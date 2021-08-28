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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 1

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Возможно, есть и более поздние снимки. Там, где я беру с датами всегда чехарда. Но фотографии мне понравились, так что пусть по любому будут.































Источник: https://humus.livejournal.com/7948451.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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