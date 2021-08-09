Главная » Политика

Лукашенко о признании Крыма

82 1


Лукашенко о признании Крыма российским регионом.

"Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет. Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали – Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное". (с) Лукашенко

Там еще по Украине было.



Большая трансляция.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6971677.html
Метки: крым, лукашенко
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Заплыв Лукашенко
Москва потребует от Лукашенко уступок поважнее признания Крыма
Новости Украины и Новороссии 26 октября 2018
Лукашенко хочет сделать Беларусь второй Украиной
Белорусские националисты — бездумный таран западных сил и/или лучшие друзья Лукашенко?
Сатановский ответил на выпады Алексиевич и Спивакова против Лукашенко
Лукашенко продался с потрохами. Николай Левашов
Зеленский и Лукашенко
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7810 5614
    чужой 7 мин. назад

      Чтобы признать, лучше туда сьездить. А пока все также. Чтобы от этих дерганий веревочка не завязалась на шее, нужно как то побыстрее мне кажется. Либо идти в Европу ( она ждет ) либо идти в Россию ( она не очень все равно ).
      Но дразнить своих красно-белых словами, что если Беларуси будет нужно, то российские войска тут же приедут. Это неправильно. Мне кажется, чтобы российские войска приехали, то нужно сделать письменный запрос с обоснованием необходимости согласно права. И ехать российским войскам или не ехать, это все таки будут решать в России.
      А на самом деле Крым российский и он был всегда российский и народ проголосовал, и Россия согласилась его принять со всеми наваротами за период эксплуатации подарка.
      На диване можно это не признавать или признавать, кому как нравиться. Торг здесь не уместен и бесполезен.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru