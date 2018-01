История одной трагедии на Эвересте в интерпретации двух фильмов

В этой статье автор рассматривает нехарактерный для проекта «Научи Хорошему» жанр приключенческого кино, основанного на реальных событиях, на примере двух фильмов «Смерть в горах: Смерть на Эвересте» («Into Thin Air», 1997) и «Эверест» («Everest», 2015).

Трагедия на Джомолунгме в мае 1996 года

В фильмах описана история одного из самых драматических восхождений на Эверест в мае 1996 года, которое закончилось массовой гибелью альпинистов на склонах Джомолунгмы; за весь сезон при восхождении на гору погибли 15 человек, что навсегда вписало этот год как один из самых трагических в истории покорения Джомолунгмы.

Главы двух экспедиций, опытные альпинисты и гиды Роб Холл («Консультанты по приключениям») и Скотт Фишер («Горное Безумие») решили объединиться на время восхождения на Эверест, однако допустили множество ошибок. На вершину Эвереста клиенты взошли с большим опозданием, и во время спуска у альпинистов закончился кислород, а затем они попали в сильнейшую бурю. Буря продолжалась два дня, и в ней погибли руководители экспедиций Роб Холл, Скотт Фишер и гид Энди Харрис, а также два клиента «Консультантов по приключениям». Один из клиентов «Консультантов по приключениям» Бек Уизерс был дважды оставлен на горе, так как спутники считали, что он замерз, но он чудом спасся и в дальнейшем пережил множество ампутаций.

Трагедия произошла в результате неудовлетворительной подготовки экспедиций, неопытности некоторых членов экспедиций, ряда тактических ошибок, совершенных их руководителями, очереди, образовавшейся при восхождении, и плохих погодных условий. Не все тщательно соблюдали «акклиматизационный график». Как выяснилось позднее, Скотт Фишер (глава компании «Горное безумие», предположительно погиб в результате отека головного мозга) для ускорения акклиматизации ежедневно принимал по 125 мг диамокса (ацетазоламид). 9 мая член тайваньской экспедиции Чэнь Юйнань погиб, сорвавшись в обрыв из-за того, что не надел на ботинки кошки. При подготовке экспедиции компанией «Горное безумие» было закуплено мало кислородного оборудования. Ещё одним недочётом можно считать устаревшие, десятиканальные рации, которые закупил для экспедиции Скотт Фишер. Более того, во время финального штурма вершины у гидов раций не было, в результате чего они не могли связаться ни с одним из лагерей, ни с отставшим Фишером.

Майская трагедия получила широкую огласку в прессе и альпинистском сообществе, поставив под сомнение целесообразность коммерциализации Джомолунгмы.

Коммерциализация Эвереста

Первые коммерческие экспедиции на Эверест стали организовываться в начале 1990-х годов. Появились гиды-проводники. В пакет их услуг входила: доставка участников в Базовый лагерь (Южный расположен на высоте 5364 метра), организация пути и промежуточных лагерей, сопровождение клиента и его подстраховка на всём пути вверх и вниз. При этом покорение вершины (8848 м над уровнем моря) не гарантировалось. В погоне за прибылью некоторые гиды брали клиентов, которые вообще были не в состоянии взойти на вершину. В частности, Генри Тодд из компании «Гималайские гиды» утверждал что, «… глазом не моргнув, эти руководители присваивают себе большие деньги, прекрасно понимая, что никаких шансов у их подопечных нет». Нил Бидлман, гид группы «Горное безумие», ещё до начала восхождения признался русскому гиду Анатолию Букрееву, что «… у половины клиентов нет никаких шансов на вершину; для большинства из них восхождение закончится уже на Южной Седловине (7900 м)».

Знаменитый новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари, ставший одним из двух людей — первовосходителем на Эверест (29 мая 1953), крайне негативно относился к коммерческим экспедициям. По его мнению, коммерциализация Эвереста «оскорбляла достоинство гор».

