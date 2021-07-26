Олег Растренин. Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 2. Штурмовик Ил-20
Олег Валентинович Растренин. Развитие штурмовой авиации после Великой Отечественной войны. Часть 2. Штурмовик Ил-20
- Какие тактико-технические требования были выставлены для перспективного советского штурмовика после окончания Великой Отечественной войны?
- Какой самолет-штурмовик начали разрабатывать в ОКБ Ильюшина?
- Как пытались Ильюшин пытался пропихнуть в серию штурмовик Ил-20?
- Почему штурмовик Ил-20 не был запущен в серийное производство?
- Почему не реализовали проект перспективного штурмовика Ш-218?
- Какое стрелково-пушечное вооружение было решено устанавливать на перспективные штурмовики?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!
Предыдущие лекции Олега Валентиновича Растренина про создание и совершенствование легендарного штурмовика Ил-2:
О становлении штурмовой авиации:
https://youtu.be/6RxSiL1Inz8
О совершенствовании штурмовика Ил-2: от "Летающего танка" к "Черной смерти":
https://youtu.be/6e90qATOh_0
О создании "летающего танка" штурмовика Ил-2:
https://youtu.be/FgaoX0np7Vo
Про легендарный штурмовик Ил-2 – окончание истории:
https://youtu.be/n_F3410uS2U
О штурмовиках, необходимых ВВС РККА как воздух, как хлеб, как воздух:
https://youtu.be/QjPNZg2SYVE
О том, как вместо заказанного штурмовика Ил-2М, ВВС Красной Армии получили Ил-10:
https://youtu.be/odREq9q9F0M
Штурмовая авиация после Великой Отечественной войны. Часть 1. От Ил-10 к Ил-16:
https://youtu.be/-QJ7NP0uhoE