Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 4
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3
1985, Юрий Поляков. Литературный «десант» в Пермском крае
1985. На трибуне Мавзолея, Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и Михаил Горбачев
1985. Аркадий Вайнер
1985. Булат Окуджава
1985. Василий Белов
1985. Владимир Дудинцев
1985. Владимир Дудинцев
1985. Владимир Жириновский
1985. Драматург Михаил Рощин
1985. Драматург Михаил Рощин
1985. Лариса Васильева, Пушкинские горы
1985. Писатель, литературовед и прозаик, литературный критик Бенедикт Сарнов
1985. Роберт Рождественский и журналист Литературной газеты Григорий Цитриняк