Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2018
- 13:35 Почему нельзя построить Крымский мост.
- 12:32 Транзит российского газа через Украину вырос на 21%.
- 12:32 Борислав Бляхер, где апелляция?.
- 10:32 СРОЧНО: Следком РФ возбудил уголовное дело против Авакова.
- 10:25 Капитан “Норда” о ситуации с захваченным судном.
- 06:45 Для борьбы с украинским пиратством Черноморский флот готов патрулировать Азовское море.
- 05:00 Патриотизм на исходе: Почему украинцы не хотят служить в ВСУ.
- Вчера 23:58 Борислав Береза, вы знали об этом?.
- Вчера 23:00 В Германии готовятся к переговорам по миротворцам на Донбассе без участия России, — источник.
Почему нельзя построить Крымский мост
Прицепом к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/4094265.html про прогресс строительства Крымского моста.
Лучшие комментарии от видных экспертов.
Транзит российского газа через Украину вырос на 21%
В марте 2018 года объем транзита российского природного газа через Украину вырос на 21,3% по сравнению с мартом прошлого года и составил 8,1 млрд куб. м.
Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».
«Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года», — говорится в сообщении компании.
При этом по результатам всего первого квартала транзит уменьшился на 3,1 млрд кубов (13,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 20,1 млрд куб. м.
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Борислав Бляхер, где апелляция?
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=Ie7Nu…
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=riZbp…
СРОЧНО: Следком РФ возбудил уголовное дело против Авакова
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова в связи с помехами, которые его ведомство чинило российским гражданам на Украине, не давая им возможности осуществить свои избирательные права и проголосовать на выборах президента РФ 18 марта.
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», украинские полицейские по прямому указанию Авакова не пускали россиян в дипломатические представительства России в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, где были открыты избирательные участки.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России.
В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — говорится в сообщении СК РФ.
В ведомстве напомнили, что статья 12 Уголовного кодекса России позволяет привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо её граждан.
Ранее Совет Федерации РФ принял заявление с призывом к ООН и международным парламентским объединениям осудить действия Киева по недопуску россиян на избирательные участки 18 марта.
В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит всем международным нормам и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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Капитан “Норда” о ситуации с захваченным судном
Капитан захваченного Украиной российского судна "Норд" рассказывает о ситуации с захватом и удержанием судна.
— Владимир, расскажите, где вас задержали?
— 24 марта мы вышли из Керчи на промысел тюльки в Азовское море. Были в разрешённом районе, который определён совместным договором между Россией и Украиной.
— Вы всё время в этом районе занимаетесь промыслом?
— Да, на протяжении многих лет. Там украинские и российские суда работают.
— Как развивались события потом?
— Днём 25 марта к моему борту для проверки погранрежима подошло украинское судно «Оникс». Пограничники были вооружены, на борту у них было два пулемёта, направленные в нашу сторону. Это обычное дело — такие проверки проводят и российские, и украинские пограничники. Всех собрали на корме для проверки документов. Мы все из Керчи, у нас у всех свежие российские паспорта. В результате они заявили, что наши паспорта — незаконные, а мы нарушили порядок пересечения границы оккупированной территории.
— Как пограничники это объяснили?
— Сослались на недавно принятый на Украине закон о временно оккупированных территориях. Все документы, выданные на этих территориях, Украина теперь признаёт недействительными. Помимо паспортов, недействительными признаны и все судовые документы. Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят.
— Вы обсуждали с пограничниками, что вам надо сделать, чтобы избежать проблем?
— Они говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили. Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались.
— Почему?
— Тогда они судили бы нас по этому же закону, но как граждан Украины. И наше положении было бы намного хуже.
— Как украинцы отреагировали?
— Они не особо настаивали. Когда мы отказались, приставили вооружённую охрану, и под конвоем мы поплыли в порт Бердянска. Владельцу судна, пока не прибыли в порт, звонить запретили.
— Что происходило по прибытии в Бердянск?
— Сразу пошёл накат. Всю ночь нас допрашивали разные службы — СБУ, погранвойска, Рыбинспекция, полиция. Наложили арест на судно, изъяли все документы.
— С тех пор вы не покидали судно?
