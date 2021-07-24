Покорение Эвереста. Фрагмент документального фильма “Вершина” (1982)
Покорение Эвереста. Фрагмент документального фильма "Вершина"
О покорении советскими альпинистами Эвереста – высочайшей вершины мира. Руководитель экспедиции Евгений Тамм рассказывает о новом маршруте, по которому пойдут советские альпинисты, говорит о сложности пути. Ледник Кхумбу. Альпинист Леонид Трощиненко говорит о травмах и потерях, показывает помятую лестницу, панорама горных пейзажей.
Фрагмент документального фильма "Вершина".
Главная редакция кинопрограмм, 1982 г.