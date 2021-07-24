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Покорение Эвереста. Фрагмент документального фильма “Вершина” (1982)

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Покорение Эвереста. Фрагмент документального фильма "Вершина"
О покорении советскими альпинистами Эвереста – высочайшей вершины мира. Руководитель экспедиции Евгений Тамм рассказывает о новом маршруте, по которому пойдут советские альпинисты, говорит о сложности пути. Ледник Кхумбу. Альпинист Леонид Трощиненко говорит о травмах и потерях, показывает помятую лестницу, панорама горных пейзажей.

Фрагмент документального фильма "Вершина".
Главная редакция кинопрограмм, 1982 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EcWIMRNdIv4
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