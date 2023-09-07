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Олег Растренин. Программа “Иванов”. Часть.5. Самолет Р-10. “Деревянное “чудо”, которое не взлетело

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Олег Растренин. Программа “Иванов”. Часть.5. Самолет Р-10. “Деревянное “чудо” профессора Немана, которое не взлетело.
- Как проходили испытания и почему было принято решение не строить самолёты ХАИ-51 и ХАИ-52?
- Какие трудности возникли при серийном производстве самолётов Р-10?
- Какие трудности возникли при эксплуатации самолётов Р-10 в войсках?
- Когда и в связи с какими событиями было принято решение завершении производства самолётов Р-10?

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Предыдущие ролики:
Программа “Иванов”. Часть.1. Какой самолет нужен ВВС Красной армии:
https://youtu.be/ewLFuakqeq0
Программа “Иванов”. Часть.2. Самолет “Валти” V-11 внедрение и серийное производство:
https://youtu.be/jpjoUyN2YMQ
Программа “Иванов”. Часть.3. Самолет “Валти” V-11 окончание истории:
https://youtu.be/LqePQ3EZndA
Программа “Иванов”.Часть.4. Самолет Р-10. “Деревянное “чудо” профессора Немана:
https://youtu.be/3n4famG8yUs

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xUvdU9Llr5g
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