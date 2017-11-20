Египет и сусальное золото

До последнего времени египтологи, будто сговорившись, скрывали от общественности эти сведения, умело затушёвывая свидетельства христианского присутствия в культуре старого Египта, не забывая при этом подогревать миф о его глубокой древности. [4] Ну, а когда научная экспедиция Наполеона [5] «вдруг разглядела» на египетских памятниках множественные библейские сюжеты, то просвещённой Европе пришлось сделать вид, что там на самом деле ничего нет. Что символика Древнего Египта никакого отношения к христианству не имеет. Например, знаменитые коптские кресты, до сих пор открыто используемые современными коптами-христианами. [6]

Поскольку мы не учёные-историки, и нам по сути нечего скрывать от общественности, откроем читателю «большую тайну» – памятники Древнего Египта изобилуют христианской символикой. Об этом необычном факте каждый из нас наверняка уже слышал, но, скорее всего, не придавал этому серьёзного значения. Мало ли что сегодня говорят или пишут? Египет-то в сознании всё равно остаётся древним! Разве не так?

При этом выясняется, что появлению искусства сусали мы обязаны… христианскому церковному обычаю. [3] И корни этого стародавнего обычая уходят во времена Древнего Египта. Попробуем в этом разобраться.

Сегодня настоящая сусаль – это жёлтая фольга из тончайших пластинок золота, издревле употребляемая для декоративной отделки интерьеров-экстерьеров, для позолоты изделий из металла и дерева, театральных украшений, капители и вообще золочения различных благородных вещей:

Поговорить об этом «удивительном» феномене якобы античного Египта на страницах рубрики «Беседы об истории религий» ещё будет возможность, и не раз. В том числе – дать список-перечень уже открытых и хорошо известных сегодня специалистам ветхозаветных и новозаветных сюжетов Древнего Египта.



Вся эта творческая работа, так вдохновлявшая египетских писарей и скульпторов, говорит лишь о том, что материально-духовная культура страны пирамид – это, в основном, позднее образование, возникшее благодаря мощному давлению ново-религиозной мысли на рубеже раннего христианства, и длящее свою якобы древность еще даже и в 18 веке!

Стало быть, и хорошо нам известный ритуал погребения вельмож в Древнем Египте тоже должен иметь какое-то отношение к христианству. Но какое? Собственно, в этом и заключён ответ на вопрос: когда появилась традиция покрывать золотом предметы, в том числе, и такие священные, как тела умерших правителей могущественного государства – мумии?

А ведь некоторые древнеегипетские мумии действительно покрывались золотом. Приведём выдержку из главы «Устройство египетских саркофагов».[7]

Хорошо известно, что египетские саркофаги, в которых лежали мумии фараонов, были устроены удивительным образом. Друг в друга были вложены несколько постепенно уменьшающихся гробов. И лишь в последнем из них находилась сама мумия. Каждый из гробов был не просто гробом, а представлял собой полую фигуру человека – с лицом, в головном уборе, с изображением рук со знаками власти, в одеждах. Каждый гроб был расписан красками и богато украшен.

Кстати, в шести вложенных друг в друга гробах, помещённых в каменный саркофаг, в 1861 г. перезахоронили и самого Наполеона.

Всё это напоминает повторяющиеся русские матрёшки, вложенные одна в другую, только уже меньшего размера, чем предыдущая. И только последняя, самая маленькая из них – полнотелая. Каждая фигурка расписана красками и изображает человека. Значит, в русском народном творчестве до сих пор сохранилось воспоминание о древнем русско-ордынском обычае – хоронить царей в гробах-матрёшках. Естественно, что ордынских царей-ханов, а так же султанов османов 14-16 вв. хоронили на имперском кладбище африканского Египта по этому русскому обычаю.

Между 1632 и 1636 годами Романовы провели первую церковную реформу по примеру греческого уклада, в частности, резко сменили стиль погребений на Руси. Затем по старым русским кладбищам прокатилась волна романовских погромов.

Но раньше, до Романовых, на Руси бытовали необычные с современной точки зрения приёмы христианских захоронений. В частности, – антропоморфные саркофаги, то есть гробницы, выполненные в виде человеческого тела. Эти обычаи были наиболее сильны во Владимиро-Суздальской Руси. Вот что сообщает Л. А. Беляев:

«Антропоморфные каменные саркофаги, иным русским землям не свойственные, но распространённые в северо-восточной Руси в XIV–XVI веках и даже вплоть до XVIII столетия… могли быть продолжением линии древневосточного и ранневизантийского саркофагов».[8]

Таким образом, современные учёные сами отмечают связь надгробий именно Владимиро-Суздальской Руси – Северо-Восточной с «древне»-египетскими. Этот тип саркофагов пришёл в Египет из Владимиро-Суздальской Руси вместе с Великим – «Монгольским» завоеванием XIV века.

