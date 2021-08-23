Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Алексей Исаев. Операция “Искра”. Прорыв блокады Ленинграда

67 0

12 января началась операция по прорыву блокады Ленинграда. В этих боях ключевую роль опять должна была сыграть 2-я ударная армия. Через неделю боев войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, прорвав кольцо окружения города, однако развить успех не смогли. О сражении на подступах к Ленинграду рассказывает к.и.н. Алексей Исаев.
Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии». Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества. Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uU7vknsTzSk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сталинградское Евангелие
О проклятии Рамзана Кадырова
Подрывные деяния графа Витте
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал»
Блокадный Ленинград: Одна из самых продолжительных и страшных осад
Красная Армия. С. Г. Кара-Мурза
Путину придётся таки открыть "ящик Пандоры", и это произойдёт совсем скоро!
Танк Т-34 напал на вермахт, как монстр

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru