В Подмосковье открылся международный военно-технический форум «Армия-2021», в рамках которого участники и гости увидят российскую военную технику на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.

Официальная церемония открытия состоялась 23 августа. В программе форума, который проходит с 22 по 28 августа, предусмотрено три направления: выставочное, демонстрационное и научно-деловое. В течение всей недели гости могут посетить как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия, в частности соревнования по «Танковому биатлону».

В рамках форума запланированы демонстрация новейших изделий оборонной промышленности РФ и зарубежных стран, деловые мероприятия и подписание контрактов. В частности, Минобороны РФ планирует заключить соглашений на 500 млрд рублей.

«Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», – рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, на «Армию-2021» намерены приехать делегации из 97 стран, 34 из них возглавят руководители военных ведомств.

Экспозиция «Армии-2021» разделена на кластеры, посвящённые авиации, флоту, военной медицине, военному строительству, робототехнике и диверсификации – увеличению доли гражданской продукции в оборонном секторе России.

Выставочные образцы в Кубинке размещены в павильонах и на открытых площадках. В общей сложности публике для осмотра будет доступно более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, в том числе из 12 иностранных государств.

Из российской электроники для нужд обороны на форуме в Кубинке будут представлены разработки АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»). Компания привезла на «Армию-2021» порядка 140 экспонатов.

Впервые на форуме будут продемонстрированы новые системы навигации, комплексы обеспечения полётов, бортовые вычислительные системы, а также метеостанция для использования в Арктике.

Дебютантом «Армии-2021» является навигационное устройство для вертолётов СНВ 1а, созданное входящим в КРЭТ АО «Раменский приборостроительный завод». Изделие отличается скромными массогабаритными характеристиками, а также повышенной точностью измерения курса, углов крена, тангажа и параметров положения воздушного судна.

Впервые на форуме будет продемонстрирована и экспортная модификация комплекса звукотепловой разведки «Пенициллин», созданная специалистами холдинга «Росэлектроника». Изделие позволяет определять огневые позиции артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также стартовые позиции «зенитных и тактических ракет противника».

В отличие от других подобных систем, «Пенициллин» обнаруживает огневые точки не с помощью радиолокации, а благодаря принципу совмещения тепловой и звуковой разведки. Аппаратура изделия фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, затем выдаёт точные координаты орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает пяти секунд.

На форуме в Кубинке традиционно демонстрируется широкая номенклатура колёсных бронемашин. На «Армии-2021» ожидается показ новейших образцов армейского автомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» с формулой 4×4 разработки АО «Ремдизель» (Набережные Челны).

Данная машина предназначена для поставок в подразделения голубых беретов и может десантироваться парашютным способом. Она отличается усиленной противоминной защитой, большим дорожным просветом и V-образным днищем, которое рассеивает энергию взрыва и улучшает защиту экипажа от осколков.

Из образцов тяжёлой бронетехники на «Армии-2021» представлен модернизированный танк Т-90МС с высокоавтоматизированным боевым модулем, в который интегрирован мультиспектральный прицел наводчика и панорамный прицел командира. Данный комплекс повышает ситуационную осведомлённость экипажа и эффективность управления вооружением.

Из вооружений ПВО дебютантом форума в Кубинке станет образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» на колёсном шасси. Ранее эта система монтировалась на гусеничном шасси многоцелевого транспортёра (тягача) МТ-ЛБ. Её разработчиком является концерн «Алмаз-Антей».

Особенностью «Сосны» является рекордная дальность поражения целей в сегменте отечественных и зарубежных ЗРК с лазерно-лучевой системой наведения. Комплекс может вести огонь на марше и в кратчайшие сроки реагировать на изменение обстановки.

Военный обозреватель Дмитрий Дрозденко отметил, что в этом году на «Армии» будет представлено большое количество перспективных изделий для нужд вооружённых сил. Также, как считает эксперт, гостей и участников форума ожидает насыщенная научно-деловая программа.

«Форум имеет большое значение в качестве площадки для демонстрации новейших разработок оборонной промышленности РФ, хотя часть изделий показывают и иностранные государства. Важно, что в Кубинке офицеры нашей армии общаются с представителями оборонки, обмениваются мнениями, и наверняка такие переговоры позволяют решать определённые вопросы, связанные с дальнейшей модернизацией ВС», — сказал Дрозденко.

Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2021» во время его торжественного открытия дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. Корабли построят в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

«Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки <…> на отлично справятся с поставленными задачами», – отметил глава государства.

Ранее он рассказал о наращивании потенциала ВМФ, который должен пополниться двумя современными кораблями ближней морской зоны и четырьмя подлодками, в том числе двумя атомными ракетоносцами.

Путин также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж, и выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме образцам.

По материалам РИА Новости, RT, Первого канала, Life.ru