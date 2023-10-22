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1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва

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1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы

01. Продуктовый рынок в центре города
01. Продуктовый рынок в центре города

02. Продуктовый рынок в центре города.jpg

03. Продуктовый рынок в центре города.jpg

04. Продуктовый рынок в центре города.jpg

05. Продуктовый рынок в центре города.jpg

06. Продуктовый рынок в центре города.jpg

07. Продуктовый рынок в центре города.jpg

08. Продуктовый рынок в центре города.jpg

09. Продуктовый рынок в центре города.jpg

10. Продуктовый рынок в центре города.jpg

11. Продуктовый рынок в центре города.jpg

12. Продуктовый рынок в центре города.jpg

13. Очередь в гастроном.jpg
13. Очередь в гастроном

14. Очередь в гастроном.jpg

15. Очередь у прилавка с мясопродуктами.jpg
15. Очередь у прилавка с мясопродуктами

16. Торговая улица Арбат. Октябрь.jpg
16. Торговая улица Арбат. Октябрь

17. Торговая улица Арбат. Октябрь.jpg

18. Торговая улица Арбат. Октябрь.jpg

19. Торговая улица Арбат. Октябрь.jpg

20. Торговая улица Арбат. Октябрь.jpg

21. Торговая улица Арбат. Октябрь.jpg

22. Торговая улица Арбат. Продавщица сувениров на Арбате. Октябрь.jpg
22. Торговая улица Арбат. Продавщица сувениров на Арбате. Октябрь

23. Солдаты отдыхают от своих служебных обязанностей.jpg
23. Солдаты отдыхают от своих служебных обязанностей

24. Солдаты отдыхают от своих служебных обязанностей.jpg

25. Солдаты отдыхают от своих служебных обязанностей.jpg

26. Посетители музея.jpg
26. Посетители музея

27. Посетители музея.jpg

28. Посетители музея.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9305167.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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