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Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3

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Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2

1975. Чингиз Айтматов и Агния Барто в Кремлевском Дворце съездов.
1975. Чингиз Айтматов и Агния Барто в Кремлевском Дворце съездов

1975. Чингиз Айтматов и Агния Барто в Кремлевском Дворце съездов
1975. Чингиз Айтматов и Агния Барто в Кремлевском Дворце съездов

1975. Юрий Бондарев
1975. Юрий Бондарев

1976. Поэт, переводчик и журналист Михаил Дудин и актриса театра и кино Рина Зеленая
1976. Поэт, переводчик и журналист Михаил Дудин и актриса театра и кино Рина Зеленая

1976. Роберт Рождественский
1976. Роберт Рождественский

1976. Роберт Рождественский
1976. Роберт Рождественский

1978. Владимир Высоцкий
1978. Владимир Высоцкий

1978. Константин Симонов
1978. Константин Симонов

1978. Скульптор Константин Константинов
1978. Скульптор Константин Константинов

1979. Арсений Тарковский
1979. Арсений Тарковский

1979. Седьмой съезд композиторов в Колонном зале Дома Союзов, Евгений Светланов и Римма Казакова
1979. Седьмой съезд композиторов в Колонном зале Дома Союзов, Евгений Светланов и Римма Казакова

1979. Тихон Хренников в фойе VII съезда композиторов в Колонном зале Дома Союзов
1979. Тихон Хренников в фойе VII съезда композиторов в Колонном зале Дома Союзов

1979. Театральный режиссёр, актёр Валентин Плучек на фоне портрета Всеволода Мейерхольда
1979. Театральный режиссёр, актёр Валентин Плучек на фоне портрета Всеволода Мейерхольда

1980-е. Кинорежиссер Никита Михалков и актриса Нонна Мордюкова
1980-е. Кинорежиссер Никита Михалков и актриса Нонна Мордюкова

1981. Виталий Коротич
1981. Виталий Коротич

1981. Римма Казакова на рынке в Нальчике
1981. Римма Казакова на рынке в Нальчике

1982. Актёр театра и кино Николай Караченцов в гримёрке
1982. Актёр театра и кино Николай Караченцов в гримёрке

1983. Актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт
1983. Актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт

1984. Пианист Евгений Кисин. Первый концерт в Московской консерватории, 23 мая
1984. Пианист Евгений Кисин. Первый концерт в Московской консерватории, 23 мая

1984. Фотограф Олег Макаров и его флейта
1984. Фотограф Олег Макаров и его флейта
Источник: https://humus.livejournal.com/7902765.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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