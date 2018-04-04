Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 апреля 2018
- 11:10 Жители Восточной Гуты начали возвращаться в свои дома.
- 06:29 Базы иностранных государств на территории Сирии.
- 05:30 Обезьяна с пулемётом: Боевик случайно расстрелял гостей бандитской свадьбы в Сирии (ВИДЕО 18+).
- Вчера 23:48 Трамп рассказал, когда примет решение о выводе войск США из Сирии.
- Вчера 23:21 Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции.
Жители Восточной Гуты начали возвращаться в свои дома
На улицах и в зданиях пока слишком много оружия. Американского, саудовского – боевики получали его из разных концов света. Не нуждались террористы и в лекарствах – в отличии от детей, женщин и стариков.
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Базы иностранных государств на территории Сирии
Карта зон контроля в Сирии с нанесенными военными базами России, Ирана, США, Турции и Франции.
PS. Стоит отметить, что Трамп вчера повторно заявил о намерении вывести американские войска из Сирии и "вернуть наших парней домой".
Помимо этого, Трамп заявил, что если Саудовская Аравия хочет, чтобы США оставались в Сирии, то пусть оплачивает их прибывание там.
Мол, если хотите воевать с Ираном в Сирии, платите. Достаточно мелочный подход для сверхдержавы, которая пытается выбить у одного из младших союзников денег на продолжение сирийских авантюр.
Обезьяна с пулемётом: Боевик случайно расстрелял гостей бандитской свадьбы в Сирии (ВИДЕО 18+)
Сирийские боевики праздновали свадьбу одного из членов террористической группировки и поубивали своих. Видео снято в южной сирийской провинции Дераа.
Один из бандитов вёл огонь в воздух из пулемёта Калашников в качестве праздничного салюта.
В итоге пулемёт вышел из под контроля, вырвался из рук исламиста и очередь пришлась по толпе гостей.
Сообщается, что 3 человека были убиты и 6 получили ранения.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
Трамп рассказал, когда примет решение о выводе войск США из Сирии
Решение о возвращении американских военных из Сирии будет принято после консультаций с другими странами региона и союзниками, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
«Мы примем решение очень скоро в координации с другими (странами) в регионе», — сказал Трамп.
«Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГИЛ*, и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками», — отметил он.
Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что скоро американские военные покинут Сирию, но его администрация так и не подтвердила такие планы.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Эр-Рияд хочет кровью пиндосов в Сирии соблюсти свои
интересы в регионе.
Трамп требует за это плату, т.е. солдаты Пентагона или ЧВК могут стать
наемниками саудитов, которых будут мочить, как в Йемене.