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Вершина. О покорении советскими альпинистами Эвереста (1982)

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Вершина. О покорении советскими альпинистами Эвереста
О покорении советскими альпинистами высочайшей вершины мира – Эвереста. В фильме принимают участие: тележурналист Юрий Сенкевич, руководитель советской экспедиции Евгений Тамм, заслуженные мастера спорта СССР Эдуард Мысловский, Владимир Балыбердин, Михаил Туркевич, Сергей Бершов, Валентин Иванов, Сергей Ефимов.

#ДокументальныйФильм
Главная редакция кинопрограмм, 1982

Автор сценария – Юрий Рост
Автор сценария – Станислав Покровский
Автор сценария – Юрий Сенкевич
Режиссер – Валерий Лещинский
Оператор – Марк Трахтман
Текст читал – Сергей Полянский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0V6PvC0fC9w
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