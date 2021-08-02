Олег Растренин. Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 3. Штурмовик Ил-40
Олег Валентинович Растренин. Развитие штурмовой авиации после Великой Отечественной войны. Часть 3. Штурмовик Ил-40
- Чем закончилась оружейная драма в советских ВВС?
- Какие перспективные штурмовика в конце 40-х – начале 50-х годов предлагала авиапромышленность и что хотели ВВС?
- Почему из плана были исключены все перспективные штурмовики, и было ликвидировано ОКБ П.О.Сухого?
- Какие требования выдвинули ВВС для перспективного штурмовика в начале 50-х годов?
- Какие проекты перспективных штурмовиков турбовинтовыми двигателями имелись в разработке?
- Почему было принято решение возобновить серийное производство штурмовика Ил-10?
- Почему не было принято решение по постройке перспективного штурмовика с турбовинтовым двигателем ОКБ С.А. Лавочкина?
- Какой перспективный самолет-штурмовик с турбореактивными двигателями разработали в ОКБ Ильюшина?
- Какие выводы были сделаны в результате государственных испытаний штурмовика Ил-40?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!
Предыдущие лекции Олега Валентиновича Растренина про создание и совершенствование легендарного штурмовика Ил-2:
О становлении штурмовой авиации:
https://youtu.be/6RxSiL1Inz8
О совершенствовании штурмовика Ил-2: от "Летающего танка" к "Черной смерти":
https://youtu.be/6e90qATOh_0
О создании "летающего танка" штурмовика Ил-2:
https://youtu.be/FgaoX0np7Vo
Про легендарный штурмовик Ил-2 – окончание истории:
https://youtu.be/n_F3410uS2U
О штурмовиках, необходимых ВВС РККА как воздух, как хлеб, как воздух:
https://youtu.be/QjPNZg2SYVE
О том, как вместо заказанного штурмовика Ил-2М, ВВС Красной Армии получили Ил-10:
https://youtu.be/odREq9q9F0M
Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 1. От Ил-10 к Ил-16:
https://youtu.be/-QJ7NP0uhoE
Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 2. Штурмовик Ил-20:
https://youtu.be/ItSabF92oNQ