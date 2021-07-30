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Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2

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Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1

1965. Актёр театра и кино Сергей Филиппов
1965. Актёр театра и кино Сергей Филиппов

1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов Василий Соловьев-Седой
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов Василий Павлович Соловьёв-Седой

1972. Дмитрий Шостакович
1972. Дмитрий Шостакович

1972. Ираклий Андроников
1972. Ираклий Андроников

1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов, Кара Караев и Родион Щедрин
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов, Кара Караев и Родион Щедрин

1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко.
1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко

1974. Блоковский праздник в Шахматове, поэтесса Римма Казакова
1974. Блоковский праздник в Шахматове, поэтесса Римма Казакова

1974. Блоковский праздник в Шахматове, поэтесса Римма Казакова (2)

1975. Александр Иванов
1975. Александр Иванов

1975. Андрей Вознесенский и Ираклий Андроников
1975. Андрей Вознесенский и Ираклий Андроников

1975. Андрей Вознесенский
1975. Андрей Вознесенский

1975. Арсений Тарковский
1975. Арсений Тарковский

1975. Булат Окуджава. (1)
1975. Булат Окуджава

1975. Булат Окуджава. (2)

1975. Булат Окуджава.

1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Расул Гамзатов
1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Расул Гамзатов

1975. Виктор Конецкий
1975. Виктор Конецкий

1975. Виктор Шкловский у себя дома
1975. Виктор Шкловский у себя дома

1975. Виктор Шкловский
1975. Виктор Шкловский

1975. Константин Симонов
1975. Константин Симонов
Источник: https://humus.livejournal.com/7900719.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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