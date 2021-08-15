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1969-1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва

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1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Часть 1. Хабаровск
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Часть 2. Иркутск
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Часть 2. Алма-Ата и окрестности


1969





























1974













1991

















Источник: https://humus.livejournal.com/7928263.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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