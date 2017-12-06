Чем кровавые коммунисты пудрили мозги советскому народу 90 лет назад чтобы превратить всех в рабов?
19:05. 6 декабря 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Это ужасно! Это опасно! Позовите Солжевального!
Лев Худой
24 апреля 1927 года в Москве кровавые коммунисты открыли Первую мировую выставку… Как вы думаете чего? Образцов колючей проволоки? Нет. Вооружений? Нет. А чего?
24 апреля 1927 года в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных космических аппаратов.
Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов — международная негосударственная выставка о перспективах освоения космоса аппаратами, проведённая в Советской России в течение двух месяцев 1927 года.
Вот фотографии из альбома с этой выставки, сохранившегося до наших дней:
Открылась в Москве на Тверской улице для популяризации трудов К. Э. Циолковского по инициативе его друга Александра Яковлевича Фёдорова, члена Ассоциации изобретателей (АИИЗ), при которой в 1926 году была создана Межпланетная секция.
В СССР в 1926 году была создана Межпланетная секция
На выставке впервые были публично представлены наработки и проекты космических аппаратов от многих советских и иностранных изобретателей, в том числе работы Н. И. Кибальчича, К. Э. Циолковского, Роберта Годдарда (США), Робера Эсно-Пельтри (Франция), Макса Валье (Германия), Германа Гансвиндта (Германия), Германа Оберта (Румыния[2]), Уэльша (Англия) и других пионеров ракетной техники. Была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж, сконструированы макеты космических аппаратов.
Была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж. 1927 год!
Задумайтесь чем были засраны мозги народа всего 10 лет назад? Иконками, царь батюшкой, вашблагородиями, "святыми" мощами, где б чего выпить ит .д. А тут бац- покорение космоса. Всего 10 лет!!!
Все мы знаем точно знаем, что тоталитарные коммуняки развивали ракетную технику чисто в ГУЛаге и чисто, чтобы бомбить атомными бомбами прямо из космоса свободолюбивый капиталистический мир. Где геи чувствуют себя уютно. А американцы создали первую мирную атомную бомбу чисто для демократического освоения космоса. Не верите? Ватники! Спросите у японцев.
Но, в 1927 году нечего было бросать из космоса на буржуев. И даже не предвиделось. Тем более бросать с других планет. Даже с Луны.
В то время как злые воинственные коммунисты строили коварные планы построения кровавого Гулага на Марсе, мирные капиталисты опережали кровавых коммунистов при живом людоеде Сталине не только по атомному оружию, но, и по средствам доставки – в США была на порядок лучше чем у русских развита и дальняя бомбардировочная авиация. Точнее говоря, у русских долгое время ее вообще не было.
Как говорится, почувствуйте разницу. Каждому своё.
Через 30 лет от момента открытия выставки как черт из табакерки вылетел первый искусственного спутника Земли. Прямо из ГУЛага! А если бы не козни капиталистического дьявола и грядущая война, то, мы справились бы с этим лет за 10.
Для запада неожиданный фантастический как во сне первый в мире советский Спутник стал информационной атомной бомбой. У них началась самая большая паника за всю историю. У них то НИЧЕГО ПОДОБНО НЕ ПРОСТО НЕТ, А ДАЖЕ НЕ ПРЕДВИДЕЛОСЬ!
Почему же Советский Союз так рванул вперед? Потому что культивировался культ знаний, науки, великодушия, равные возможности в научной карьере для всех на основе бесплатного образования и т.д. Один из элементов этого культа – та самая выставка. далеком 1927 году. Нет ничего невозможного для большевиков.
Кроме того что Советский Союз прочно обосновался в космосе, мало кто обращает внимание на то что он также прочно пустил корни на вершине шахматного Олимпа мира. Из 11 чемпионов мира по шахматам 10 – советские люди. Это еще один результат действия Ленинско-Сталинского коммунистического культа ума.
Дошло до того что на виду у всего мира происходили шахматные битвы СССР с СССР за чемпионский титул (подробности тут http://levhudoi.blogspot.com/2017/04/shachussr.html).
А еще важнее то что Советская страна – страна романтиков. Самым сложным было не техническая реализация поставленных Партией задач, а … само желание и решимость Партии поставить безумное по своей невыполнимости задание. Но, задание великое. Величие задачи для коммунистов перевешивает сложность ее выполнения.
Это покорение космоса состоялось через 12 лет. А решение о покорении было намного раньше. Когда только только отгремела война, вся огромная страна в разрухе. Это как если бы простой бомж из Гондураса решился решить стать королем Англии через 5 лет.
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
…
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься -
Мечта прекрасная, еще не ясная,
Уже зовет тебя вперед.
Создан наш мир на славу,
За годы сделаны дела столетий.
Счастье берем по праву
И жарко любим и поем как дети.
И звезды наши алые
сверкают небывалые
Над всеми странами, над океанами
Осуществленною мечтой.
Нам нет преград ни в море ни на суше,
Нам не страшны, ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.
Эту песню напишут только через 9 лет после выставки:
***
Мало кто понимает, что СССР – это не просто великая страна на Земле, это – представитель Земли во вселенной. Ее оценивать надо не по ограниченным земным меркам, а по неограниченным вселенским. Но это уже другая тема:
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос даже им не по зубам http://levhudoi.blogspot.com/2016/03/4years.html
Связанная тема:
СССР – самая умная страна в мире. Все чемпионы мира по шахматам в советское время – советские люди, жертвы коммунизма! http://levhudoi.blogspot.com/2017/04/shachussr.html
***
Источник http://levhudoi.blogspot.com/2017/12/1927.html
Лев Худой
24 апреля 1927 года в Москве кровавые коммунисты открыли Первую мировую выставку… Как вы думаете чего? Образцов колючей проволоки? Нет. Вооружений? Нет. А чего?
