Ядерные силы России и США по состоянию на 2020-й год. Состав и дислокация

Ядерные силы России и США по состоянию на 2020-й год

Россия находится в середине периода десятилетней модернизации своих стратегических и нестратегических ядерных сил, имеющей своей целью замену вооружения советских времен более новыми системами. Президент Владимир Путин сообщил в конце 2019 года, что современное вооружение в настоящее время составляет 82 процента ядерной триады России и что «…если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов…». Он также заявил, что Россия «…готова работать над новыми договорённостями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы…». Более того, по его словам, «…будем по плану продвигать работы по созданию других перспективных ракетных систем…» для сдерживания потенциальных противников России [1]. Эта модернизация в сочетании с увеличением количества и масштабами военных учений и временами явными ядерными угрозами против других стран способствуют неопределенности в отношении долгосрочных намерений России и растущими международными дебатами о природе ее ядерной стратегии. Эти опасения, в свою очередь, стимулируют увеличение расходов на оборону, программу ядерной модернизации и политическое противодействие дальнейшим сокращениям ядерного оружия Западной Европы и Соединенных Штатов.По нашим оценкам, по состоянию на начало 2020 года Россия обладала около 4310 ядерными боеголовками, предназначенными для использования стратегическими пусковыми установками большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности. Из них развернуто примерно 1570 стратегических боеголовок: около 810 – на баллистических ракетах наземного базирования, 560 – на баллистических ракетах подводных лодок и 200 – на базах тяжелых бомбардировщиков. На хранении находятся еще 870 стратегических боеголовок и около 1870 нестратегических боеголовок. В дополнение к военным запасам для оперативных сил большое количество – примерно 2060 – выбывших, но все еще в значительной степени нетронутых боеголовок, подлежат демонтажу, что в сумме составляет примерно 6370 боеголовок.1 (См. таблицу 1.)_________1 По нашим оценкам, Россия хранит свое ядерное оружие примерно в 40 постоянных хранилищах по всей стране, включая около 10 центральных хранилищ общенационального уровня [2]. Основные источники сведений о российских стратегических ядерных силах включают: общие сводные данные СНВ-III, которые правительства США и России публикуют два раза в год; мониторинг Би-Би-Си; веб-сайт Павла Подвига о российских стратегических ядерных силах [3]; и профиль России, поддерживаемый Центром исследований нераспространения им. Джеймса Мартина [4] на веб-сайте Инициативы по ядерной угрозе.Россия значительно сократила количество боеголовок, развернутых на своих баллистических ракетах, для достижения ограничения СНВ-III, не превышающего 1550 развернутых стратегических боеголовок [боевых блоков]. Россия добилась требуемого сокращения к крайнему сроку 5 февраля 2018 года, когда она объявила о 1444 стратегических боеголовках [боевых блоках], приписываемых 527 пусковым установкам [5]. С тех пор эти цифры претерпевали незначительные колебания: в сентябре 2018 года Россия объявила о 1420 боеголовках, приписываемых 517 пусковым установкам [6], а в марте 2019 года Россия сообщает о 524 пусковых установках с 1461 боеголовками [7]. Самые последние данные, объявленные 1 сентября 2019 года, указывают на то, что Россия сократила эти цифры до 1426 развернутых боеголовок, относящихся к 513 стратегическим пусковым установкам [8]. Эти изменения представляют собой нормальные колебания в арсенале, связанные с техническим обслуживанием и модернизацией и не говорят об увеличении или уменьшении состава сил или уровня угрозы. Кроме того, эти цифры отличаются от оценок, представленных в данных «Ядерных записках», поскольку правила подсчета СНВ-III искусственно приписывают одну боеголовку каждому развернутому бомбардировщику, даже если российские бомбардировщики не несут ядерное оружие в обычных условиях, а также потому, что эти «Ядерные записки» учитывают вооружение, хранящееся на базах бомбардировщиков, которое может быть быстро установлено на самолет.Если срок действия СНВ-III истечет, Россия (как и Соединенные Штаты) смогут использовать на своих пусковых установках несколько сотен дополнительных боеголовок, что означает, что договор оказался полезным в качестве ограничения для развернутых боеголовок обеих стран. Кроме того, если срок действия СНВ-III истечет, то обе страны потеряют важный элемент прозрачности ядерных сил друг друга: по состоянию на конец 2019 года Соединенные Штаты и Россия провели 321 совместную инспекцию на местах и обменялись 19261 уведомлением [9].