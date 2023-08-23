Олег Растренин. Программа “Иванов”. Часть.4. Самолет Р-10. “Деревянное “чудо” профессора Немана
Олег Растренин. Программа “Иванов”. Часть.4. Самолет Р-10. “Деревянное “чудо” профессора Немана.
- Когда и в связи с какими событиями было принято решение о производстве самолёта Р-10?
- Как разворачивались конструирование и постройка самолётов ХАИ-51 и ХАИ-52?
- Почему прекратили проектирование и постройку самолёта “Иванов” конструкции профессора Немана?
- Какие серийные и опытные самолёты были признаны лучшими в качестве штурмовиков, по результатам сравнительных облётов?
- Как строилась войсковая серия самолётов Р-10 на заводе №135?
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Предыдущие ролики:
Программа “Иванов”. Часть.1. Какой самолет нужен ВВС Красной армии:
https://youtu.be/ewLFuakqeq0
Программа “Иванов”. Часть.2. Самолет “Валти” V-11 внедрение и серийное производство:
https://youtu.be/jpjoUyN2YMQ
Программа “Иванов”. Часть.3. Самолет “Валти” V-11 окончание истории:
https://youtu.be/LqePQ3EZndA
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