Отметим, что антропоморфные саркофаги постоянно находят и в Москве при археологических раскопках[9]. Например, антропоморфные белокаменные саркофаги конца XV–XVI веков обнаружены при раскопках в бывшем Богоявленском монастыре, рядом с Кремлём. Эти русские каменные саркофаги выполнены в виде человеческого тела, с плечами и головой. И таких саркофагов уже известно много.

По-видимому, только с церковной реформы 1632-36 гг., коснувшейся в первую очередь погребений на Руси, перестали хоронить в курганах, и был отменён «матрёшечный» обычай царских захоронений.

Действительно, Тутанхамон был захоронен в тяжёлом золотом гробу. Где ещё в мире хоронили в золотых гробах? В какой ещё стране известен хотя бы один золотой гроб? Даже в роскошный саркофаг Наполеона последовательно вложены лишь: дубовый гроб, в нём – гроб из чёрного дерева, в нём – два свинцовых гроба, затем – гроб из красного дерева и наконец оловянный гроб с телом.

Единственное упоминание о золотом гробе – Золотой Гроб Господень в Москве, изготовленный в 1599–1600 гг. по заказу царя Бориса Годунова. Гроб был изготовлен из кованого золота.[10]Заодно из чистого золота отлили 4 ангелов и 12 статуй апостолов.

Все это великолепие – русский золотой гроб и золотые статуи – пропали во время Смуты на Руси в начале 17 века. «Известно, что Гроб Господень был разграблен и уничтожен поляками при Лжедмитрии I. Однако остались многочисленные упоминания о нём.

Борис «Годунов» заказал Гроб Господень в виде золотого антропоморфного гроба, повторяющего очертания тела Христа. Поэтому он являлся одновременно и гробом, и плащаницей. Современные исследователи не могут этого понять, видимо, потому что им не приходит в голову мысль, что на Руси делали золотые гробы по форме человеческого тела с изображением лица, рук и т. д. Такой гроб как бы обвивал тело усопшего.[11]

Золотая «плащаница», созданная царём Борисом, так и называлась современниками: «Христа Бога гроб». Именно по этому образцу и изготовлен, в частности, золотой гроб фараона Тутанхамона. Существовал ли где-либо ещё обычай покрывать лицо умершего золотой маской?

Известно только несколько образцов, отвечающих этому требованию, и все они, за исключением одного, исторически относятся к Руси. Речь о примитивных однотипных масках из Микен (Греция), «найденных» Шлиманом (1876) в пику фараоновым.

А вот на Руси это позолоченная плащаница-гроб в виде крышки драгоценной раки младшего сына Ивана Грозногоцаревича Дмитрия (157 на 70 см.) первой половины 17 века, хранящейся в Оружейной Палате Московского Кремля.[12]Выпуклое позолоченное изображение на крышке раки воспроизводит фигуру лежащего царевича в полный рост. Драгоценный металл как бы обволакивает всё его тело, наподобие одежды. А рельефная золотая маска царевича Дмитрия воспроизводит черты его лица.

Другими двумя образцами являются: крышка раки Кирилла Белозерского (1643), и крышка раки Александра Свирского – вклад царя Михаила Фёдоровича в Александро-Свирский монастырь, откуда в 1923 г. она поступила в Русский музей. Все три известных нам памятника являются замечательными образцами скульптурной чеканки, имеют общность композиции, реалистическую трактовку лица и фигуры.



По тому же принципу золочения, вероятно, изготовлены и гробы Тутанхамона. Всё это говорит за то, что до воцарения Романовых на Руси действительно существовал обычай хоронить русско-ордынских правителей в золотых гробах-плащаницах, названных европейскими историками (после экспедиции Наполеона в Египет) гробницами фараонов.

Да ведь и в русском языке до сих пор остался яркий след такого древнего обычая – широко известное название «сусальное золото» и обычай золотить священные предметы.

Определению слово СУСАЛЬ до сих пор не дано удовлетворительного объяснения. Недаром М. Фасмер сообщает, что это – тёмное слово, и добавляет: «скорее всего, иноязычное».[13]

Любопытно, что в этом же словаре Фасмера уже содержится ответ на наш вопрос. Но сам Фасмер, видимо, не посчитал нужным провести нетрудный анализ двух, по сути, идентичных слов.



