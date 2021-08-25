Тайна золотой маски: кто это?/ Александр Бутягин
Александр Бутягин на фестивале «Цифровая история» в Барнауле рассказал об одной из самых загадочных находок c берегов Черного моря. В 1839 году в одном из курганов археологи нашли золотую маску. Подобных артефактов в античных некрополях не было найдено и по сей день. Кто же лежал в саркофаге? Где появилась золотая маска и какой путь проделала? Какие тайны были приоткрыты благодаря уникальным находкам? Об этом и многом другом – в увлекательном докладе Александра Бутягина.
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