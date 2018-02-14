«Выполнить во что бы то ни стало»: как советские воины-альпинисты водрузили на Эльбрусе флаги СССР вместо фашистских (ФОТО)

75 лет назад, 13 февраля 1943 года, два десятка советских альпинистов поднялись на вершину Эльбруса и сбросили фашистские знамёна, установленные гитлеровцами в августе 1942-го. На их месте войска Красной армии водрузили флаги Советского Союза. Мечты немецкого фюрера о переименовании главной вершины Кавказа в «Пик Гитлера» не сбылись.

Как проходила битва за высочайшую точку СССР — в материале RT.

Как Эльбрус оказался в руках фашистов

Согласно плану Гитлера, оккупация немецкими войсками Кавказа должна была лишить СССР таких стратегически важных ресурсов, как уголь, сталь и нефть. Поэтому в июле 1942 года фюрер составил план захвата Эльбруса. Ответственную задачу Гитлер возложил на горную дивизию «Эдельвейс».

В 1930-х годах будущие бойцы «Эдельвейса» приезжали в Советский Союз для покорения Эльбруса. За это время они обошли буквально все вершины и изучили каждый перевал Кавказского хребта.

Высотный опыт в горах приобрёл и командир новоиспечённой дивизии Хуберт Ланц, зарекомендовавший себя умелым альпинистом, покорившим Альпы, Кавказ и Гималаи. Дивизия Ланца считалась престижным подразделением рейха, а её участники перед началом войны жили в Швейцарии, в горах которой ежедневно обучались искусству боевых действий. На вымпеле и обмундировании бойцов дивизии красовался горный цветок эдельвейс.

Когда в августе 1942 года Ставрополь, Армавир и Майкоп пали, никаких препятствий на пути к Главному Кавказскому хребту для гитлеровцев больше не было.

В свою очередь советским войскам вести боевые действия против немцев в горах было нелегко.

В частях Красной армии солдат с альпинистскими навыками было ничтожно мало. Тем не менее 14 августа на торжественном ужине в Кремле Иосиф Сталин уверенно заявил Уинстону Черчиллю, что «немцы не перейдут через Кавказский хребет».

Немецкие солдаты на привале в горах Северного Кавказа © Bundesarchiv

Однако уже 18 августа отряд капитана 1-й горнострелковой дивизии Хайнца Грота численностью около 100 человек оказался у гостиницы для альпинистов «Приют одиннадцати». Объект располагался на западном склоне Эльбруса на высоте 4,2 тыс. м над уровнем моря.

В это время в гостинице работали три метеоролога и столько же разведчиков. Заметив приближение фашистов и поняв, что силы неравны, советская группа покинула «Приют».

Вражеские войска стали беспрепятственно занимать ключевые высоты. На базах они соорудили хижины и наладили связь. А на вершине Эльбруса Грот установил флаг дивизии «Эдельвейс».

Однако в Берлине этим сообщением остались недовольны и Грот получил приказ совершить ещё одно восхождение, чтобы установить на вершине флаги со свастикой, поскольку в будущем фашисты планировали переименовать Эльбрус в «Пик Гитлера». 21 августа флаги с нацистской символикой были установлены на главной вершине Кавказа.

Расстрелянная рота

В начале сентября рота лейтенанта Гургена Григорьянца в составе 102 человек получила приказ уничтожить немецкие дивизии, укрепившиеся на высотах «Приют одиннадцати», «105 пикет» и «Ледовая база».

Советские солдаты отправились покорять горы в неподходящем для этого пехотном обмундировании. Роте даже не присвоили номер, а бойцов не снабдили картами, которые помогли бы им ориентироваться в незнакомых условиях.

В то же время дивизия «Эдельвейс» была обеспечена всем необходимым альпинистским снаряжением, минометами и картами местности.

Когда рота Григорьянца собралась штурмовать «Приют», горы были окутаны густым туманом, и солдаты поначалу оставались невидимыми. Но внезапно выглянувшее солнце и ветер рассеяли туман, и советские солдаты оказались перед фашистами как на ладони.

О том, что в тот день произошло на Эльбрусе, говорится в боевом донесении 214-го кавалерийского полка: «Отряд лейтенанта Григорьянца продвигался вперед по снежному полю, был остановлен сильным ружейно-пулеметным огнём противника с командных высот в районе „Приюта 11“.

Натолкнувшись на огонь противника, Григорьянц с ходу развернул отряд и повел в атаку, не оставив резервов. Противник сосредоточил всю массу огня по отряду, расстроив главные силы наступающих.

Григорьянц, пренебрегая смертью, с криками „ура!“, „за Сталина!“ дважды атаковал противника, продвигаясь вперед, и, только потеряв три четверти личного состава, залег и вёл бой до 14.00. … Лейтенант Григорьянц, раненный в обе ноги, остался в расположении обороны противника. Даже будучи раненым, он призывал своих бойцов в атаку».