Речь идёт о старинном русском слове СУСАЛЫ, что означает – морда, рыло, скула, т. е. опять-таки лицо. Например, выражение «набить по сусалам» – это не что иное, как «набить морду», «ударить по лицу», «дать пощёчину» и т.п.



[14] Никакого отношения к полевому зверю сурку, как «пытается» нас ввести в заблуждение Макс Фасмер, это не имеет. Отсюда и вывод, что сусальное золото – это изначально именно лицевое золото, т. е. золото, положенное на лицо, или попросту – золотая маска.

Со временем термин «сусальное золото» стал более широким – превратившись в понятие «золочение предметов» вообще.



На Руси хорошо знали, что на лицо усопшего царя следует надеть маску из золота, так же как и то, что царя надо бальзамировать (есть соответствующие записи даже в России врёмен смутного времени). Сусальное золочение служило для украшения наружности, для нарядности, оно же – облицовочное золото. Т. е. золото, которым лицевали, облицовывали.

В заключение приведу ещё несколько примеров, в которых отразилось слово СУСАЛЬ в значении «лицо», «золото», «золочение» или «цвет, соответствующий золоту».

Русское название су́сленик – это дымчатый горный хрусталь, природный кристаллический камень. Не знаю, случайность ли это, но этот красивый минерал своим оттенком удивительно напоминает золото, особенно при хорошем освещении.

Существовал еще так же некий суса̀й – цветковое растение, которое в своём научно-латинском названии (Растение Sonchus oleraceus) нашим предкам не было известно. Это только в 18-м просвещённом веке как из рога изобилия на Руси стали появляться иностранные научные словечки, привязанные к «древней» латыни. Поэтому наши предки называли его по-своему, т. е. по-русски – сусай.



Глядя на ярко-цыплячье соцветие этого сусая, напоминающего полевые одуванчики, трудно отказаться от мысли, что его название связано с солнечным светом, которое, кстати, входит в состав нашего искомого слова СУСАЛЬ, т. к. иностранное sol – это и есть вариант слова «Солнце» на многих языках мира. Кто знает, может быть, и здесь это лишь простое совпадение.[15]

Но вот, скажем, в старину русская знаменитая пряничная выпечка не только имела золочёный вид и изготовлялась на медовом тесте, но и называлась хорошо известным нам именем – Сусальный пряник. Думаю, при желании можно найти упоминание об этом в произведениях наших классиков 18–19 вв., а также в каких-нибудь чудом сохранившихся старинных русских летописях.

Переносным значением слова СУСАЛЬНЫЙ на Руси до последнего времени были понятия «слащавый», «сентиментальный». Например, можно было сказать: «сусальные речи», подразумевая «слащавую», «елейную» или даже «льстивую речь». Не совсем понятен такой термин. Возможно, по смыслу он связан с тем же сладким сусальным пряником на мёде.



Недаром бытовавший когда-то на Руси глагол СУСЛИТЬ попросту подразумевал «обсасывать», «мусолить», «пачкать слюной» Например, дети наших праотцов су́слили леденцы, обсусливались, т. е. пачкались и т. д.[16]

[Отсюда же и фр. слова sucer, сюсэ, что означает „сосать” и sucette – леденец. – Прим. ss69100]



Но, скорее всего, переносное СУСАЛЬНЫЙ имеет отношение к человеческому лицу, т. е. к слащавой, угодливой гримасе на физиономии, наподобие фальшивых, но мило улыбающихся образов современных смайликов.[17]

Отсюда же, кстати, и попавшие в турецкий язык слова SÜS (сюс) и SÜSLU (cюслу), переводимые как «украшение», «наряд», «убранство», «декоративный».[18]

Так откуда на Руси обычай покрывать золотом предметы?

Откуда это, залитое отчим светом, убранство вековой церкви, пылающей янтарём свечи и золотыми нарядами священства – неизречёнными символами Солнца-Христа, соперничающими с царскими облачениями Сына, одной лишь искрой возжигающего нескончаемых двойников своих – от пламенных Сваро̀га, Хорса, Ярилы, Ра, Яньдѝ, Тонатѝу и Кришны… и до слепящих Хѐпри, Митры, Аммона, Гелиоса, А̀тума, Аматэра̀су, Со̀ля и Аполлона?





Ведущий редактор рубрики «Записки о языке»

Фёдор Избушкин