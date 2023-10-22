1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
01. Продуктовый рынок в центре города
13. Очередь в гастроном
15. Очередь у прилавка с мясопродуктами
16. Торговая улица Арбат. Октябрь
22. Торговая улица Арбат. Продавщица сувениров на Арбате. Октябрь
23. Солдаты отдыхают от своих служебных обязанностей
26. Посетители музея