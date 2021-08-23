Алексей Исаев. Операция “Искра”. Прорыв блокады Ленинграда
12 января началась операция по прорыву блокады Ленинграда. В этих боях ключевую роль опять должна была сыграть 2-я ударная армия. Через неделю боев войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, прорвав кольцо окружения города, однако развить успех не смогли. О сражении на подступах к Ленинграду рассказывает к.и.н. Алексей Исаев.
Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии». Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества. Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.