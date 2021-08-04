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Чтобы жить в России нужно быть сложнее системы. Андрей Фурсов

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В беседе с Евгением Спицыным Андрей Фурсов рассказывает о том, каким было его советское детство и как повлиял на него советский быт. Как он в юности не попал куда очень хотел, а попал куда было нужно, и почему искателем быть лучше, чем академиком. Как строилась научная работа в СССР и как выработать цельный взгляд на мир, который не собьёшь дезинформацией и пропагандой. А также о многом другом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HtSLExgvvyc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7795 5599
    чужой два часа назад

      Ни какой определенной системы не выстроено, и никакой ведущей партии льготы не даны. И в такой системе жить стало труднее, и нужно быть намного хитрее такой системы, чтобы жить. Но живут в России слава Богу немногие, остальные выживают. Жить стало особенно тяжело людям из литературной проблематике и ширпотребовского так называемого искусства. Народ это видит, что концертов и сбора денег стало меньше. Но народ от этого хуже выживать не стал.

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