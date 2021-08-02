Олег Валентинович Растренин. Развитие штурмовой авиации после Великой Отечественной войны. Часть 3. Штурмовик Ил-40

- Чем закончилась оружейная драма в советских ВВС?

- Какие перспективные штурмовика в конце 40-х – начале 50-х годов предлагала авиапромышленность и что хотели ВВС?

- Почему из плана были исключены все перспективные штурмовики, и было ликвидировано ОКБ П.О.Сухого?

- Какие требования выдвинули ВВС для перспективного штурмовика в начале 50-х годов?

- Какие проекты перспективных штурмовиков турбовинтовыми двигателями имелись в разработке?

- Почему было принято решение возобновить серийное производство штурмовика Ил-10?

- Почему не было принято решение по постройке перспективного штурмовика с турбовинтовым двигателем ОКБ С.А. Лавочкина?

- Какой перспективный самолет-штурмовик с турбореактивными двигателями разработали в ОКБ Ильюшина?

- Какие выводы были сделаны в результате государственных испытаний штурмовика Ил-40?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие лекции Олега Валентиновича Растренина про создание и совершенствование легендарного штурмовика Ил-2:

О становлении штурмовой авиации:

https://youtu.be/6RxSiL1Inz8

О совершенствовании штурмовика Ил-2: от "Летающего танка" к "Черной смерти":

https://youtu.be/6e90qATOh_0

О создании "летающего танка" штурмовика Ил-2:

https://youtu.be/FgaoX0np7Vo

Про легендарный штурмовик Ил-2 – окончание истории:

https://youtu.be/n_F3410uS2U

О штурмовиках, необходимых ВВС РККА как воздух, как хлеб, как воздух:

https://youtu.be/QjPNZg2SYVE

О том, как вместо заказанного штурмовика Ил-2М, ВВС Красной Армии получили Ил-10:

https://youtu.be/odREq9q9F0M

Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 1. От Ил-10 к Ил-16:

https://youtu.be/-QJ7NP0uhoE

Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 2. Штурмовик Ил-20:

https://youtu.be/ItSabF92oNQ