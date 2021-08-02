Главная » История, Творчество

Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 5

55 0


Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 4

1985. Семен Липкин и Фазиль Искандер.
1985. Семен Липкин и Фазиль Искандер

1985. Читает Давид Самойлов
1985. Читает Давид Самойлов

1985. Юрий Поляков. Литературный «десант» в Пермском крае.
1985. Юрий Поляков. Литературный «десант» в Пермском крае

1985. Юрий Трифонов (2)
1985. Юрий Трифонов

1985. Юрий Трифонов
1985. Юрий Трифонов

1986. Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик) на съезде Союза Писателей СССР (2)
1986. Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик) на съезде Союза Писателей СССР

1986. Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик) на съезде Союза Писателей СССР
1986. Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик) на съезде Союза Писателей СССР

1986. На съезде Союза писателей СССР в Кремле Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик), Нинель Шахова (тележурналист)
1986. На съезде Союза писателей СССР в Кремле Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик), Нинель Шахова (тележурналист)

1986. Сильва Капутикян, Съезд Союза писателей СССР
1986. Сильва Капутикян, Съезд Союза писателей СССР

1986. Фазиль Искандер
1986. Фазиль Искандер

1987. Александр Проханов
1987. Александр Проханов

1987. Александр Борисович Чаковский - главный редактор Литературной газеты, 9 января
1987. Александр Борисович Чаковский – главный редактор Литературной газеты, 9 января

1987. Александр Чаковский
1987. Александр Чаковский

1987. Андрей Битов (2)
1987. Андрей Битов

1987. Андрей Битов (3)
1987. Андрей Битов

1987. Андрей Битов
1987. Андрей Битов

1987. Андрей Сахаров
1987. Андрей Сахаров

1987. Валентин Распутин в Кремле
1987. Валентин Распутин в Кремле

1987. Валентин Распутин и Юрий Верченко (секретарь Союза писателей СССР) после вручения Распутину Звезды Героя Социалистического труда и Ленинской премии
1987. Валентин Распутин и Юрий Верченко (секретарь Союза писателей СССР) после вручения Распутину Звезды Героя Социалистического труда и Ленинской премии

1987. Валентин Распутин и Юрий Верченко (секретарь Союза писателей СССР) после вручения Распутину Звезды Героя Социалистического труда и Ленинской премии (2)
1987. Валентин Распутин и Юрий Верченко (секретарь Союза писателей СССР) после вручения Распутину Звезды Героя Социалистического труда и Ленинской премии
Источник: https://humus.livejournal.com/7906207.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 4
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru