Лукашенко о признании Крыма
Лукашенко о признании Крыма российским регионом.
"Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет. Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали – Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное". (с) Лукашенко
Там еще по Украине было.
Большая трансляция.
Чтобы признать, лучше туда сьездить. А пока все также. Чтобы от этих дерганий веревочка не завязалась на шее, нужно как то побыстрее мне кажется. Либо идти в Европу ( она ждет ) либо идти в Россию ( она не очень все равно ).
Но дразнить своих красно-белых словами, что если Беларуси будет нужно, то российские войска тут же приедут. Это неправильно. Мне кажется, чтобы российские войска приехали, то нужно сделать письменный запрос с обоснованием необходимости согласно права. И ехать российским войскам или не ехать, это все таки будут решать в России.
А на самом деле Крым российский и он был всегда российский и народ проголосовал, и Россия согласилась его принять со всеми наваротами за период эксплуатации подарка.
На диване можно это не признавать или признавать, кому как нравиться. Торг здесь не уместен и бесполезен.