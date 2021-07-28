Известные люди на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
1964. Фаина Георгиевна Раневская
1960-е. Иннокентий Смоктуновский
1968. Булат Окуджава
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов. Арам Хачатурян
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов. Дмитрий Шостакович
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов, Дмитрий Шостакович и Василий Филимонович Шауро
1974. Блоковский праздник в Шахматове
1974. Блоковский праздник в Шахматове, Поэт Евгений Евтушенко
1974. Лидия Борисовна Либединская на блоковском празднике в Шахматове
1974. Лиля Брик
1974. Лиля Брик
1975. Арсений Тарковский
1975. Булат Окуджава
1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Чингиз Айтматов
1975. Вечер Расула Гамзатова в Колонном зале Дома Союзов, Чингиз Айтматов и Расул Гамзатов