— Да, покидать его нам запрещено. Команду круглосуточно охраняют вооружённые силовики, да и сама территория порта — режимный объект.
— Какие проблемы в связи с этим есть?
— Мы не можем решить ни одну судовую проблему. Например, мы не можем осуществлять сброс сточно-фекальных вод. По санитарным нормам это надо делать раз в пять дней. Но разрешения местные власти нам не дают, потому что владелец судна тоже зарегистрирован в Керчи и из-за этого заключать необходимый договор украинцы не хотят. В любой момент могут отключить электропитание по той же причине — нет договора. Руководство порта уже боится, что судно старое и может потонуть или загореться. Они просят пограничников разрешить ремонт, но получают отказ.
— Что с вашим уловом?
— Трюм опломбирован, и вся рыба — почти 6 тонн — протухла, хотя там постоянно включена электрическая система охлаждения рыбы. Мы сами предлагали им изъять рыбу, но СБУ не стало конфисковывать её.
— Как у вас с питанием и другими нуждами?
— Запасы пополняются только силами юристов, которых к нам начали пускать. Они же приносят сменное бельё, лекарства на свои деньги покупают. Слава богу, пустили медсестру, когда у нескольких членов экипажа поднялось давление.
— Допускали ли к вам российских дипломатов?
— Консул пытался к нам попасть, но ему разрешения до сих пор не дали. Дипломату заявили, что граждан России на судне нет, поэтому делать ему там нечего.
https://russian.rt.com/ussr/article/499257-chto-proishodit-s-rossiiskimi-moryakami-zaderzhannymi-ukrainoi – цинк
Пока МИД выражал протесты, в руководстве ЧФ заявили, что рассматривают действия Украины как акты государственного пиратства и готовы в ответ на это активизировать присутствие кораблей и авиации ЧФ в северо-восточных районах Черного и Азовского морей.
Это конечно правильно с точки зрения перспектив, но пока не решает проблему возвращения "Норда," для чего, как представляется, необходимы симметричные или ассиметричные меры против украинского судоходства в Черном или Азовском море, чтобы сделать издержки этой провокации неприемлемыми для Украины. С учетом господства ЧФ в этих водах, сама ситуация давления на российское судоходство со стороны жалких остатков украинского флота выглядит ненормальной, с точки зрения имеющихся сил и средств.
Для борьбы с украинским пиратством Черноморский флот готов патрулировать Азовское море
Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в северо-восточной части Черного моря и Азовском море после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».
Он отметил, что Черноморский флот, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российского судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.
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Российское судно «Норд» 26 марта было задержано украинскими пограничниками, которые обвинили российский экипаж в нарушении морской границы. В настоящий момент МИД России требует от украинской стороны вернуть захваченное судно, которое находится в украинском порту Бердянск, и освободить экипаж.
Ранее капитан судна Владимир Горбина сообщил, что украинские пограничники, арестовавшие судно «Норд», пообещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта.
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Патриотизм на исходе: Почему украинцы не хотят служить в ВСУ
Киевляне не хотят идти в украинскую армию. Этой весной из трехмиллионного города в ВСУ планировали призвать всего 563 человека, но и их призывные комиссии могут не дождаться. Ставка на военно-патриотическую истерию, сделанная официальным Киевом сразу после государственного переворота на Майдане, с треском провалилась.
Это сейчас официальная украинская пропаганда и подконтрольные ей медиа в компании с системой образования подают события Майдана как исключительно мирный гражданский протест. В то время как и история, и интернет свидетельствуют, что это далеко не так. Чего только стоит прозвучавший 21 февраля 2014 призыв нынешнего украинского нардепа Владимира Парасюка, который представлялся тогда командиром «боевой сотни» и грозил идти на штурм государственных зданий «с оружием».
Впрочем, то, что власть в Киеве с самого начала планировалось захватить силовым путем, теперь не вызывает никаких сомнений. Это в те дни, введенные в заблуждение романтически-сочувствующими репортажами практически всех телекомпаний, украинские обыватели думали, что в центре Киева вооруженному «Беркуту» противостоят исключительно худосочные студенты, кутающиеся в хипстерские шарфы, и прочая «вегетарианская» и пацифистки настроенная публика.
