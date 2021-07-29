Вершина. О покорении советскими альпинистами Эвереста (1982)
Вершина. О покорении советскими альпинистами Эвереста
О покорении советскими альпинистами высочайшей вершины мира – Эвереста. В фильме принимают участие: тележурналист Юрий Сенкевич, руководитель советской экспедиции Евгений Тамм, заслуженные мастера спорта СССР Эдуард Мысловский, Владимир Балыбердин, Михаил Туркевич, Сергей Бершов, Валентин Иванов, Сергей Ефимов.
#ДокументальныйФильм
Главная редакция кинопрограмм, 1982
Автор сценария – Юрий Рост
Автор сценария – Станислав Покровский
Автор сценария – Юрий Сенкевич
Режиссер – Валерий Лещинский
Оператор – Марк Трахтман
Текст читал – Сергей Полянский