Документальные фильмы, посвященные трагедии 1996:

«Эверест» (Everest) — американский документальный фильм 1998 года. Рассказчик — Лиам Нисон.

«В мёртвой зоне» (Seconds From Disaster: Into the Death Zone) — американский документальный фильм 2012 года из документального цикла «Секунды до катастрофы» (6 сезон, 5 выпуск).

Художественные фильмы, посвященные трагедии 1996:

«Смерть в горах: Смерть на Эвересте», 1997 (Into Thin Air: Death on Everest) — американский художественный фильм 1997 года. Режиссёр: Роберт Марковиц.

«Эверест» (Everest), 2015 — фильм режиссёра Балтазара Кормакура. В главных ролях — Джейк Джилленхол, Кира Найтли, Джейсон Кларк, Робин Райт и Джош Бролин. Премьера фильма состоялась на открытии 72-го Венецианского кинофестиваля 2 сентября 2015 года.

В основе фильмов лежат реальные события, произошедшие в Гималаях в мае 1996 года. Тогда сразу две коммерческие экспедиции, в составе которых были как опытные альпинисты, так и туристы, не имевшие опыта покорения восьмитысячников, совершали восхождение на самую высокую гору мира. Однако во время спуска несколько клиентов попали в сильнейший буран, в котором погибли пять человек.

В рамках проекта «Научи Хорошему» автор не ставит своей целью анализ качества съемки, актерского состава, спецэффектов, но анализирует принципиальные смысловые отличия этих двух художественных фильмов (отображены в таблице):

«Смерть в горах: Смерть на Эвересте», 1997 «Эверест», 2015 Снят по мотивам книги «В разреженном воздухе» (Into Thin Air) чудом выжившего американского писателя, журналиста и альпиниста Джона Кракауера, который по заданию журнала Outside стал участником экспедиции на Эверест в мае 1996 года (новозеландская компания «Консультанты по приключениям» во главе с Робом Холлом). Фильм, в отличие от картины 1997 года, основывается не на книге Кракауера, а на интервью с выжившими участниками экспедиции, и более объективен. В книге Джон Кракауэр осуждает коммерциализацию Эвереста, а также приводит факты гибели экспедиции индо-тибетской пограничной службы, которые поднимались в тот же день со стороны Тибета. Коммерциализация Эвереста также осуждается. Клиенты экспедиции 1996 года заплатили по 65 000 долл. США (чтобы вы понимали, о какой сумме идет речь). Одним из виновных в трагедии Джон Кракауэр посчитал гида Анатолия Букреева, который спустился в лагерь раньше всех клиентов (он шел без кислородного баллона и, по мнению журналиста, был легко одет). В фильме Анатолий представлен безответственным, глуповатым и самонадеянным. С начала фильма явно показано предвзятое отношение к русскому альпинисту. Скот Фишер говорит, ему о том, что больше не будет с ним работать, так как Анатолий не думает о работе и не беспокоится о клиентах. Другими словами Фишер обвиняет Букреева в непрофессионализме.

Отметьте, что практически одна и та же фраза о том, что клиент сам должен реально оценивать свои силы, и что нянчиться с ним/ней никто на горе не будет, в фильме 1997 года принадлежит Анатолию, в то время как в фильме 2015 года – Скоту Фишеру. В 1997 году Анатолий Букреев в соавторстве с писателем Вестоном Де-Уолтом написал книгу «Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте» (The Climb, в русских изданиях – «Восхождение» и «Эверест. Смертельное восхождение»), где привёл своё мнение о полной неподготовленности обеих экспедиций и безрассудстве их погибших руководителей, которые за большие деньги брали в горы слабо подготовленных и уже немолодых людей, мало подходящих для альпинизма (в этом Кракауэр и Букреев согласны друг с другом), а также ответил на обвинения Кракауэра, что был хорошо одет и не пользовался кислородом, чтобы не погибнуть в горах от слабости, если кислород закончится (он в большинстве восхождений не пользовался кислородом), что и произошло с остальными участниками экспедиций, а спустился в лагерь по указанию руководителя экспедиции Скотта Фишера, чтобы взять запас кислорода и выйти на встречу спускающимся клиентам. Книга Джона Кракауэра стала бестселлером в США, а затем и во всем мире. Журнал «Тайм» признал её книгой года, а также возглавил первое место в списке бестселлеров, по мнению журнала «Нью-Йорк Таймс». Книга «В разреженном воздухе» выдвигалась на Пулитцеровскую премию. В 2016 году книга была переиздана на русском языке под названием «Эверест. Кому и за что мстит гора?».

