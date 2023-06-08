Олег Растренин. Программа “Иванов”. Часть.1. Какой самолет нужен ВВС Красной армии
Олег Растренин. Программа “Иванов”. Часть.1. Какой самолет нужен ВВС Красной армии.
- Какие самолёты были нужны ВВС Красной армии в конце 30-х годов?
- Сколько требовалось построить самолётов для ВВС Красной армии к 1938 году?
- Выпуск какого количества самолётов для ВВС Красной армии считалось необходимым обеспечить авиапромом в течении первого года войны?
- Каким КБ была в 1937 году поставлена задача на постройку одномоторного многоцелевого самолета?
- Когда программа получила собственное наименование: “Иванов”?
- Когда начал работы по конструированию одномоторного многоцелевого самолета П.О.Сухой?
- Когда и как было принято решение о закупке в США многоцелевого самолета “Валти” V-11 и развертывании его серийного производства в СССР?
- На каком заводе развернули серийное производство многоцелевого самолета БШ-1?
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