«Я не мог понять русских: почему, зная, что эти позиции они взять не смогут, они волнами накатывались и накатывались на ледник, а мы укладывали их на снежные склоны. Несмотря на большие потери, они продолжали этот бессмысленный штурм», — позже вспоминал Хайнц Грот.

Почти все солдаты роты Григорьянца полегли на ледяном склоне Эльбруса. Судьба самого командира долгое время оставалась неизвестной — он не вернулся с теми, кому удалось уцелеть. Фашисты утверждали, что якобы лейтенант сдался в плен, его лечили в немецком госпитале, но он умер и был похоронен на одном из немецких кладбищ.

Останки офицера, найденные на Эльбрусе © Flickr

Но в 2015 году, в канун празднования 70-летней годовщины великой Победы, альпинистская разведрота специального назначения и поисковый отряд «Мемориал Эльбрус» обнаружили в тающих льдах Эльбруса останки человека. Экспертиза показала, что они принадлежат именно Гургену Григорьянцу. Командир не сдавался в плен, так же как не сдались фашистам ещё 42 солдата, тела которых удалось обнаружить поисковикам.

Освобождение Эльбруса

Но гибель роты Григорьянца не была напрасной. Через некоторое время фронтовая обстановка стала меняться, а окружение армии Паулюса под Сталинградом предвещало кавказской группировке немецких войск серьёзные проблемы.

Через три месяца после расстрела советских солдат на Эльбрусе, в ночь на 1 января 1943 года, фашисты начали отступать с Кавказа. Их преследовали советские войска Северной группы войск, по этой причине 1 января принято считать датой начала Северо-Кавказской наступательной операции.

Одновременно с этим командующий Закавказским фронтом генерал Иван Тюленев отдал приказ сбросить с горных вершин нацистские знамена и установить флаги Советского Союза.

Была сформирована группа из 20 альпинистов, которую возглавил заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Александр Гусев.

«Это было первое массовое восхождение на эту вершину в условиях военной зимы. Мы знали, что нас подстерегало: кроме меня и заслуженного мастера спорта Николая Гусака, зимой на Эльбрус никто не восходил, нам были неизвестны расположения минных полей, а что стоило самодельное альпинистское снаряжение?! Большой груз оружия, минимум питания, неясность обстановки…» — рассказывал он впоследствии о полученном задании.

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К «Приюту» группы по отдельности подошли 9 февраля. Здание оказалось полностью развалено, а склады с питанием уничтожены. Все же альпинисты смогли найти несколько уцелевших комнат, в которых можно было разместиться. И это было весьма кстати — началась снежная буря, которая длилась почти неделю.

«Кончились продукты. И не только те, что мы принесли с собой, но и те, что случайно уцелели после взрыва склада отступившими егерями. Положение становилось критическим: подъем на Эльбрус в такую непогоду был крайне рискованным, а задание надо было выполнить во что бы то ни стало», — вспоминал Гусев.

Для штурма вершин Гусев разделил отряд на две группы. 13 февраля первую группу в составе шести человек на западную вершину повели Николай Гусак и замполит Евгений Белецкий. Несмотря на сбивающий с ног ветер и сильный мороз, группа добралась до вершины высотой в 5633 м за девять часов.

13 февраля 1943 года советские солдаты водружают знамя СССР на Эльбрусе © Wikimedia Commons

Когда солдаты поднялись на пик, то обнаружили на нём обрывки разорванных ветром фашистских флагов. Сняв их, альпинисты водрузили флаг СССР и оставили записку: «13.02.1943 г. 14:00. Сегодня сюда поднялась группа инструкторов альпинизма Р.К.К.А. с „Приюта одиннадцати“ за 9 часов. Снегопад, туман, мороз.

Восхождение посвящено освобождению Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине нашей славной Красной армии. Группа по приказу командования Закавказского фронта сняла немецко-фашистский вымпел и установила наш Красный флаг СССР. Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша партия — ВКП(б) и героическая Красная армия! Да здравствует наш Эльбрус и вновь свободный Кавказ!»

После первого успеха 14 альпинистов под руководством Гусева в ночь на 17 февраля штурмовали восточную вершину горы. Спустя девять часов второй пик Эльбруса был освобождён от нацистских флагов, а на их место альпинисты установили флаг СССР.

За мужественное проведение операции Александр Гусев и Николай Гусак были удостоены орденов Красной Звезды, остальные 18 участников получили медали «За отвагу».

Орденом Красной Звезды был награжден посмертно и лейтенант, разведчик Гурген Григорьянц, который в мирное время работал в Ашхабаде простым дамским парикмахером, в войну был оклеветан фашистами и похоронен с почестями только через 70 лет после Победы.

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Анастасия Ксенофонтова