Букреев подвергся критике за то, что спасал «своих» клиентов, оставив на произвол судьбы, в частности, японку Ясуко Намба, которая в большей степени нуждалась в помощи, чем остальные. Де-Уолт заметил, что Анатолий Букреев в одиночку спас троих клиентов своей компании во время снежного бурана и условиях темноты, в то время как сам Кракауэр, шерпы (местные жители – помощники экспедиций) и другие клиенты отказались ему помогать (впоследствии 6 декабря 1997 года Американский альпийский клуб наградил Букреева премией имени Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни, а Сенат США предложил ему принять американское гражданство). Сцена спасения альпинистов Анатолием Букреевым показана в фильме. Надо заметить, что точка зрения Кракауэра на трагедию была негативно воспринята мировым профессиональным сообществом, поскольку все клиенты, которые находились в экспедиции Букреева и были под его ответственностью — выжили, в то время как основные потери понесла группа, в которой шёл Джон Кракауэр. Таким образом, фильм 1997 года был неоднозначно воспринят общественностью. Американский альпинист и писатель Гален Ровелл в статье для газеты The Wall Street Journal назвал операцию, проведённую Букреевым по спасению трёх альпинистов, «уникальной»: сделанное им не имеет аналогов в истории мирового альпинизма. Человек, которого многие называют «тигром Гималаев», сразу после восхождения без кислорода на высшую точку планеты без всякой помощи несколько часов подряд спасал замерзающих альпинистов… Говорить, что ему повезло — значит недооценивать совершённого им. Это был настоящий подвиг. Джон Кракауэр упоминал в своих книгах «Навстречу дикой природе» и «В разреженном воздухе», что курит марихуану. Весной 1997-го года Анатолий Букреев вернулся на Эверест в качестве ведущего гида индонезийской экспедиции. На вершине он оставил флаг, переданный ему женой и детьми Скотта Фишера. А затем во время спуска похоронил тела Фишера и Ясуко Намбы (одной из погибших в экспедиции 1996 года) под снегом и камнями, оставив в качестве опознавательных знаков обнаруженные на маршруте ледорубы. Актер, исполняющий роль Анатолия в фильме, совсем не похож на него в жизни, в отличие от остального подобранного актерского состава. Актер, исполняющий роль Скота Фишера в фильме, совсем не похож на него в жизни, в отличие от остального подобранного актерского состава. Возможно, это было сделано намерено, чтобы сместить акценты с Букреева на Фишера, как одного из виновников трагедии. Фильм – не что иное, как попытка очернить Россию и русских в лице высотного альпиниста, гида, фотографа и писателя Анатолия Николаевича Букреева, обладателя титула «Снежный барс» (1985), заслуженного мастера спорта СССР (1989). Покорителя одиннадцати восьмитысячников планеты, совершившего на них в общей сложности 18 восхождений, кавалера ордена «За личное мужество» (1989), казахстанской медали «За мужество» (1998, посмертно), лауреата премии Американского альпклуба имени Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни (1997). В фильме Анатолий Букреев реабилитирован в глазах мирового сообщества телезрителей, а ответственность за неблагополучный исход обеих экспедиций справедливо возложена на их руководителей, проявивших безответственность в погоне за будущими прибылями, пойдя на поводу у своих клиентов, доверивших им свои здоровье и жизни.