Из-за ограничений СНВ-III Россия, видимо, была вынуждена снизить число боевых блоков на боеголовку на некоторых из своих ракет до максимально допустимой величины. Мы не знаем точных данных, потому что Россия, в отличие от США, не публикует неклассифицированный обзор своих стратегических сил. Однако самое последнее сокращение могло включать сокращение числа боеголовок на каждой межконтинентальной баллистической ракете SS-18 и SS-27 Mod.2 (МБР), а также на каждой баллистической ракете, запускаемой с подводной лодки SS-N-32 (БРПЛ). Это указывает на то, что СНВ-III накладывает реальные ограничения на развернутые стратегические силы России. В результате, как представляется, возросла зависимость от стратегического резерва неразвернутых боеголовок, которые могут быть установлены на ракеты в условиях кризиса для увеличения численности сил – стратегии, подобной той, на которую США опирались в течение нескольких десятилетий.В целом усилия России по ядерной модернизации поставят перед международным сообществом по контролю над вооружениями новые вызовы. Если в ближайшем будущем не будет достигнуто новое соглашение о сокращении вооружений, сокращение стратегического ядерного арсенала России, которым были охарактеризованы последние два десятилетия, скорее всего, закончится, когда вооруженные силы развернут около 530 пусковых установок с примерно 2500 боеголовками. Тем не менее, финансовый кризис в России представляет собой серьезную проблему для поддержания этого уровня вооруженных сил, о чем свидетельствуют задержки в производстве нескольких основных систем вооружений, таких как МБР «Сармат» (SS-29) и РС-26 «Рубеж», отмена некогда весьма разрекламированной железнодорожной МБР «Баргузин» и менее дорогостоящие обновления для многих мобильных МБР.Программа ядерной модернизации России отчасти мотивирована сильным желанием Москвы сохранить общий паритет с Соединенными Штатами, а также очевидным убеждением российского руководства в том, что система противоракетной обороны США представляет собой реальный будущий риск для авторитета ответного потенциала России. Помимо политики и стратегии, разработка множества систем оружия также указывает на сильное влияние военно-промышленного комплекса на планирование ядерной политики России.1 Список имеющихся боеголовок. Только часть из них развернута с пусковыми установками. Уточняющие детали смотрите в примечаниях.2 Примерно 200 из них развернуты на 200 «Minuteman III», оснащенных разделяющимися головными частями Mk-12A. Остальные находятся в центральном хранилище.3 [Термоядерный заряд] W87 был первоначально в 1986 года развернут на «MX» / «Peacekeeper», но в 2006 году был перемещен на «Minuteman».4 Из 567 произведенных W87 осталось 540. Каждая из 200-ми МБР оснащенная Mk21 может нести один [боевой блок] W87. Остальные 340 W87 находятся на хранении. Избыточные [боевые блоки] W87 планируется использовать в Программе замены W78, эта программа ранее обозначалась IW-1, но теперь называется W87-1.5 Еще 50 МБР находятся в хранилище для возможного развертывания в 50 незагруженных шахтах.6 Из этих боеголовок МБР, 400 установлены на развернутых ракетах, а остальные находятся в долговременном хранилище.7 Имеется только 240 пусковых установок БРПЛ на 12 подводных лодках, которые можно вооружить баллистическими ракетами. Еще две подводные лодки с баллистическими ракетами находятся в капитальном ремонте, что в итоге дает 280 пусковых установок. Всего имеется 448 БРПЛ, из которых около половины используются в качестве запасных частей и для летных испытаний. Оригинальные ракеты [«Trident II D5»] замещаются «продленной» (life-extended) версией D5 LE.8 Считается, что все боевые блоки W76-0 на подводных лодках с баллистическими ракетами были заменены на боевые блоки W76-1, но несколько сотен все еще находятся на хранении, и еще больше были сняты с вооружения и ожидают демонтажа. После завершения в 2019 финансовом году (FY2019) выполнения программы продления срока эксплуатации W76-1 оставшиеся боевые блоки W76-0 будут утилизированы.8a W76-1, как «продленная» (life-extended) версия W76-0, первоначально развернута в 1978 году.9 W76-2 является моноблочной модификацией W76-1 с малым зарядом и предполагаемой мощностью 5-7 килотонн.9a Предположительно две БРПЛ, каждая с двумя W76-2, могут быть развернуты на РКПСН.10 Из этих боеголовок для БРПЛ около 890 развернуто на ракетах, загруженных в пусковые установки баллистических ракет подводных лодок.11 Из 87 бомбардировщиков B-52, 76 находятся на активном учете. Из них 46 способны нести ядерное вооружение, из которых развернуты менее 40.12 Первая цифра — общее число