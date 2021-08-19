Илья Мощанский. Танковое сражение под Расейняем. Часть 1
Илья Борисович Мощанский рассказывает про танковое сражение под Расейняем в июне 1941г. Часть 1.
- Какие части и соединения Прибалтийского военного округа участвовали в сражении под Расейняем?
- Какие соединения 4-й танковой группы Вермахта наступали на Расейняй?
- Какой боевой и численный состав имели советские и немецкие соединения?
- Какие недостатки были в организации, формировании и укомплектовании соединений ПрибОВО?
- Как и когда был разработан план прикрытия ПрибОВО и каковы его особенности?
- Характеристики командного состава Прибалтийского особого военного округа.