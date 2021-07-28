Беседы о Литературе. Борис Шергин
Беседа о жизни и творчестве Бориса Викторовича Шергина (1893–1973) — художника в самом глубоком и широком смысле; художника высокой и трепетной души. Учился на графика и иконописца в Строгановском художественно-промышленном училище в Москве, а стал ещё и изумительным, неподражаемым художником слова — писателем-сказителем-песенником-рассказчиком-сказочником. Шергина нельзя не знать и не любить всем, для кого жизнь – Христос; кому дорога русская церковная старина и нынешняя церковная действительность; кто думает и чувствует по-русски; кто способен испытать восторг, по-шергински «увеселиться» от русской драгоценной самоцветной речи.
Ведущий — протоиерей Павел Карташев, кандидат филологических наук, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы.