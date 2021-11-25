Домашняя библиотека в молодой семье нынче редкость. В букинистические лавки тоннами несут собрания сочинений из библиотек дедушек-бабушек. Учителя литературы с грустью говорят, что даже читающие школьники предпочитают фантастику, детективы, приключенческую и мистическую прозу, антиутопии, постапокалипсические саги.





К сожалению, и школьную программу ученики зачастую «осваивают» лишь в кратких пересказах. Классическую русскую, советскую и современную детскую прозу и поэзию «поколение Z», мягко говоря, не жалует.

В издательстве «Русское слово» вышла серия учебников для начальной школы «Литературное чтение на родном (русском) языке». Это уникальная попытка известных педагогов, филологов Натальи Кутейниковой и Ольги Синёвой сформировать у ребенка вкус к чтению качественной литературы. От дохристианских времен до наших дней.

Мой собеседник – один из авторов серии учебников литературного чтения, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Наталья Кутейникова.

– Наталья Евгеньевна, что можно возразить родителям, которые уверены, что, дескать, нужная книга ребёнка сама найдет?

– Что тут скажешь? Можно вообще тогда ребёнка не воспитывать, а ждать, когда «вылупится гений» или когда он сам всему научится. Согласитесь, абсурд! В России многие столетия формировалась система домашнего воспитания. Потом складывалась система образования. То есть система обучения и воспитания. Старшие всегда руководили младшими, передавая им свой жизненный опыт. Педагоги учили, передавая знания. Это считалось правильным. Незыблемым.

И в Древней Руси учились. Вспомним систему городских школ в больших городах-княжествах. Кстати. Об этом современные ученики могут почитать в исторической сказке Елены Чудиновой «Гардáрика», два фрагмент

а из которой помещены в учебник «Литературное чтение на родном (русском) языке» 4-го класса. Елена Петровна Чудинова всегда тщательно изучает и подбирает материал для своих книг, особенно исторических. Это произведение находится как бы на стыке художественной и научно-художественной литературы. Ученики получают представления о том, как жили, учились и относились к учёбе, знаниям наши далёкие предки.

Я твердо уверена, что должны быть люди, отбирающие литературу для чтения детьми разного возраста. Для чтения на уроках, для внеклассного чтения, для самостоятельного чтения… Сейчас небывалое количество так называемой «креативной литературы». Детской и подростковой, в том числе. Книг много. Они очень разные. Тем более необходимы критерии отбора. Серьёзные учёные говорят об этом не один год.

Чтением надо не управлять. Ребенка к чтению надо приобщать. Постепенно, систематически. С младенчества читая с ним и ему дома. В читающей семье, где хорошая библиотека, редко растут не читающие дети. Книга как вид досуга объединяет вокруг себя членов семьи.

– Современные дети мало читают. Их сознание стало клиповым. Длинные тексты быстро наскучивают и отвергаются. Это большая проблема поколения и общества в целом. Как вернуть вкус к чтению?

– Сергей Николаевич, вы повторили мантры последних пяти-семи лет. Еще раньше была другая мантра – «совсем не читают». Читают! Но не то и не так, как их родители или бабушки-дедушки. «СССР – самая читающая страна в мире!» – помните? Тоже своего рода мантра. Один из мифов. В СССР после Великой Отечественной войны была цель – вырастить новую интеллигенцию, которая поднимет страну, будет двигать науку, культуру, образование. Для этого нужны были читающие люди, способные к самообразованию и саморазвитию. В прошлом веке, в стране, в который мы с вами родились, в буквальном смысле слова управляли чтением. Конечно, с известным идеологическим уклоном. Это и дало нам «читающее поколение». Но! Читающих людей на самом деле всегда немного – от трех до 10 процентов. При жесткой установке на государственную важность чтения эта цифра увеличивается в три-четыре раза.

Что касается «клипового сознания»… Если ребёнку в дошкольном детстве не читать «живую» книгу, да еще с хорошими иллюстрациями, не приучить к чтению текста, а сажать перед телевизором, всучив в руки гаджет с играми – это самое клиповое сознание и формируется.

А к среднему подростковому возрасту оказывается, что поезд уже ушёл. Перед нами юное создание, в общем, скорее всего, неплохое и даже милое, но, увы, необучаемое. Ибо всему своё время.

Грустно наблюдать за такими «недорослями». Обидно за них. Виден их не развитый потенциал. В 14 – 17 лет развить его практически невозможно. Отсюда проблемы с лёгким, по сути, экзаменом – итоговым собеседованием в девятом классе. Прочитать научно-популярный текст из трех-четырех абзацев; пересказать его, вставив в нужное место цитату; составить монолог на одну из трех предложенных тем, после чего побеседовать с преподавателем на эту тему. Эти элементарные навыки, оказывается, требуют у многих из них колоссальных интеллектуальных усилий.

Скажу больше, с чем сталкивалась сама. Самое сложное – пересказ прочитанного. Потому что многие, читая вслух (а это навык начальной школы!), не поняли текста, не запомнили его. Раз не читают регулярно, не учатся добросовестно – не развивается память. Для некоторых русскоязычных детей уже само чтение текста – большая проблема. А что говорить о детях, для которых русский язык не родной?!

