Чем кровавые коммунисты пудрили мозги советскому народу 90 лет назад чтобы превратить всех в рабов?

Это ужасно! Это опасно! Позовите Солжевального!

Ахтунг!

Шмахтунг!

Бирибахтунг!

В СССР в 1926 году была создана Межпланетная секция

Была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж. 1927 год!

Лев Худой

24 апреля 1927 года в Москве кровавые коммунисты открыли Первую мировую выставку… Как вы думаете чего? Образцов колючей проволоки? Нет. Вооружений? Нет. А чего?24 апреля 1927 года в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных космических аппаратов.Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов — международная негосударственная выставка о перспективах освоения космоса аппаратами, проведённая в Советской России в течение двух месяцев 1927 года.Вот фотографии из альбома с этой выставки, сохранившегося до наших дней:Открылась в Москве на Тверской улице для популяризации трудов К. Э. Циолковского по инициативе его друга Александра Яковлевича Фёдорова, члена Ассоциации изобретателей (АИИЗ), при которой в 1926 году была создана Межпланетная секция.На выставке впервые были публично представлены наработки и проекты космических аппаратов от многих советских и иностранных изобретателей, в том числе работы Н. И. Кибальчича, К. Э. Циолковского, Роберта Годдарда (США), Робера Эсно-Пельтри (Франция), Макса Валье (Германия), Германа Гансвиндта (Германия), Германа Оберта (Румыния[2]), Уэльша (Англия) и других пионеров ракетной техники. Была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж, сконструированы макеты космических аппаратов.Задумайтесь чем были засраны мозги народа всего 10 лет назад? Иконками, царь батюшкой, вашблагородиями, "святыми" мощами, где б чего выпить ит .д. А тут бац- покорение космоса. Всего 10 лет!!!Все мы знаем точно знаем, что тоталитарные коммуняки развивали ракетную технику чисто в ГУЛаге и чисто, чтобы бомбить атомными бомбами прямо из космоса свободолюбивый капиталистический мир. Где геи чувствуют себя уютно. А американцы создали первую мирную атомную бомбу чисто для демократического освоения космоса. Не верите? Ватники! Спросите у японцев.Но, в 1927 году нечего было бросать из космоса на буржуев. И даже не предвиделось. Тем более бросать с других планет. Даже с Луны.В то время как злые воинственные коммунисты строили коварные планы построения кровавого Гулага на Марсе, мирные капиталисты опережали кровавых коммунистов при живом людоеде Сталине не только по атомному оружию, но, и по средствам доставки – в США была на порядок лучше чем у русских развита и дальняя бомбардировочная авиация. Точнее говоря, у русских долгое время ее вообще не было.Как говорится, почувствуйте разницу. Каждому своё.Через 30 лет от момента открытия выставки как черт из табакерки вылетел первый искусственного спутника Земли. Прямо из ГУЛага! А если бы не козни капиталистического дьявола и грядущая война, то, мы справились бы с этим лет за 10.Для запада неожиданный фантастический как во сне первый в мире советский Спутник стал информационной атомной бомбой. У них началась самая большая паника за всю историю. У них то НИЧЕГО ПОДОБНО НЕ ПРОСТО НЕТ, А ДАЖЕ НЕ ПРЕДВИДЕЛОСЬ!Почему же Советский Союз так рванул вперед? Потому что культивировался культ знаний, науки, великодушия, равные возможности в научной карьере для всех на основе бесплатного образования и т.д. Один из элементов этого культа – та самая выставка. далеком 1927 году. Нет ничего невозможного для большевиков.Кроме того что Советский Союз прочно обосновался в космосе, мало кто обращает внимание на то что он также прочно пустил корни на вершине шахматного Олимпа мира. Из 11 чемпионов мира по шахматам 10 – советские люди. Это еще один результат действия Ленинско-Сталинского коммунистического культа ума.Дошло до того что на виду у всего мира происходили шахматные битвы СССР с СССР за чемпионский титул (подробности тут http://levhudoi.blogspot.com/2017/04/shachussr.html ).А еще важнее то что Советская страна – страна романтиков. Самым сложным было не техническая реализация поставленных Партией задач, а … само желание и решимость Партии поставить безумное по своей невыполнимости задание. Но, задание великое. Величие задачи для коммунистов перевешивает сложность ее выполнения.Это покорение космоса состоялось через 12 лет. А решение о покорении было намного раньше. Когда только только отгремела война, вся огромная страна в разрухе. Это как если бы простой бомж из Гондураса решился решить стать королем Англии через 5 лет.Здравствуй, страна героев,Страна мечтателей, страна ученых!Нам ли стоять на месте?В своих дерзаниях всегда мы правы.Труд наш есть дело чести,Есть дело доблести и подвиг славы.К станку ли ты склоняешься,В скалу ли ты врубаешься -Счастье берем по правуИ жарко любим и поем как дети.И звезды наши алыесверкают небывалыеНад всеми странами, над океанамиНам не страшны, ни льды, ни облака.Пламя души своей,Мы пронесемЭту песню напишут только через 9 лет после выставки:***Мало кто понимает, что СССР – это не просто великая страна на Земле, это – представитель Земли во вселенной. Ее оценивать надо не по ограниченным земным меркам, а по неограниченным вселенским. Но это уже другая тема:Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос даже им не по зубам http://levhudoi.blogspot.com/2016/03/4years.html Связанная тема:СССР – самая умная страна в мире. Все чемпионы мира по шахматам в советское время – советские люди, жертвы коммунизма! http://levhudoi.blogspot.com/2017/04/shachussr.html ***Источник http://levhudoi.blogspot.com/2017/12/1927.html

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com