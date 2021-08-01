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Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 4

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Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3

1985, Юрий Поляков, Литературный «десант» в Пермском крае.
1985, Юрий Поляков. Литературный «десант» в Пермском крае

1985. На трибуне Мавзолея, Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и Михаил Горбачев
1985. На трибуне Мавзолея, Борис Ельцин, Анатолий Лукьянов и Михаил Горбачев

1985. Аркадий Вайнер (3)
1985. Аркадий Вайнер

1985. Аркадий Вайнер (2)

1985. Аркадий Вайнер (4)

1985. Аркадий Вайнер

1985. Булат Окуджава (2)
1985. Булат Окуджава

1985. Булат Окуджава (3)

1985. Булат Окуджава (4)

1985. Булат Окуджава (5)

1985. Булат Окуджава

1985. Василий Белов
1985. Василий Белов

1985. Владимир Дудинцев (2)
1985. Владимир Дудинцев

1985. Владимир Дудинцев
1985. Владимир Дудинцев

1985. Владимир Жириновский
1985. Владимир Жириновский

1985. Драматург Михаил Рощин. (1)
1985. Драматург Михаил Рощин

1985. Драматург Михаил Рощин
1985. Драматург Михаил Рощин

1985. Лариса Васильева, Пушкинские горы
1985. Лариса Васильева, Пушкинские горы

1985. Писатель, литературовед и прозаик, литературный критик Бенедикт Сарнов
1985. Писатель, литературовед и прозаик, литературный критик Бенедикт Сарнов

1985. Роберт Рождественский и журналист Литературной газеты Григорий Цитриняк.
1985. Роберт Рождественский и журналист Литературной газеты Григорий Цитриняк
Источник: https://humus.livejournal.com/7904587.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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