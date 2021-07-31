Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
1975. Чингиз Айтматов и Агния Барто в Кремлевском Дворце съездов
1975. Чингиз Айтматов и Агния Барто в Кремлевском Дворце съездов
1975. Юрий Бондарев
1976. Поэт, переводчик и журналист Михаил Дудин и актриса театра и кино Рина Зеленая
1976. Роберт Рождественский
1976. Роберт Рождественский
1978. Владимир Высоцкий
1978. Константин Симонов
1978. Скульптор Константин Константинов
1979. Арсений Тарковский
1979. Седьмой съезд композиторов в Колонном зале Дома Союзов, Евгений Светланов и Римма Казакова
1979. Тихон Хренников в фойе VII съезда композиторов в Колонном зале Дома Союзов
1979. Театральный режиссёр, актёр Валентин Плучек на фоне портрета Всеволода Мейерхольда
1980-е. Кинорежиссер Никита Михалков и актриса Нонна Мордюкова
1981. Виталий Коротич
1981. Римма Казакова на рынке в Нальчике
1982. Актёр театра и кино Николай Караченцов в гримёрке
1983. Актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт
1984. Пианист Евгений Кисин. Первый концерт в Московской консерватории, 23 мая
1984. Фотограф Олег Макаров и его флейта