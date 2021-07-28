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Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1

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1964. Фаина Георгиевна Раневская
1964. Фаина Георгиевна Раневская

1960-е. Иннокентий Смоктуновский
1960-е. Иннокентий Смоктуновский

1968. Булат Окуджава
1968. Булат Окуджава

1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов Арам Хачатурян
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов. Арам Хачатурян

1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов Дмитрия Шостаковича
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов. Дмитрий Шостакович

1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов, Дмитрий Шостакович и Шауро
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов, Дмитрий Шостакович и Василий Филимонович Шауро

1974. Блоковский праздник в Шахматове.
1974. Блоковский праздник в Шахматове

1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко (2)
1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко

1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко (5)

1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко (3)

1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко (4)

1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко (6)

1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко

1974. Поэт Евгений Евтушенко на Блоковском фестивале

1974. Лидия Борисовна Либединская на блоковском празднике в Шахматове
1974. Лидия Борисовна Либединская на блоковском празднике в Шахматове

1974. Лиля Брик.
1974. Лиля Брик

1974. Лиля Брик
1974. Лиля Брик

1975. Арсений Тарковский
1975. Арсений Тарковский

1975. Булат Окуджава
1975. Булат Окуджава

1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Чингиз Айтматов
1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Чингиз Айтматов

1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Чингиз Айтматов и Расул Гамзатов.
1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Чингиз Айтматов и Расул Гамзатов
Источник: https://humus.livejournal.com/7898881.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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