Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
1965. Актёр театра и кино Сергей Филиппов
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов Василий Павлович Соловьёв-Седой
1972. Дмитрий Шостакович
1972. Ираклий Андроников
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов, Кара Караев и Родион Щедрин
1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко
1974. Блоковский праздник в Шахматове, поэтесса Римма Казакова
1975. Александр Иванов
1975. Андрей Вознесенский и Ираклий Андроников
1975. Андрей Вознесенский
1975. Арсений Тарковский
1975. Булат Окуджава
1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Расул Гамзатов
1975. Виктор Конецкий
1975. Виктор Шкловский у себя дома
1975. Виктор Шкловский
1975. Константин Симонов