А вот третье задание этого своеобразного экзамена («собеседования» как бы) и вовсе абсурдно! Учителя русского языка и литературы учат с детьми «топики», рассказ на заданную тему. Так в советских школах учили английский, французский или немецкий языки. Получается, что многие дети – носители языка не могут понять текст на этом языке, пересказать его. Не могут за три минуты подготовить устный рассказ. Например, описать фотографии или рисунки. Поразмышлять о чем-то. О чем-то повествовать. На мой взгляд, это крах всего обучения чтению и русскому языку.

Мы с моим соавтором учебного комплекса «Литературное чтение на родном (русском) языке» Ольгой Владимировной Синёвой работаем и в высшей, и в средней школах. Знаем проблему изнутри. Поэтому задача наших учебников проста и понятна – расширить границы восприятия иллюстративным материалом, созданием проектов, творческими и исследовательскими заданиями, интересными и посильными детям 6 – 10 лет. Это очень важно. Чтение – это не только эмоции. Это сложная работа ума, памяти. Наконец, воли к чтению.

Наша цель – к концу начальной школы сформировать у школьников навыки осознанного чтения вслух и про себя, развить устную и письменную речь на основе прочитанного произведения. Мы пытались создать учебники, созвучные новому времени, понятные и интересные детям XXI века. И не только детям, но и их родителям. Учебники, по которым можно учиться без методического пособия. Методический аппарат в них и так достаточен.

– А как вернуть поколению, обществу в целом вкус к чтению?

– Должна быть государственная политика и поддержка чтения на всех уровнях. В обществе, а не только в образовательных организациях, надо формировать моду на чтение. Не закрывать библиотеки, а расширять профиль их деятельности, пополнять фонды за счёт государства. Нереализованная мечта педагогов – увеличить количество часов на преподавание литературы. Сейчас этому предмету отводится два-три часа в неделю. Недопустимо мало!

Наконец, признать, что все «реформы», «пересмотры», «перетряхивания», «уточнения» программ по литературе завели нас в тупик. Большинство программ морально устарели, а новые, создающиеся на их основе, часто ухудшают их содержание. Количество предложенных новых текстов не всегда переходит в качество. Зачастую в программу добавляются совершенно непонятные современным детям произведения, усугубляя отторжение к чтению.

– В современных школах (особенно в крупных городах, в городах-миллионниках) учатся дети выходцев из бывших союзных республик. В спальных районах Москвы, например, есть классы, чуть ли не на 60-70% заполненные приезжими. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос. Но сегодня – это данность. Ваш учебник поможет этим детям полюбить русский язык, вместе с ним – русскую литературу и, как знать, – лучше понять и полюбить «русскую душу»?

– Например, наш учебник для первого класса начинается с раздела «Характер народа в его творчестве». Здесь мы говорим о традициях предков, о праздниках, об устном народном творчестве. Тексты подобраны в соответствии с восприятием детей шести-семи лет. Небольшие, интересные современным младшим школьникам.

Апробация текстов частично проходила в разных регионах России и в Москве. В школе имени В.Маяковского, где я работаю методистом, в частности. У нас все классы полиэтнические. Приехавшие в Россию дети часто плохо владеют устным русским языком. По сути, они только начинают его учить в начальной школе. Методику обучения чтению мы и заложили в наши учебники. Учим читать. Учим слушать и понимать. Учим анализировать услышанное и прочитанное. Учим задавать вопросы и дискутировать. В процессе апробации некоторые тексты были заменены как сложные для определенного возраста вне национальной принадлежности детей.

Нас всех объединяет то общее, что принято в науке называть архетипическим – любовь к дому, семье, животному миру и природе, уважение традиций предков, жизненные ценности и нравственные установки. Когда дети начинают это понимать, сравнивая на основе услышанных или прочитанных текстов, они не только иначе смотрят друг на друга, но и по-другому оценивают своё поведение. Ставят перед собой другие задачи.

– По какому принципу отбирались произведения и писатели в эти учебники?

– Принцип тематический. Главное – произведения должны быть адресованы детям именно определённой возрастной группы. Должны быть интересны и понятны современным детям.

Многие произведения детских писателей ХХ столетия откровенно скучны современному ребёнку, слишком заидеологизированны. Реалии, описанные в этих произведениях, непонятны детям младшего школьного возраста. Наконец, навязчивое морализаторство «в лоб» сейчас абсолютно не проходит. Дети другие, родители другие.

Я, например, до сих пор с симпатией отношусь к прозе Сергея Баруздина, которую из взрослой «перенесли» в подростково-юношескую. И раньше старшеклассники эти произведения читали. А вот перечитав его произведения для младших школьников, поняла, что скучно мне, морализаторство так и выпирает. Потом опробовали на детях. Они почувствовали то же самое. Ни мораль, ни сам «фон» произведения, то есть реалии прошлого, современным детям не понятны. Там всё объяснять, разжёвывать надо. А воспитывать, эмоционально заряжать должен сам текст. Потом уже учитель или родители.