К выходу фильма приурочено второе издание перевода на русский язык книги Букреева «The Climb».

Таким образом, проанализировав эти две картины, основанные на реальных событиях, при этом кардинально отличающиеся друг от друга в вопросах объективности и пропаганды, автор отдаёт предпочтение фильму «Эверест» 2015 года. Большинство склонно считать старые фильмы более качественными (и обычно это справедливо в виду всё большего уклона современного кинематографа в сугубо развлекательную плоскость), однако, в отношении разобранных выше двух картин, мы видим исключение из этого правила. Автор призывает анализировать подобные, скажем так, околодокументальные фильмы и не попадаться на уловки пропагандистов, или смотреть документальные, которые зачастую ближе к истине.

Некоторые факты и статистика восхождений на Эверест

Эверест, являясь высочайшей вершиной Земли, привлекает к себе большое внимание альпинистов; попытки восхождений носят регулярный характер. Подъём на вершину занимает около 2 месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Страны, на территории которых находятся подступы к вершине (Непал, КНР), берут за восхождение на вершину большие деньги. Также деньги взимаются за возможность подъёма. Устанавливается очерёдность подъёма экспедиций.

Значительная часть восхождений организуется специализированными фирмами и совершается в составе коммерческих групп. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые проводят необходимое обучение, предоставляют снаряжение и, насколько это возможно, обеспечивают безопасность на всём пути. Стоимость восхождения составляет до 85 тысяч долл. США, причем одно только разрешение на восхождение, выданное правительством Непала, стоит 10 тысяч долл.

Восхождения на Эверест с целью достичь высшей точки горы характеризуются исключительной трудностью и иногда оканчиваются гибелью как восходителей, так и сопровождающих их носильщиков-шерпов. Указанная трудность обусловлена особо неблагоприятными климатическими условиями верхушечной зоны горы вследствие значительной высоты её положения. В числе неблагоприятных для организма человека климатических факторов: высокая разреженность атмосферы и, как следствие, крайне низкое содержание кислорода в ней, граничащее со смертельно низким значением; низкие температуры до минус 50-60 градусов, что в сочетании с периодическими ураганными ветрами субъективно ощущается человеческим организмом как температура до минус 100—120 градусов и способно привести к крайне быстро возникающей температурной травме; немалое значение имеет интенсивная солнечная радиация на таких высотах. Указанные особенности дополняются «стандартными» опасностями альпинизма, присущими и гораздо менее высоким вершинам: сходы лавин, обрыв с крутых склонов, падение в расщелины рельефа.

С момента первого восхождения на вершину (1953) до 2015 года на её склонах погибло более 260 человек. Даже самое дорогое и современное снаряжение не гарантирует удачного восхождения на Джомолунгму. Тем не менее, каждый год Эверест пытаются покорить около 500 человек. По данным на декабрь 2016 года вершины удалось достичь 7646 альпинистам, 3177 из них поднялись на Эверест более одного раза.

Автор считает необходимым упомянуть высокую степень участия местного народа – шерпов – в организации абсолютно всех экспедиций. Именно они занимаются организацией базового лагеря, поставкой всего необходимого (воды, кислорода, припасов, техники), протягиванием веревок и лестниц. По сути, без поддержки шерпов альпинисты бы никогда не смогли достичь высшего пика Джомолунгмы. Они – безымянные герои экспедиций, выполняющие работу за копейки по сравнению с прибылями компаний-организаторов. Не секрет, что в горах Гималаев больше всего гибнет именно шерпов. Об этом прекрасно рассказывает телеведущий Дмитрий Комаров в своем цикле передач «Мир наизнанку» (Экспедиция к Эвересту, начиная с 5 серии 8 сезона).

Дарья Егорова

Источник: whatisgood.ru