Но появившийся на всех телеканалах сразу после победы Майдана приснопамятный Сашко Билый, увешанный автоматами, пистолетами и прочими орудиями убийства, как елка игрушками, меньше всего походил на мирного митингующего. А его поведение и вовсе рассеивало последние сомнения в том, что с этого момента власть в стране контролируется исключительно теми, кто обладает вооруженным ресурсом, боевым подразделением, личным батальоном или полком. К слову, скоропостижная гибель Сашко Билого от рук предположительно людей Авакова только лишнее тому подтверждение.
Несмотря, а может как раз именно потому, что звездный час именно этого героя оказался ожидаемо коротким, что могло напугать и отшатнуть обывателя, вся украинская пропагандисткая машина начала неустанно раскручивать тезис о важности воинского долга, который должны отдать Отчизне все ее сознательные граждане. Эта мысль зазвучала особенно громко после того, как отшатнувшиеся от обезумевшего Киева Крым и Донбасс были объявлены соответственно аннексированным и сепаратистским регионами, вернуть которые в лоно родного государства следовало исключительно военной силой, наступлением и респрессиями.
Но если в отношении Крыма силовой вариант по ряду очевидных причин не был задействован, то против Донбасса военная украинская машина начала работать на полную катушку.
Оставим за скобками перечисление видов оружия, использованного против юго-востока, в данном случае, гораздо интереснее тот пропагандистский вал, который обрушился на сознание украинского обывателя синхронно с «градами» и снарядами, начавшими сыпаться на Донецк и Луганск. Призывы и агитация преследовали одну цель — убедить население Украины в необходимости с оружием в руках отстаивать независимость страны, несмотря ни на какие жертвы.
Одновременно выяснялось, что Украина — это не имеющее аналогов на Земле исторически сложившееся средоточие непобедимых бойцов и воинов, по сравнению с которой край викингов или Шао-Линь являлись неприметными скаутскими лагерями, не больше.
Конечно, Украина не первое государство, которое в основу своей идентичности решило положить некий миф, героизация славного прошлого, в том числе и военного, присутствует в ценностной системе любого режима, но Киев образца 2014-го и последующих годов поставил в этом отношении определенно нездоровые рекорды.
И дело даже не в объеме, хотя он был устрашающим, ошеломляло содержание агиток, которыми изо дня в день украинскую аудиторию пичкали и продолжают это делать, ставшие под пропагандисткое ружье, медиа. В результате отутюживания медийным и образовательным катком общественного сознания, сложная и трагически кровавая история Украины, летопись земли, на которой в течение веков все сражались со всеми, была интерпретирована исключительно как годами тянущееся сопротивление Киеву Москве, в котором Украине всегда помогал весь мир. Так было всегда, а значит, поможет и в этот раз.
И крымские татары, и поляки, любой, наугад взятый этнос или государство, с которыми у украинцев были, мягко говоря, весьма неоднозначные отношения в прошлом, обелялись и накрахмаливались, как больничные простыни. Их немедленно провозглашали извечными историческими союзниками Украины в борьбе с Московией, под что немедленно подводилась необходимая историческая база, благо профильная наука никогда не жаловалась на нехватку ученых-конъюнктурщиков. Квинтэссенцией псевдоисторической мобилизации явился вытащенный из нафталина актер Владимир Талашко, который в агитационном ролике изображал некоего ветерана Великой Отечественной войны, благословляющего на бой своего внука, воюющего в «АТО». Талашко, очевидно, должен был ассоциироваться с Алешкой Кузнецовым, героем фильма «В бой идут одни старики…» которого актер когда-то сыграл. Классический пример того, как трехминутным видео можно помножить на ноль свое участие в гениальной киноленте, которой суждено жить вечно, но уже без тебя.
Поток пропаганды, льющийся с экранов телевизоров и мониторов компьютеров и смартфонов, личным примером усиливали представители первого эшелона украинского государства, то и дело публично примеривавшие на себя различные виды воинского обмундирования и вооружения.