самолетов, включая те, что использовались для обучения, испытания и резерва; вторая – это общее число самолетов основной миссии, которым, по оценкам, будет поставлена задача выполнения ядерных миссий. В Соединенных Штатах в общей сложности 66 бомбардировщиков с ядерным оружием (46 самолетов B-52 и 20 самолетов B-2).13 Из этого бомбового вооружения только около 300 единиц развернуто на базах бомбардировщиков. К ним относятся около 200 КРВЗ на авиабазе Минот и примерно 100 бомб на авиабазе Уайтмен. Остальные 550 единиц оружия находятся на длительном хранении. B-52 больше не используется для доставки гравитационных бомб [неуправляемая бомба свободного падения].14 [Истребитель-бомбардировщик] F-15E может нести до 5 бомб B61. Некоторые тактические бомбы B61 в Европе доступны для АДВ НАТО (F-16, PA-200). Максимальная мощность заряда B61-3 составляет 170 кт; максимальная мощность заряда B61-4 составляет 50 кт.15 В Европе развернуто примерно 150 бомб B61-3 и B61-4, из которых около 80 предназначены для использования авиацией НАТО. Остальные 80 бомб находятся в центральном хранилище в Соединенных Штатах.16 В число развернутых боеголовок включены около 1300 баллистических ракет (400 на МБР и 900 на БРПЛ), 300 единиц оружия на базах тяжелых бомбардировщиков и 150 нестратегических бомб, развернутых в Европе.1 В данное количество включены 900 резервных боеголовок, являющихся частью арсенала Министерства обороны, а также 1585 снятых с вооружения боеголовок, ожидающих отправки на завод по производству ядерного оружия «Пэнтекс». Из снятых с вооружения боеголовок, примерно 1070 были сняты до 2009 года и ожидают демонтажа до 2022 года.2 В данное количество включены примерно 1120 резервных боеголовок, а также 500 снятых с вооружения боеголовок, ожидающих отправки на завод «Пэнтекс» для демонтажа.3 В данное количество включены примерно 800 резервных боеголовок, а также 300 снятых с вооружения боеголовок, ожидающих отправки на завод «Пэнтекс» для демонтажа.4 Боеголовки, передислоцированные для обслуживания, продления срока эксплуатации, или разборки и демонтажа на заводе по производству ядерного оружия «Пэнтекс». На этом заводе хранится примерно около 20000 зарядов (плутониевых ядер) от раннее демонтированного вооружения, количество неповрежденных боеголовок находящихся здесь в любой момент времени будет лимитировано.5 Имеются неподтвержденные слухи о том, что оружие с авиабазы Инджирлик было изъято.* Используются обозначения US/NATO :— SS-18 (РС-20Б – Р-36МУ),— SS-19 (РС-18 – УР-100Н УТТХ),— SS-19 mod.4 (РС-18 – УР-100Н УТТХ с боевым блоком «Авангард»),— SS-25 (РС-12М – РТ-2ПМ «Тополь»),— SS-27 Mod 1 (РС-12М1/РС-12М2 – РТ-2ПМ1/РТ-2ПМ2 «Тополь-М»),— SS-27 Mod 2 (РС-24 – «Ярс»).1 Министр обороны Росии в декабре 2019 года сообщил, что прошла «церемония заступления на боевое дежурство первого полка». «Первый полк ПГРК «Ярс» на территории Алтая заступил на боевое дежурство» (Пресс-релиз, Министр обороны России, 16 декабря 2019). Рановато для «боевого дежурства» поскольку оборудование для модернизации прибыло на базу снабжения к началу октября 2019 года, а оборудование для 479-го полка поступило в декабре 2019 года.2 Имеется три активных полка: 368-й, 494-й и 767-й. Не исключено, что активен также и четвертый полк (175-й), в этом случае общее число развернутых SS-18 будет равно 52.3 Две МБР SS-19 Mod.4 («Авангард») с гиперзвуковыми планирующими блоками были вооружены к концу 2019 года, первый из двух полков с общим количеством в 12 ракет будет развернут к 2027 году.4 Вероятно, что в Козельске активен только один полк SS-19 (214-й ракетный полк), но ракеты изъяты из ШПУ.5 Строительство второго района SS-27 Mod.2 (РС-24) у Новосибирска начато в средине 2016 года.6 Вероятно (но не подтверждено) что эта часть дислоцирована на временной полевой позиции, в то время как постоянное местоположение Новосибирск 5 модифицируется.7 Прежняя площадка 773-го гв.ракетного полка. Полк был передислоцирован в Тейково. Гаражы МПУ [«Крона»] были демонтированы, но строительные конструкции possibly for an upgrade has been brought in, and the garrison is populated.8 Министр обороны России назвал его «Ярс-С».9 Вероятно, один из двух полков SS-19 активен, но статус его неизвестен.10 В течении 2019 года, начаты «подготовительные работы» с целью постановки SS-27 Mod.2 (РС-24).1112-я [по счету] дивизия в Юрье имеет один полк SS-25, который не оснащен боеголовками, а используется для запуска резервных МБР передачи кодов запуска.12 При модернизации полков иногда начинается экспериментальное боевое дежурство при готовности только нескольких пусковых установок. http://rvsn.ruzhany.info/0_2020/rnf_2020.html – цинк

