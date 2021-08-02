Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 5
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3
Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 4
1985. Семен Липкин и Фазиль Искандер
1985. Читает Давид Самойлов
1985. Юрий Поляков. Литературный «десант» в Пермском крае
1985. Юрий Трифонов
1985. Юрий Трифонов
1986. Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик) на съезде Союза Писателей СССР
1986. Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик) на съезде Союза Писателей СССР
1986. На съезде Союза писателей СССР в Кремле Виктор Боков (поэт, прозаик, собиратель фольклора), Лариса Васильева (поэт, прозаик), Нинель Шахова (тележурналист)
1986. Сильва Капутикян, Съезд Союза писателей СССР
1986. Фазиль Искандер
1987. Александр Проханов
1987. Александр Борисович Чаковский – главный редактор Литературной газеты, 9 января
1987. Александр Чаковский
1987. Андрей Битов
1987. Андрей Битов
1987. Андрей Битов
1987. Андрей Сахаров
1987. Валентин Распутин в Кремле
1987. Валентин Распутин и Юрий Верченко (секретарь Союза писателей СССР) после вручения Распутину Звезды Героя Социалистического труда и Ленинской премии
1987. Валентин Распутин и Юрий Верченко (секретарь Союза писателей СССР) после вручения Распутину Звезды Героя Социалистического труда и Ленинской премии