Фотографии брутального, словно коммандос Александра Турчинова, в тактических очках и бронежилете Яценюка, торчащего из танкового люка или Порошенко в неизменном камуфляже, до сих пор веселят определенную часть публики в интернете, но, кажется, совершенно иначе воспринимаются непосредственными участниками фотосессий.
Очевидно не доигравшие в «войнушку» детки из «хороших семей», впоследствии первые лица украинского государства, попали под очарование стиля «милитари» и уверовали, что простое облачение в военную форму делает из них непобедимых бойцов, что порой провоцировало новоявленных «морских котиков» на совершенно неожиданные заявления.
«У Украины появилась одна из наиболее мощных и самая патриотичная армия на континенте». Об этом президент Петр Порошенко заявил на церемонии открытия памятника Ивану Мазепе в Полтаве в 2016 году, чем спровоцировал тогда бурю обсуждения и комментариев и в медиа, и в сети. Главный вопрос — может ли считаться мощной и патриотичной армия, главной задачей которой является изоляция и окружение гражданского населения и поборы с проезжающих через блок-посты?
К тому же, многие указывали, что наиболее верный ответ на вопрос — какая армия на континенте является самой мощной, можно получить только после окончания полномасштабной войны в Старом Свете, в ходе которой и определится победитель или их коалиция. Очевидно, что подобное драматическое развитие событий вряд ли входит в планы европейских держав, но, видимо, не Украины, коль уж ее лидер не гнушается хвалиться будущей победой в возможно предстоящем миру глобальном противостоянии.
Вопреки призывам и подстрекательству Петра Порошенко, не хотят воевать европейские страны, но не хотят идти в украинскую армию и сами украинцы.
«Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи» — говорит заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, рассчитывая все же призвать на воинскую службу упомянутых 563 молодых киевлянина.
И сам же признается, что сделать это будет нелегко. По его словам «по результатам 2–3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста».
Таким образом, получается, что количество пришедших на участки призывников, по отношению ко всему населению Киева удобнее измерять уже не в процентах, а в промилле, как степень опьянения. Оказывается, что, несмотря на титанические усилия государственной пропагандисткой машины, желающих служить срочную катастрофически мало и даже личный пример «лидеров нации» не спасает. Так обстоят дела в украинской столице, но можно с уверенностью предположить, что похожая картина наблюдается и в других крупных и не очень украинских городах, где столь желаемый официальным Киевом патриотизм аннигилируется осведомленностью и пониманием молодого поколения, с кем и за что сейчас воюет Украина.
Украинские призывники пока еще не попадают в «АТО», там проходят службу преимущественно контрактники, тем не менее, предполагаемые показатели весеннего призыва демонстрируют истинную степень поддержки милитаристского курса Киева среди украинских граждан. В ВСУ сейчас идут только за деньги, исключительно из стремления получить гарантированную зарплату в условиях окружающей тотальной безработицы и нищеты. Служить даром — увольте! В столице и других крупных населенных пунктах страны, где уровень доходов населения пока позволяет откупиться от службы, а степень понимания ситуации в стране заставляет это сделать, желающих отдать жизнь за личный бизнес Порошенко и компании исчезающе мало.
А это значит, что основную часть украинских новобранцев, как и во все века, составят выходцы из забытых богом небогатых сел и городишек. Из провинциальной и хуторской Украины, брошенной когда-то Майданом в ад войны и нищеты, выхода из которого пока не видно.
Рамиль Замдыханов, Украина.ру
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Борислав Береза, вы знали об этом?
Первое видео – https://www.youtube.com/watch?v=Ie7Nu…
В Германии готовятся к переговорам по миротворцам на Донбассе без участия России, — источник
В Германии намерены провести саммит лидеров Германии, Франции и Украины, который будет посвящён размещению на Донбассе миротворческой миссии.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на источники в Киеве.
Отмечается, что фактически речь идёт о встрече в нормандском формате за исключением одного из участников — президента России.
«Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценный четырёхсторонний саммит не представляется возможным. Однако я не думаю, что его подготовка будет проходить без ведома Кремля», — подчеркнул при этом источник.
В то же время в МИД России пока ничего не знают о подготовке такой встречи, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
«В МИД России о такой встрече пока ничего не знают», — цитирует агентство слова источника.
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