Ахтунг!
Шмахтунг!
Бирибахтунг!
Шмахтунг!
Бирибахтунг!
24 апреля 1927 года в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных космических аппаратов.
Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов — международная негосударственная выставка о перспективах освоения космоса аппаратами, проведённая в Советской России в течение двух месяцев 1927 года.
Вот фотографии из альбома с этой выставки, сохранившегося до наших дней:
Открылась в Москве на Тверской улице для популяризации трудов К. Э. Циолковского по инициативе его друга Александра Яковлевича Фёдорова, члена Ассоциации изобретателей (АИИЗ), при которой в 1926 году была создана Межпланетная секция.
В СССР в 1926 году была создана Межпланетная секция
На выставке впервые были публично представлены наработки и проекты космических аппаратов от многих советских и иностранных изобретателей, в том числе работы Н. И. Кибальчича, К. Э. Циолковского, Роберта Годдарда (США), Робера Эсно-Пельтри (Франция), Макса Валье (Германия), Германа Гансвиндта (Германия), Германа Оберта (Румыния[2]), Уэльша (Англия) и других пионеров ракетной техники. Была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж, сконструированы макеты космических аппаратов.
Была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж. 1927 год!
Задумайтесь чем были засраны мозги народа всего 10 лет назад? Иконками, царь батюшкой, вашблагородиями, "святыми" мощами, где б чего выпить ит .д. А тут бац- покорение космоса. Всего 10 лет!!!
Все мы знаем точно знаем, что тоталитарные коммуняки развивали ракетную технику чисто в ГУЛаге и чисто, чтобы бомбить атомными бомбами прямо из космоса свободолюбивый капиталистический мир. Где геи чувствуют себя уютно. А американцы создали первую мирную атомную бомбу чисто для демократического освоения космоса. Не верите? Ватники! Спросите у японцев.
Но, в 1927 году нечего было бросать из космоса на буржуев. И даже не предвиделось. Тем более бросать с других планет. Даже с Луны.
В то время как злые воинственные коммунисты строили коварные планы построения кровавого Гулага на Марсе, мирные капиталисты опережали кровавых коммунистов при живом людоеде Сталине не только по атомному оружию, но, и по средствам доставки – в США была на порядок лучше чем у русских развита и дальняя бомбардировочная авиация. Точнее говоря, у русских долгое время ее вообще не было.
Как говорится, почувствуйте разницу. Каждому своё.
Через 30 лет от момента открытия выставки как черт из табакерки вылетел первый искусственного спутника Земли. Прямо из ГУЛага! А если бы не козни капиталистического дьявола и грядущая война, то, мы справились бы с этим лет за 10.
Для запада неожиданный фантастический как во сне первый в мире советский Спутник стал информационной атомной бомбой. У них началась самая большая паника за всю историю. У них то НИЧЕГО ПОДОБНО НЕ ПРОСТО НЕТ, А ДАЖЕ НЕ ПРЕДВИДЕЛОСЬ!
Почему же Советский Союз так рванул вперед? Потому что культивировался культ знаний, науки, великодушия, равные возможности в научной карьере для всех на основе бесплатного образования и т.д. Один из элементов этого культа – та самая выставка. далеком 1927 году. Нет ничего невозможного для большевиков.
Кроме того что Советский Союз прочно обосновался в космосе, мало кто обращает внимание на то что он также прочно пустил корни на вершине шахматного Олимпа мира. Из 11 чемпионов мира по шахматам 10 – советские люди. Это еще один результат действия Ленинско-Сталинского коммунистического культа ума.
Дошло до того что на виду у всего мира происходили шахматные битвы СССР с СССР за чемпионский титул (подробности тут http://levhudoi.blogspot.com/2017/04/shachussr.html).
А еще важнее то что Советская страна – страна романтиков. Самым сложным было не техническая реализация поставленных Партией задач, а … само желание и решимость Партии поставить безумное по своей невыполнимости задание. Но, задание великое. Величие задачи для коммунистов перевешивает сложность ее выполнения.
Это покорение космоса состоялось через 12 лет. А решение о покорении было намного раньше. Когда только только отгремела война, вся огромная страна в разрухе. Это как если бы простой бомж из Гондураса решился решить стать королем Англии через 5 лет.
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
…
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься -
Мечта прекрасная, еще не ясная,
Уже зовет тебя вперед.
Создан наш мир на славу,
За годы сделаны дела столетий.
Счастье берем по праву
И жарко любим и поем как дети.
И звезды наши алые
сверкают небывалые
Над всеми странами, над океанами
Осуществленною мечтой.
Нам нет преград ни в море ни на суше,
Нам не страшны, ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.
Эту песню напишут только через 9 лет после выставки:
***
Мало кто понимает, что СССР – это не просто великая страна на Земле, это – представитель Земли во вселенной. Ее оценивать надо не по ограниченным земным меркам, а по неограниченным вселенским. Но это уже другая тема:
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос даже им не по зубам http://levhudoi.blogspot.com/2016/03/4years.html
Связанная тема:
СССР – самая умная страна в мире. Все чемпионы мира по шахматам в советское время – советские люди, жертвы коммунизма! http://levhudoi.blogspot.com/2017/04/shachussr.html
***
Источник http://levhudoi.blogspot.com/2017/12/1927.html
Лев Худой
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com