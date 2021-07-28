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Беседы о Литературе. Борис Шергин

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Беседа о жизни и творчестве Бориса Викторовича Шергина (1893–1973) — художника в самом глубоком и широком смысле; художника высокой и трепетной души. Учился на графика и иконописца в Строгановском художественно-промышленном училище в Москве, а стал ещё и изумительным, неподражаемым художником слова — писателем-сказителем-песенником-рассказчиком-сказочником.  Шергина нельзя не знать и не любить всем, для кого жизнь – Христос; кому дорога русская церковная старина и нынешняя церковная действительность; кто думает и чувствует по-русски; кто способен испытать восторг, по-шергински «увеселиться» от русской драгоценной самоцветной речи.
Ведущий — протоиерей Павел Карташев, кандидат филологических наук, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sZndQ332TL4
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