юрюзань, от Юрюзани до Тюлюка — 50 км по указателям; со стороны Челябинска: от Бакала 6-7 км, поворот налево на д. Первуха, далее по указателям.— таинственный скальный комплекс, стоящий на вершине горы в Свердловской области. Стены из черных плоских камней вулканической породы, которым примерно 300 миллионов лет, возвышаются на 347 метров над уровнем моря. Подобная грандиозность не позволяет избавиться от мысли, что тут не обошлось без потусторонней помощи. В древности город из гранита глубоко почитали и верили, что в башнях стен живут духи. Язычники совершали здесь обряды жертвоприношений, а шаманы общались с духами предков.От Екатеринбурга на электричке в сторону Нижнего Тагила, взять билет до станции Исеть. На станции нужно пройти назад вдоль железной дороги метров 150-200, перейти пути и идти дальше по асфальтовой дороге в том же направлении. После промзоны дорога выведет на улицу Заводскую, ее нужно пройти до конца, потом повернуть направо на улицу Мира, застроенную двухэтажными домами, после дома №3 свернуть налево в лес.Говорят, что его двойное дно скрывает древнейший храм бога обезьян — Ханумана, а вода в нем считается «мертвой». Озеро является взору только избранным, то есть попросту доезжают до него не все: в дороге вас может внезапно застать либо сильный ливень, либо вы просто собьетесь с пути.Из Омска на прямом автобусе «Омск-Окунево», либо до поселка Муромцево, далее районным автобусом или на такси до деревни Окунево. Автомобилем из Омска до Муромцево, далее проехать деревни Кокшенево и Лисино, на 14-м километре после Муромцево увидите небольшое ответвление дороги влево с двумя щитами «Берегите лес от пожара» (один желтый, другой синий) — напротив них уходите влево.расположено на 2000 метров над уровнем моря, в преддверии небесного свода, и в древности здесь жили скифские племена, оставившие после себя многочисленные рисунки на земле, похожие на узоры в пустыне Наска. Всего здесь находится около 1 500 археологических памятников, а еще уникальные радоновые источники, развалины советской метеостанции, зимовья пастухов-скотоводов, курган принцессы Укока и чистейшие озера с великолепным хариусом. В этой области можно говорить только шепотом, иначе потревожите могущественных горных духов и навлечете на себя большую беду. Место внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Ближайший в России населенный пункт к плато Укок — село Джазатор Кош-Агачского района, он расположен в 35 километрах севернее плоскогорья. С внешним миром Укок связывают грунтовые труднопроходимые дороги через перевалы Укок (граница России и Казахстана), Улан-Даба (граница России и Монголии) и перевал Теплый ключ. До перевала Теплый ключ (Калгутинский перевал) ведет дорога из Кош-Агача. Если до этого поселка можно добраться на обычных легковых автомобилях, то преодолеть перевал Теплый ключ, высота которого составляет 2 907 метра над уровнем моря, возможно только на джипах или тяжелых военизированных автомобилях.Высшая точка Сибири считается не просто местом силы, а одним из центров планеты. Она равноудалена от четырех океанов, здесь встречаются три великих религии, а современные исследования полностью подтвердили ее особый биоэнергетический потенциал. Белуха издавна считается священной, и с ней связано множество легенд: по одной — где-то здесь находится древняя Шамбала, по другой — отсюда до Эвереста идет энергетический мост, по третьей и так далее — здесь обитают боги совершенно разных калибров. Как бы то ни было, коренные алтайцы близко не приближаются к своей святыне, а поклоняются ей снизу, предварительно очистив ум от плохих мыслей.Лучше всего добираться до Белухи на машине вдоль Чуйского тракта. Около 150 км от Горно-Алтайска, после Семинского перевала будет дорога (справа) до Усть-Кан и Усть-Кокс районных центров. Дорога идет через деревню Тунгур. От деревни Тунгур до горы Белуха около 50 км. Также до деревни Тунгур ездят местные автобусы от Горно-Алтайска.Авторы фото: Илья Яковлев, Дмитрий Земсков, Alexxiss, Анастасия Мышкина, Маргарита Чикалина, David Vilder, kobsev, evlamp, hegtor, Дмитрий Тараканов, akaAgha, OlegSPb, zzuka, astrin, hotpaganini, И.Максим, emandga, girls dont cry, Jane_Sea, famer, Ирина Орхидея, allex, flechka, Максим Леонидович, Василий Шелёмин, Богданов Вадим Григорьевич, Николай Кондаков, Чеботарь Александр Мирчевич, muph, AlexV

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com