То же самое произошло при перечитывании произведений для начальной школы Валентины Осеевой. Страна другая, реалии другие, идеология другая. Да и тексты, в отличие от произведений того же Баруздина, малохудожественные. А некоторые произведения ХХ века, что выдержали проверку временем, не подходили тематически.

В то же время нельзя, например, пройти мимо творчества Бориса Заходера, Валентина Берестова. Что-то пришло в XXI век из произведений Василия Сухомлинского и Евгения Чарушина. Некоторые стихи Агнии Барто любимы не только дошкольниками, но и младшими школьниками, да и с эстетической точки зрения они выдерживают любую критику.

Здесь я говорю о сугубо детской литературе, классика не подвергается никаким сомнениям. На то она и классика. Дозировано, постепенно мы с соавтором вводим и стихи Сергея Есенина, и произведения Саши Чёрного, Александра Куприна, поэтов и писателей «второго ряда» начала-середины ХХ столетия. Повторяю: у нас литературное системное чтение, а не чтение самостоятельное, для души, потому и бессистемное. Так или иначе, мы показываем процесс развития нашей богатейшей литературы от древности до 20-х годов XXI столетия.

– Наталья Евгеньевна, какие книги формировали в детстве и юности лично вас?

– Я начала читать очень рано – в четыре года. К первому классу не только бегло читала вслух, но и писала, и считала. Прочитала много книг не для своего возраста. В школе же приходилось читать «детские» тексты.

Помню, что «Анну Каренину» прочла в седьмом классе, тайно от бабушек. Но потом мы много обсуждали эту книгу. Меня за «тайные» книги, то есть книги взрослые, вытащенные из «запретных» шкафов бабушкиной комнаты, не ругали, но при виде популярной у подростков массовой литературы морщили нос. Часто это была довольно слабая фантастика, совсем не научная, с элементами сказки. Или советские детективы с милиционером- героем…

Заметив такой интерес, взрослые стали приносить научную фантастику – отечественную и зарубежную. И тогда я поняла, чем братья Стругацкие и Станислав Лем отличаются от популярного чтива. Но я довольно быстро «переросла» и эту литературу, видно, потому, что увлеклась прозой И.С. Тургенева и Ч. Диккенса.

Мои родители – геологи. А потому мне всегда была интересна научно-популярная и научно-художественная литература, которая была у нас дома. Те же книги академика Ферсмана, например.

Некоторые книги, популярные тогда у сверстников, мне были откровенно неинтересны. Чаще всего это была так называемая советская детская литература с невероятными подвигами в явно выдуманных ситуациях. Или переливание из пустого в порожнее каких-то мифических проблем в семьях «идеальных советских подростков». Хотя… Кому-то эти книги в жизни были нужны. Кому-то, возможно, помогли.

– А какие книги, на ваш взгляд, необходимо прочитать современному ребенку обязательно?

– Никогда не была сторонницей теории, что одна – две – три… «обязательные для прочтения» книги сформируют личность. Что-то повлияет, что-то нет. Что-то из прочитанного всплывёт через много-много лет в памяти, какие-то произведения забудутся, даже если вызвали когда-то эмоциональный отклик и обсуждались в среде ровесников или на уроке.

Надо понять, что у каждого поколения не только свои герои, но и свои книги. Всем хочется читать «о себе». О своём времени и его проблемах. О том, как твой современный ровесник взрослеет, как преодолевает эти проблемы. О том, что составляет радость жизни, её смысл.

Пошёл третий десяток нового тысячелетия. Появилось много замечательных современных авторов и их произведений, а мы и дома, и в школе остановились на чтении, в лучшем случае, произведений середины ХХ столетия. Как будто не было ни конца века, ни рубежа веков, ни двадцати лет уже в новом столетии…

Старшеклассникам я всегда даю «Сахарного ребёнка» Ольги Громовой, потому что они не знают нашей истории ХХ века. А ее надо не только знать, но и глубоко прочувствовать. В этом году вышла вторая книга Громовой – «Вальхен». О молодёжи, угнанной в Германию, о жизни в СССР до и после Великой Отечественной войны.

В сопоставление с первой книгой всегда даю «Сталинский нос» – рассказ Евгения Ельчина, основанный на реальных событиях из жизни его семьи, им же и проиллюстрированный.

«Вальхен» теперь для меня – «мостик» к книгам Василя Быкова и Бориса Васильева, которые в последние пять-семь лет воспринимаются школьниками с большим трудом.

Удачно «выстрелила» повесть Наталии Волковой «Разноцветный снег» – о современных подростках из маленького городка, реализовывающих проект о Великой Отечественной войне, и в то же время живущих реальной жизнью современных детей, сталкивающихся с проблемами нового века. Герои книги пытаются решить для себя, какие нравственные ценности прошлого взять в свою взрослую жизнь. Эту книгу читают и младшие подростки 10 – 11 лет, и подростки среднего возраста, и школьники старших классов. Все находят в ней что-то своё. И вы знаете, Сергей Николаевич, очень глубокие, вдумчивые сочинения и рефераты по этой книге получаются…

Беседу вел Сергей Рыков